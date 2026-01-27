Долина обездолена: у певицы могут конфисковать имущество в Латвии

https://crimea.ria.ru/20260127/dolina-obezdolena-u-pevitsy-mogut-konfiskovat-imuschestvo-v-latvii-1152729357.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Певица Лариса Долина может лишиться своих двух квартир в Юрмале из-за санкций ЕС. Об этом со ссылкой на местного адвоката сообщает интернет-издание Baltnews, входящее в медиагруппу "Россия сегодня".По данным источника, артистка не может продать или использовать имущество. Кроме того, из-за невозможности оплаты коммунальных услуг жилплощадь могут конфисковать.Косвенные же пути решения проблемы могут повлечь за собой уголовную ответственность, отметил он.В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Ларисы Долиной. Она оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье, заявив, что стала жертвой мошенников и согласилась на сделку, так как была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья. Позже Верховный суд России признал Лурье собственником купленной у Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения.25 декабря Мосгорсуд выселил певицу Ларису Долину из квартиры в Хамовниках, которую ранее купила Полина Лурье. Однако ключи Лурье так и не были переданы из-за отъезда Долиной. Прокурор попросила суд дать Долиной время до конца новогодних праздников для освобождения квартиры в Хамовниках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как "схема Долиной" отразилась на программе семейной ипотеки на вторичкуЛурье получила ключи от бывшей квартиры ДолинойЧто показало решение Верховного суда РФ по "делу Долиной"

