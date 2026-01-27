Рейтинг@Mail.ru
Долина обездолена: у певицы могут конфисковать имущество в Латвии - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260127/dolina-obezdolena-u-pevitsy-mogut-konfiskovat-imuschestvo-v-latvii-1152729357.html
Долина обездолена: у певицы могут конфисковать имущество в Латвии
Долина обездолена: у певицы могут конфисковать имущество в Латвии - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Долина обездолена: у певицы могут конфисковать имущество в Латвии
Певица Лариса Долина может лишиться своих двух квартир в Юрмале из-за санкций ЕС. Об этом со ссылкой на местного адвоката сообщает интернет-издание Baltnews,... РИА Новости Крым, 27.01.2026
2026-01-27T17:05
2026-01-27T17:05
лариса долина
новости
недвижимость
латвия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0d/1139568521_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_f7af1ade337798e9406506d5bb73db3d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Певица Лариса Долина может лишиться своих двух квартир в Юрмале из-за санкций ЕС. Об этом со ссылкой на местного адвоката сообщает интернет-издание Baltnews, входящее в медиагруппу "Россия сегодня".По данным источника, артистка не может продать или использовать имущество. Кроме того, из-за невозможности оплаты коммунальных услуг жилплощадь могут конфисковать.Косвенные же пути решения проблемы могут повлечь за собой уголовную ответственность, отметил он.В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Ларисы Долиной. Она оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье, заявив, что стала жертвой мошенников и согласилась на сделку, так как была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья. Позже Верховный суд России признал Лурье собственником купленной у Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения.25 декабря Мосгорсуд выселил певицу Ларису Долину из квартиры в Хамовниках, которую ранее купила Полина Лурье. Однако ключи Лурье так и не были переданы из-за отъезда Долиной. Прокурор попросила суд дать Долиной время до конца новогодних праздников для освобождения квартиры в Хамовниках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как "схема Долиной" отразилась на программе семейной ипотеки на вторичкуЛурье получила ключи от бывшей квартиры ДолинойЧто показало решение Верховного суда РФ по "делу Долиной"
латвия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0d/1139568521_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_5b0a1533a4c14db66fc1f23e1e24becb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
лариса долина, новости, недвижимость, латвия, в мире
Долина обездолена: у певицы могут конфисковать имущество в Латвии

Лариса Долина может лишиться двух квартир в Латвии из-за санкций Евросоюза

17:05 27.01.2026
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкНародная артистка России Лариса Долина
Народная артистка России Лариса Долина
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Певица Лариса Долина может лишиться своих двух квартир в Юрмале из-за санкций ЕС. Об этом со ссылкой на местного адвоката сообщает интернет-издание Baltnews, входящее в медиагруппу "Россия сегодня".
По данным источника, артистка не может продать или использовать имущество. Кроме того, из-за невозможности оплаты коммунальных услуг жилплощадь могут конфисковать.
"Ситуация ужасная. Единственный выход в этом случае – подать в суд на страну и попытаться добиться отмены санкций как необоснованных", – отметил адвокат.
Косвенные же пути решения проблемы могут повлечь за собой уголовную ответственность, отметил он.
В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Ларисы Долиной. Она оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье, заявив, что стала жертвой мошенников и согласилась на сделку, так как была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья. Позже Верховный суд России признал Лурье собственником купленной у Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения.
25 декабря Мосгорсуд выселил певицу Ларису Долину из квартиры в Хамовниках, которую ранее купила Полина Лурье. Однако ключи Лурье так и не были переданы из-за отъезда Долиной. Прокурор попросила суд дать Долиной время до конца новогодних праздников для освобождения квартиры в Хамовниках.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Читайте также на РИА Новости Крым:
Как "схема Долиной" отразилась на программе семейной ипотеки на вторичку
Лурье получила ключи от бывшей квартиры Долиной
Что показало решение Верховного суда РФ по "делу Долиной"
 
Лариса ДолинаНовостиНедвижимостьЛатвияВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:02В Крыму сформирован запас топлива на случай сбоев поставок
17:52Симферополец сядет на 2,5 года за избиение своего знакомого
17:35Мост и фонтаны: в Симферополе завершили благоустройство у Нижнего пруда
17:17В Крыму проиндексировали выплаты из маткапитала и пособие на детей
17:05Долина обездолена: у певицы могут конфисковать имущество в Латвии
16:46Подпорные стены на Адмирала Октябрьского в Севастополе - как идет стройка
16:37Крым вернет 1,5 млрд рублей за счет долгостроев
16:29Два цветка и крематорий: киевляне поздравили Зеленского с днем рождения
16:19Цирк Гии Эрадзе приехал в Симферополь в четвертый раз с новым шоу
16:08ВТБ: каждый третий ипотечный заемщик в 2025 году использовал маткапитал
15:55Рейд в Севастополе открыли
15:51Юлию Тимошенко будут заочно судить в России за фейки об армии РФ
15:46Бастрыкин затребовал доклад из-за травмирования детей на недострое в Ялте
15:37Житель Крыма получил 17 лет колонии за госизмену
15:27В Севастополе закрыли рейд
15:20Путин возложил цветы к мемориалу "Рубежный камень"
15:13ДТП и снежные ловушки: в Крыму рассказали о "новогодних" происшествиях
14:58Директора крымского вуза приговорили на Украине к 11 годам колонии
14:44В Херсонской области появятся новые курорты и объекты лечебного туризма
14:32Российскую вакцину от ВПЧ можно применять детям - Минздрав
Лента новостейМолния