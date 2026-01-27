https://crimea.ria.ru/20260127/most-i-fontany-v-simferopole-zavershili-blagoustroystvo-u-nizhnego-pruda-1152729625.html

Мост и фонтаны: в Симферополе завершили благоустройство у Нижнего пруда

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе завершены работы по благоустройству общественной территории по улице Объездной у Нижнего пруда. Об этом сообщили в пресс-службе минЖКХ Крыма.Подрядчик отремонтировал два пирса, оборудовал пешеходный мост и два плавающих фонтана. На территории установлены скамейки, урны, столбы освещения, оборудована современная многофункциональная спортивная площадка и амфитеатр.Работы выполнялись в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни".Ранее замминистра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Дмитрий Каширин рассказал, что власти усиливают контроль за работой подрядчиков при благоустройстве дворовых и общественных территорий, а также акцентируют внимание на участии жителей в процессе обновления объектов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе построят новый историко-культурный променадНовый парк для всех возрастов строят в ГурзуфеКогда откроют набережную Коктебеля после реконструкции

