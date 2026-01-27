https://crimea.ria.ru/20260127/most-i-fontany-v-simferopole-zavershili-blagoustroystvo-u-nizhnego-pruda-1152729625.html
Мост и фонтаны: в Симферополе завершили благоустройство у Нижнего пруда
Мост и фонтаны: в Симферополе завершили благоустройство у Нижнего пруда - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Мост и фонтаны: в Симферополе завершили благоустройство у Нижнего пруда
В Симферополе завершены работы по благоустройству общественной территории по улице Объездной у Нижнего пруда. Об этом сообщили в пресс-службе минЖКХ Крыма. РИА Новости Крым, 27.01.2026
2026-01-27T17:35
2026-01-27T17:35
2026-01-27T17:35
симферополь
городская среда
новости крыма
благоустройство
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1b/1152729892_0:782:1441:1593_1920x0_80_0_0_fcbccbaee63044d53de61014ab2384b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе завершены работы по благоустройству общественной территории по улице Объездной у Нижнего пруда. Об этом сообщили в пресс-службе минЖКХ Крыма.Подрядчик отремонтировал два пирса, оборудовал пешеходный мост и два плавающих фонтана. На территории установлены скамейки, урны, столбы освещения, оборудована современная многофункциональная спортивная площадка и амфитеатр.Работы выполнялись в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни".Ранее замминистра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Дмитрий Каширин рассказал, что власти усиливают контроль за работой подрядчиков при благоустройстве дворовых и общественных территорий, а также акцентируют внимание на участии жителей в процессе обновления объектов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе построят новый историко-культурный променадНовый парк для всех возрастов строят в ГурзуфеКогда откроют набережную Коктебеля после реконструкции
симферополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1b/1152729892_0:839:1441:1920_1920x0_80_0_0_7413376bafb21d54cef647831692d9b0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, городская среда, новости крыма, благоустройство, крым
Мост и фонтаны: в Симферополе завершили благоустройство у Нижнего пруда
В Симферополе закончено благоустройство общественной территории у Нижнего пруда