Мост и фонтаны: в Симферополе завершили благоустройство у Нижнего пруда
Мост и фонтаны: в Симферополе завершили благоустройство у Нижнего пруда
Мост и фонтаны: в Симферополе завершили благоустройство у Нижнего пруда - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Мост и фонтаны: в Симферополе завершили благоустройство у Нижнего пруда
В Симферополе завершены работы по благоустройству общественной территории по улице Объездной у Нижнего пруда. Об этом сообщили в пресс-службе минЖКХ Крыма. РИА Новости Крым, 27.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе завершены работы по благоустройству общественной территории по улице Объездной у Нижнего пруда. Об этом сообщили в пресс-службе минЖКХ Крыма.Подрядчик отремонтировал два пирса, оборудовал пешеходный мост и два плавающих фонтана. На территории установлены скамейки, урны, столбы освещения, оборудована современная многофункциональная спортивная площадка и амфитеатр.Работы выполнялись в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни".Ранее замминистра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Дмитрий Каширин рассказал, что власти усиливают контроль за работой подрядчиков при благоустройстве дворовых и общественных территорий, а также акцентируют внимание на участии жителей в процессе обновления объектов.
Мост и фонтаны: в Симферополе завершили благоустройство у Нижнего пруда

В Симферополе закончено благоустройство общественной территории у Нижнего пруда

17:35 27.01.2026
 
© МинЖКХ РКБлагоустройство территории у Нижнего пруда в Симферополе
Благоустройство территории у Нижнего пруда в Симферополе
© МинЖКХ РК
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе завершены работы по благоустройству общественной территории по улице Объездной у Нижнего пруда. Об этом сообщили в пресс-службе минЖКХ Крыма.

"В настоящее время заказчиком ведется приемка выполненных работ и проверка исполнительной документации. На общественной территории уложено более 8 тысяч квадратных метров плиточного мощения и 6900 квадратных метров асфальтового покрытия", – говорится в сообщении.

Подрядчик отремонтировал два пирса, оборудовал пешеходный мост и два плавающих фонтана. На территории установлены скамейки, урны, столбы освещения, оборудована современная многофункциональная спортивная площадка и амфитеатр.
Работы выполнялись в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
Ранее замминистра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Дмитрий Каширин рассказал, что власти усиливают контроль за работой подрядчиков при благоустройстве дворовых и общественных территорий, а также акцентируют внимание на участии жителей в процессе обновления объектов.
