В Крыму построят до 500 мегаватт новой генерации к 2030 году

В Крыму построят до 500 мегаватт новой генерации к 2030 году - РИА Новости Крым, 27.01.2026

В Крыму построят до 500 мегаватт новой генерации к 2030 году

В Крыму планируется строительство новых генерирующих мощностей, которые дадут региону дополнительно 500 мегаватт электроэнергии до конца 2029 года.

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Крыму планируется строительство новых генерирующих мощностей, которые дадут региону дополнительно 500 мегаватт электроэнергии до конца 2029 года. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.Воронкин отметил, что на минувшей неделе в Крыму был достигнут исторический максимум потребления электроэнергии – 1780 мегаватт. Это на 40 мегаватт больше, чем в прошлом году. По словам министра, это связано с тем, что предприятие "Крымэнерго" в 2025 году реализовало порядка 19 тысяч техприсоединений новых потребителей.По словам министра, учитывая темпы строительства жилья, промышленных и социальных учреждений и других новых объектов, ежегодный прирост потребления электроэнергии составляет от 40 до 80 мегаватт в год.Ранее Ростех сообщил, что входящая в госкорпорацию компания "Технопромэкспорт" построит в Крыму новую газотурбинную электростанцию "Трудовая" установленной мощностью 135 МВт на базе отечественного оборудования. Она будет оперативно включаться в сеть в часы пиковых нагрузок. Это позволит повысить надежность энергосистемы региона.Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил, что ГТЭС "Трудовая" планируется построить в течение полутора лет.В конце ноября Главгосэкспертиза России одобрила расширение Таврической ТЭС. Согласно планам, у одной из крупнейших электростанций Крыма появится третий блок.

