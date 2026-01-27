Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 27.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260127/krymskiy-most-zakryt-1152613277.html
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Крымский мост закрыт
На Крымском мосту ввели ограничения на проезд для транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 27.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. На Крымском мосту ввели ограничения на проезд для транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. На Крымском мосту ввели ограничения на проезд для транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто," – сказано в сообщении.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
