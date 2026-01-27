https://crimea.ria.ru/20260127/v-krymu-proindeksirovali-vyplaty-iz-matkapitala-i-posobie-na-detey-1152721380.html

В Крыму проиндексировали выплаты из маткапитала и пособие на детей

В Крыму проиндексировали выплаты из маткапитала и пособие на детей - РИА Новости Крым, 27.01.2026

В Крыму проиндексировали выплаты из маткапитала и пособие на детей

Крымчанам с января проиндексировали выплаты, сумма которых зависит от величины регионального прожиточного минимума: вырос размер ежемесячной выплаты из средств... РИА Новости Крым, 27.01.2026

2026-01-27T17:17

2026-01-27T17:17

2026-01-27T17:29

соцзащита

пособия и выплаты

соцвыплаты

материнский капитал

новости крыма

крым

семья

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49748/81/497488124_0:0:2735:1538_1920x0_80_0_0_343ea2a59c41135ca5ef166235f33158.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Крымчанам с января проиндексировали выплаты, сумма которых зависит от величины регионального прожиточного минимума: вырос размер ежемесячной выплаты из средств маткапитала и единого пособия на детей и беременным женщинам. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Отделения Социального фонда России.После индексации размер единого пособия на детей до 17 лет в Крыму составил 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума на ребенка в регионе (8 910 рублей, 13 365 рублей и 17 820 рублей соответственно), уточнили в СФР.Для беременных женщин, который встали на учет на ранних сроках, новые размеры единого пособия теперь составляют 10 012 рублей, 15 018 рублей и 20 024 рубля соответственно).В Крыму детские пособия выплачиваются в каждом новом месяце за предыдущий. Проиндексированные выплаты за январь придут в первых числах февраля. Перерасчет произведен автоматически, дополнительных заявлений подавать не нужно, добавили в Отделении СФР по региону.В Крыму с начала года изменился порядок оформления единого пособия для беременных женщин и детей в возрасте до 17 лет. Ранее сообщалось, что в Крыму для 500 тысяч жителей региона проиндексировали все виды страховых пенсий на 7,6% с начала 2026 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Материнский капитал: на что тратят деньги крымские семьиВ Крыму повысили пособие для беременных студентокРост МРОТ и пенсионного возраста: новое в законах с 1 января 2026 года

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

соцзащита, пособия и выплаты, соцвыплаты, материнский капитал, новости крыма, крым, семья, дети