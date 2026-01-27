Рейтинг@Mail.ru
В Крыму проиндексировали выплаты из маткапитала и пособие на детей - РИА Новости Крым, 27.01.2026
В Крыму проиндексировали выплаты из маткапитала и пособие на детей
Крымчанам с января проиндексировали выплаты, сумма которых зависит от величины регионального прожиточного минимума: вырос размер ежемесячной выплаты из средств... РИА Новости Крым, 27.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Крымчанам с января проиндексировали выплаты, сумма которых зависит от величины регионального прожиточного минимума: вырос размер ежемесячной выплаты из средств маткапитала и единого пособия на детей и беременным женщинам. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Отделения Социального фонда России.После индексации размер единого пособия на детей до 17 лет в Крыму составил 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума на ребенка в регионе (8 910 рублей, 13 365 рублей и 17 820 рублей соответственно), уточнили в СФР.Для беременных женщин, который встали на учет на ранних сроках, новые размеры единого пособия теперь составляют 10 012 рублей, 15 018 рублей и 20 024 рубля соответственно).В Крыму детские пособия выплачиваются в каждом новом месяце за предыдущий. Проиндексированные выплаты за январь придут в первых числах февраля. Перерасчет произведен автоматически, дополнительных заявлений подавать не нужно, добавили в Отделении СФР по региону.В Крыму с начала года изменился порядок оформления единого пособия для беременных женщин и детей в возрасте до 17 лет. Ранее сообщалось, что в Крыму для 500 тысяч жителей региона проиндексировали все виды страховых пенсий на 7,6% с начала 2026 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Материнский капитал: на что тратят деньги крымские семьиВ Крыму повысили пособие для беременных студентокРост МРОТ и пенсионного возраста: новое в законах с 1 января 2026 года
17:17 27.01.2026 (обновлено: 17:29 27.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Крымчанам с января проиндексировали выплаты, сумма которых зависит от величины регионального прожиточного минимума: вырос размер ежемесячной выплаты из средств маткапитала и единого пособия на детей и беременным женщинам. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Отделения Социального фонда России.
"Ежемесячная выплата из средств материнского капитала по сравнению с прошлым годом увеличилась на 1 135 рублей. Ее размер равен величине детского прожиточного минимума в республике и составляет с 1 января этого года 17 820 рублей", – говорится в сообщении.
После индексации размер единого пособия на детей до 17 лет в Крыму составил 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума на ребенка в регионе (8 910 рублей, 13 365 рублей и 17 820 рублей соответственно), уточнили в СФР.
Для беременных женщин, который встали на учет на ранних сроках, новые размеры единого пособия теперь составляют 10 012 рублей, 15 018 рублей и 20 024 рубля соответственно).
В Крыму детские пособия выплачиваются в каждом новом месяце за предыдущий. Проиндексированные выплаты за январь придут в первых числах февраля. Перерасчет произведен автоматически, дополнительных заявлений подавать не нужно, добавили в Отделении СФР по региону.
В Крыму с начала года изменился порядок оформления единого пособия для беременных женщин и детей в возрасте до 17 лет. Ранее сообщалось, что в Крыму для 500 тысяч жителей региона проиндексировали все виды страховых пенсий на 7,6% с начала 2026 года.
