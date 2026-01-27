Рейтинг@Mail.ru
Подпорные стены на Адмирала Октябрьского в Севастополе - как идет стройка - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Подпорные стены на Адмирала Октябрьского в Севастополе - как идет стройка
Подпорные стены на Адмирала Октябрьского в Севастополе - как идет стройка - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Подпорные стены на Адмирала Октябрьского в Севастополе - как идет стройка
Подпорные стены на улице Адмирала Октябрьского в Севастополя готовы на 70%, сообщает губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.01.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1b/1152727186_0:47:900:553_1920x0_80_0_0_f2b389055f5a49b714e80c2f7fa57b65.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Подпорные стены на улице Адмирала Октябрьского в Севастополя готовы на 70%, сообщает губернатор города Михаил Развожаев. На объекте уже монтируют лестницы и основания для тротуаров, а в феврале приступят и к укладке плитки.На площадке постоянно работают около 50 человек и техника. Сейчас "ВАД" занимается "начинкой" — переустраивают сети связи, водоотведения и освещения. Сейчас начали готовить основание под тротуары и лестницы. "Уже с 1 февраля на лестничных пролетах начнут укладывать плитку. Все работы выполняются параллельно, в том числе по устройству основной монолитной части подпорных стен", - отметил он.Он также уточнил, что для проведения работ на месяц пришлось перекрыть одну полосу движения от улицы Керченской до улицы Новороссийской. На это время будут ограничены транспортные маневры по улице Керченской в направлении улицы Демидова.После окончания работ стены с обеих сторон станут двухъярусными, как и раньше, а между ними появится тротуар. Открыть полноценное движение здесь планируют в июле. К этому времени на всем участке — от Новороссийской до площади Восставших — будет лежать свежий асфальт, пообещал Развожаев.Ранее на улице ограничили движение транспорта по одной полосе. Изначально планировалось открытие дороги до 26 февраля, но сроки перенесли на июль, чтобы уложить новый асфальт от улицы Новороссийской до площади Восставших.
севастополь
севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, ремонт и строительство дорог, ремонт и строительство дорог в крыму
Подпорные стены на Адмирала Октябрьского в Севастополе - как идет стройка

Ремонт подпорных стен на Адмирала Октябрьского в Севастополе завершили на 70%

16:46 27.01.2026 (обновлено: 16:57 27.01.2026)
 
© Правительство СевастополяРеконструкция спуска на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе
Реконструкция спуска на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе
© Правительство Севастополя
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Подпорные стены на улице Адмирала Октябрьского в Севастополя готовы на 70%, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.
На объекте уже монтируют лестницы и основания для тротуаров, а в феврале приступят и к укладке плитки.
"Строительная готовность подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского — 70%. Сложнейший этап с обустройством 213 буронабивных и 50 анкерных свай позади — "скелет" новых подпорных стен полностью готов", - написал он.
© Правительство СевастополяРеконструкция спуска на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе
Реконструкция спуска на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе
© Правительство Севастополя
Реконструкция спуска на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе
На площадке постоянно работают около 50 человек и техника. Сейчас "ВАД" занимается "начинкой" — переустраивают сети связи, водоотведения и освещения. Сейчас начали готовить основание под тротуары и лестницы.
"Уже с 1 февраля на лестничных пролетах начнут укладывать плитку. Все работы выполняются параллельно, в том числе по устройству основной монолитной части подпорных стен", - отметил он.
Он также уточнил, что для проведения работ на месяц пришлось перекрыть одну полосу движения от улицы Керченской до улицы Новороссийской. На это время будут ограничены транспортные маневры по улице Керченской в направлении улицы Демидова.
"Это вынужденная мера: нужно проложить ливневку и подземные коммуникации прямо под дорогой", - добавил губернатор.
После окончания работ стены с обеих сторон станут двухъярусными, как и раньше, а между ними появится тротуар.
"Мы полностью сохраняем привычные параметры сооружений, но делаем их в разы надежнее. Главное новшество — современная система ливневок, которая будет уводить воду в закрытые лотки, защищая конструкцию от разрушения", - добавил он.
Открыть полноценное движение здесь планируют в июле. К этому времени на всем участке — от Новороссийской до площади Восставших — будет лежать свежий асфальт, пообещал Развожаев.
Ранее на улице ограничили движение транспорта по одной полосе. Изначально планировалось открытие дороги до 26 февраля, но сроки перенесли на июль, чтобы уложить новый асфальт от улицы Новороссийской до площади Восставших.
