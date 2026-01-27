https://crimea.ria.ru/20260127/podpornye-steny-na-admirala-oktyabrskogo-v-sevastopole-pochti-dostroili-1152728718.html

Подпорные стены на Адмирала Октябрьского в Севастополе - как идет стройка

Подпорные стены на Адмирала Октябрьского в Севастополе - как идет стройка - РИА Новости Крым, 27.01.2026

Подпорные стены на Адмирала Октябрьского в Севастополе - как идет стройка

Подпорные стены на улице Адмирала Октябрьского в Севастополя готовы на 70%, сообщает губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.01.2026

2026-01-27T16:46

2026-01-27T16:46

2026-01-27T16:57

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

ремонт и строительство дорог

ремонт и строительство дорог в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1b/1152727186_0:47:900:553_1920x0_80_0_0_f2b389055f5a49b714e80c2f7fa57b65.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Подпорные стены на улице Адмирала Октябрьского в Севастополя готовы на 70%, сообщает губернатор города Михаил Развожаев. На объекте уже монтируют лестницы и основания для тротуаров, а в феврале приступят и к укладке плитки.На площадке постоянно работают около 50 человек и техника. Сейчас "ВАД" занимается "начинкой" — переустраивают сети связи, водоотведения и освещения. Сейчас начали готовить основание под тротуары и лестницы. "Уже с 1 февраля на лестничных пролетах начнут укладывать плитку. Все работы выполняются параллельно, в том числе по устройству основной монолитной части подпорных стен", - отметил он.Он также уточнил, что для проведения работ на месяц пришлось перекрыть одну полосу движения от улицы Керченской до улицы Новороссийской. На это время будут ограничены транспортные маневры по улице Керченской в направлении улицы Демидова.После окончания работ стены с обеих сторон станут двухъярусными, как и раньше, а между ними появится тротуар. Открыть полноценное движение здесь планируют в июле. К этому времени на всем участке — от Новороссийской до площади Восставших — будет лежать свежий асфальт, пообещал Развожаев.Ранее на улице ограничили движение транспорта по одной полосе. Изначально планировалось открытие дороги до 26 февраля, но сроки перенесли на июль, чтобы уложить новый асфальт от улицы Новороссийской до площади Восставших.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Критические точки в водоснабжении Крыма: как меняют изношенный водопроводВ Ливадии к весне закончат работы по берегоукреплениюВ Крыму за год досрочно реконструировали четыре моста

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, ремонт и строительство дорог, ремонт и строительство дорог в крыму