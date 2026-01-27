Подпорные стены на Адмирала Октябрьского в Севастополе - как идет стройка

https://crimea.ria.ru/20260127/podpornye-steny-na-admirala-oktyabrskogo-v-sevastopole-pochti-dostroili-1152728718.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Подпорные стены на улице Адмирала Октябрьского в Севастополя готовы на 70%, сообщает губернатор города Михаил Развожаев. На объекте уже монтируют лестницы и основания для тротуаров, а в феврале приступят и к укладке плитки.На площадке постоянно работают около 50 человек и техника. Сейчас "ВАД" занимается "начинкой" — переустраивают сети связи, водоотведения и освещения. Сейчас начали готовить основание под тротуары и лестницы. "Уже с 1 февраля на лестничных пролетах начнут укладывать плитку. Все работы выполняются параллельно, в том числе по устройству основной монолитной части подпорных стен", - отметил он.Он также уточнил, что для проведения работ на месяц пришлось перекрыть одну полосу движения от улицы Керченской до улицы Новороссийской. На это время будут ограничены транспортные маневры по улице Керченской в направлении улицы Демидова.После окончания работ стены с обеих сторон станут двухъярусными, как и раньше, а между ними появится тротуар. Открыть полноценное движение здесь планируют в июле. К этому времени на всем участке — от Новороссийской до площади Восставших — будет лежать свежий асфальт, пообещал Развожаев.Ранее на улице ограничили движение транспорта по одной полосе. Изначально планировалось открытие дороги до 26 февраля, но сроки перенесли на июль, чтобы уложить новый асфальт от улицы Новороссийской до площади Восставших.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Критические точки в водоснабжении Крыма: как меняют изношенный водопроводВ Ливадии к весне закончат работы по берегоукреплениюВ Крыму за год досрочно реконструировали четыре моста
Ремонт подпорных стен на Адмирала Октябрьского в Севастополе завершили на 70%
16:46 27.01.2026 (обновлено: 16:57 27.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Подпорные стены на улице Адмирала Октябрьского в Севастополя готовы на 70%, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.
На объекте уже монтируют лестницы и основания для тротуаров, а в феврале приступят и к укладке плитки.
"Строительная готовность подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского — 70%. Сложнейший этап с обустройством 213 буронабивных и 50 анкерных свай позади — "скелет" новых подпорных стен полностью готов", - написал он.
На площадке постоянно работают около 50 человек и техника. Сейчас "ВАД" занимается "начинкой" — переустраивают сети связи, водоотведения и освещения. Сейчас начали готовить основание под тротуары и лестницы.
"Уже с 1 февраля на лестничных пролетах начнут укладывать плитку. Все работы выполняются параллельно, в том числе по устройству основной монолитной части подпорных стен", - отметил он.
Он также уточнил, что для проведения работ на месяц пришлось перекрыть одну полосу движения от улицы Керченской до улицы Новороссийской. На это время будут ограничены транспортные маневры по улице Керченской в направлении улицы Демидова.
"Это вынужденная мера: нужно проложить ливневку и подземные коммуникации прямо под дорогой", - добавил губернатор.
После окончания работ стены с обеих сторон станут двухъярусными, как и раньше, а между ними появится тротуар.
"Мы полностью сохраняем привычные параметры сооружений, но делаем их в разы надежнее. Главное новшество — современная система ливневок, которая будет уводить воду в закрытые лотки, защищая конструкцию от разрушения", - добавил он.
Открыть полноценное движение здесь планируют в июле. К этому времени на всем участке — от Новороссийской до площади Восставших — будет лежать свежий асфальт, пообещал Развожаев.
Ранее на улице ограничили движение транспорта
по одной полосе. Изначально планировалось открытие дороги до 26 февраля, но сроки перенесли на июль, чтобы уложить новый асфальт от улицы Новороссийской до площади Восставших.
