Крым вернет 1,5 млрд рублей за счет долгостроев - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Крым вернет 1,5 млрд рублей за счет долгостроев
Крым вернет 1,5 млрд рублей за счет долгостроев - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Крым вернет 1,5 млрд рублей за счет долгостроев
Власти Крыма планируют вернуть в бюджет около 500 млн рублей за счет работы по сокращению количества объектов незавершенного строительства на полуострове. Об... РИА Новости Крым, 27.01.2026
2026-01-27T16:37
2026-01-27T16:37
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1d/1133195389_0:3:1280:723_1920x0_80_0_0_071ede427b3baec8a7fdb7b8cd4834ec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Власти Крыма планируют вернуть в бюджет около 500 млн рублей за счет работы по сокращению количества объектов незавершенного строительства на полуострове. Об этом сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.По его информации, всего в республике выявлено 5 230 таких объектов, 100 из которых передадут инвесторам. Наибольшее количество долгостроев находится в Евпатории, Ялте и Симферополе. Меньше – в Армянске, Первомайском и Красноперекопском районах.В этом году стартует инвентаризация недвижимости ЮБК – сформирован перечень приоритетных кадастровых кварталов, работа позволит уточнить реальное состояние объектов и земель, уточнил председатель Совмина.Ранее сообщалось о повышении налоговой ставки для владельцев долгостроев в Крыму. По задумке, такие меры должны стимулировать застройщиков как можно скорее завершить работы.На территории Большой Ялты расположены 398 объектов незавершенного строительства, 35 из которых сейчас достраивают, а 32 готовят к достройке или сносу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крым вернет 1,5 млрд рублей за счет долгостроев

Крым вернет в экономику республики сотни миллионов рублей за счет долгостроев

16:37 27.01.2026
 
© РИА Новости КрымНедострой
Недострой - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Власти Крыма планируют вернуть в бюджет около 500 млн рублей за счет работы по сокращению количества объектов незавершенного строительства на полуострове. Об этом сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.
"Уже внесены изменения в законодательство для вовлечения таких объектов в налоговый оборот. По прогнозам, в этом году дополнительные отчисления в бюджет от этих мер составят порядка 500 млн рублей", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.
По его информации, всего в республике выявлено 5 230 таких объектов, 100 из которых передадут инвесторам. Наибольшее количество долгостроев находится в Евпатории, Ялте и Симферополе. Меньше – в Армянске, Первомайском и Красноперекопском районах.
В этом году стартует инвентаризация недвижимости ЮБК – сформирован перечень приоритетных кадастровых кварталов, работа позволит уточнить реальное состояние объектов и земель, уточнил председатель Совмина.
Ранее сообщалось о повышении налоговой ставки для владельцев долгостроев в Крыму. По задумке, такие меры должны стимулировать застройщиков как можно скорее завершить работы.
На территории Большой Ялты расположены 398 объектов незавершенного строительства, 35 из которых сейчас достраивают, а 32 готовят к достройке или сносу.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
