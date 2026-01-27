https://crimea.ria.ru/20260127/krym-vernet-15-mlrd-rubley-za-schet-dolgostroev-1152728228.html

Крым вернет 1,5 млрд рублей за счет долгостроев

2026-01-27T16:37

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Власти Крыма планируют вернуть в бюджет около 500 млн рублей за счет работы по сокращению количества объектов незавершенного строительства на полуострове. Об этом сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.По его информации, всего в республике выявлено 5 230 таких объектов, 100 из которых передадут инвесторам. Наибольшее количество долгостроев находится в Евпатории, Ялте и Симферополе. Меньше – в Армянске, Первомайском и Красноперекопском районах.В этом году стартует инвентаризация недвижимости ЮБК – сформирован перечень приоритетных кадастровых кварталов, работа позволит уточнить реальное состояние объектов и земель, уточнил председатель Совмина.Ранее сообщалось о повышении налоговой ставки для владельцев долгостроев в Крыму. По задумке, такие меры должны стимулировать застройщиков как можно скорее завершить работы.На территории Большой Ялты расположены 398 объектов незавершенного строительства, 35 из которых сейчас достраивают, а 32 готовят к достройке или сносу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

