Крым вернет 1,5 млрд рублей за счет долгостроев

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Власти Крыма планируют вернуть в бюджет около 500 млн рублей за счет работы по сокращению количества объектов незавершенного строительства на полуострове. Об этом сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.По его информации, всего в республике выявлено 5 230 таких объектов, 100 из которых передадут инвесторам. Наибольшее количество долгостроев находится в Евпатории, Ялте и Симферополе. Меньше – в Армянске, Первомайском и Красноперекопском районах.В этом году стартует инвентаризация недвижимости ЮБК – сформирован перечень приоритетных кадастровых кварталов, работа позволит уточнить реальное состояние объектов и земель, уточнил председатель Совмина.Ранее сообщалось о повышении налоговой ставки для владельцев долгостроев в Крыму. По задумке, такие меры должны стимулировать застройщиков как можно скорее завершить работы.На территории Большой Ялты расположены 398 объектов незавершенного строительства, 35 из которых сейчас достраивают, а 32 готовят к достройке или сносу.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Власти Крыма планируют вернуть в бюджет около 500 млн рублей за счет работы по сокращению количества объектов незавершенного строительства на полуострове. Об этом сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.
"Уже внесены изменения в законодательство для вовлечения таких объектов в налоговый оборот. По прогнозам, в этом году дополнительные отчисления в бюджет от этих мер составят порядка 500 млн рублей", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.
По его информации, всего в республике выявлено 5 230 таких объектов, 100 из которых передадут инвесторам. Наибольшее количество долгостроев находится в Евпатории, Ялте и Симферополе. Меньше – в Армянске, Первомайском и Красноперекопском районах.
В этом году стартует инвентаризация недвижимости ЮБК – сформирован перечень приоритетных кадастровых кварталов, работа позволит уточнить реальное состояние объектов и земель, уточнил председатель Совмина.
Ранее сообщалось о повышении
налоговой ставки для владельцев долгостроев в Крыму. По задумке, такие меры должны стимулировать застройщиков как можно скорее завершить работы.
На территории Большой Ялты расположены
398 объектов незавершенного строительства, 35 из которых сейчас достраивают, а 32 готовят к достройке или сносу.
