Два цветка и крематорий: киевляне поздравили Зеленского с днем рождения

Ряд украинских Telegram-каналов опубликовал видео с опросом киевлян. Жителей украинской столицы спросили, как бы они поздравили Владимира Зеленского, которому... РИА Новости Крым, 27.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Ряд украинских Telegram-каналов опубликовал видео с опросом киевлян. Жителей украинской столицы спросили, как бы они поздравили Владимира Зеленского, которому 25 января исполнилось 48 лет, с днем рождения и что бы они ему подарили."Частный участок в крематории, причем, если можно, заживо", – сказал седой мужчина в военной форме.Одна девушка пожелала главе киевского режима немножко ума и адекватности, а двое пожилых мужчин – завершения каденции и чтобы его скорее выгнали.Одна из женщин в разговоре с журналисткой попросила главу киевского режима проявить чуточку эмпатии и немножечко стать человеком."Ему, я вижу, тепло, а мы замерзаем все. Он воевал бы и воевал", – сказала киевлянка средних лет."Трудно подобрать слова, чего бы я ему пожелал. Хорошего – ничего", – красноречиво отметил мужчина.Еще один киевлянин указал, что Зеленского нужно посадить или убрать. Пожилой киевлянин подарил бы главе режима два цветка, а молодой парень – конфеты "Вечерний Киев".Один молодой человек сказал, что подарил бы ему книги европейских философов и мыслителей Никколо Макиавелли "Государь", Томаса Гоббса "Левиафан" и труды Жан-Жака Руссо."Пусть бы он уехал и где-нибудь в "Квартале" танцевал, а не был президентом", – сказал еще один человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эпидемия в каменных джунглях: Киеву грозит экологическая катастрофаЭксперт предрек русский бунт на Украине – каким он будет и чем обернетсяСопротивление растет: вспыхнут ли на Украине бунты из-за беспредела ТЦК

