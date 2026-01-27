Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост закрыт: на выезде с полуострова растет очередь - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260127/krymskiy-most-zakryt-na-vyezde-s-poluostrova-rastet-ochered-1152736386.html
Крымский мост закрыт: на выезде с полуострова растет очередь
Крымский мост закрыт: на выезде с полуострова растет очередь - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Крымский мост закрыт: на выезде с полуострова растет очередь
У Крымского моста после закрытия движения начала расти очередь перед пунктами досмотра на выезде с полуострова. Об этом свидетельствуют данные Тelegram-канала... РИА Новости Крым, 27.01.2026
2026-01-27T20:11
2026-01-27T20:20
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148687888_0:121:3212:1928_1920x0_80_0_0_a6d327d77d181d02473c1ac4c26b6def.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. У Крымского моста после закрытия движения начала расти очередь перед пунктами досмотра на выезде с полуострова. Об этом свидетельствуют данные Тelegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148687888_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_62ce3b073c9150814f73261e6cd8620d.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост закрыт: на выезде с полуострова растет очередь

Крымский мост закрыт – на выезде с полуострова проезда ждут 80 автомобилей

20:11 27.01.2026 (обновлено: 20:20 27.01.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. У Крымского моста после закрытия движения начала расти очередь перед пунктами досмотра на выезде с полуострова. Об этом свидетельствуют данные Тelegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 80 транспортных средств", – сказано в сообщении.
При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:37В Крыму изъяли больше 14 тысяч литров незаконного алкоголя
20:2311 тысяч случаев за неделю: Роспотребнадзор оценил ситуацию с гриппом
20:11Крымский мост закрыт: на выезде с полуострова растет очередь
19:56В какие села Крыма в 2026 году придет газ
19:39Украину за полгода покинули полмиллиона молодых людей до 23 лет
19:22Украинские беспилотники атакуют Анапу
19:10В Крыму электрифицируют 21 массив участков для бойцов спецоперации
18:48С 1 марта алименты в России будут считать по-новому
18:35В Крыму построят до 500 мегаватт новой генерации к 2030 году
18:25Крымский мост закрыт
18:22В Севастополе закрыли рейд второй раз за день
18:02В Крыму сформирован запас топлива на случай сбоев поставок
17:52Симферополец сядет на 2,5 года за избиение своего знакомого
17:35Мост и фонтаны: в Симферополе завершили благоустройство у Нижнего пруда
17:17В Крыму проиндексировали выплаты из маткапитала и пособие на детей
17:05Долина обездолена: у певицы могут конфисковать имущество в Латвии
16:46Подпорные стены на Адмирала Октябрьского в Севастополе - как идет стройка
16:37Крым вернет 1,5 млрд рублей за счет долгостроев
16:29Два цветка и крематорий: киевляне поздравили Зеленского с днем рождения
16:19Цирк Гии Эрадзе приехал в Симферополь в четвертый раз с новым шоу
Лента новостейМолния