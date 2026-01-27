https://crimea.ria.ru/20260127/krymskiy-most-zakryt-na-vyezde-s-poluostrova-rastet-ochered-1152736386.html
Крымский мост закрыт: на выезде с полуострова растет очередь
Крымский мост закрыт: на выезде с полуострова растет очередь - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Крымский мост закрыт: на выезде с полуострова растет очередь
У Крымского моста после закрытия движения начала расти очередь перед пунктами досмотра на выезде с полуострова. Об этом свидетельствуют данные Тelegram-канала... РИА Новости Крым, 27.01.2026
2026-01-27T20:11
2026-01-27T20:11
2026-01-27T20:20
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. У Крымского моста после закрытия движения начала расти очередь перед пунктами досмотра на выезде с полуострова. Об этом свидетельствуют данные Тelegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост закрыт: на выезде с полуострова растет очередь
Крымский мост закрыт – на выезде с полуострова проезда ждут 80 автомобилей
20:11 27.01.2026 (обновлено: 20:20 27.01.2026)