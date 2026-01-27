https://crimea.ria.ru/20260127/armiya-rossii-nastupaet-na-zaporozhe--genshtab-1152709922.html

Армия России наступает на Запорожье – Генштаб

Армия России наступает на Запорожье – Генштаб

Полосу безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей расширяет группировка войск "Север". За месяц на этом направлении освобождено четыре населенных РИА Новости Крым, 27.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Полосу безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей расширяет группировка войск "Север". За месяц на этом направлении освобождено четыре населенных пункта. Об этом заявил начальник генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первый замминистра обороны Валерий Герасимов.Также по его информации, группировка войск "Днепр" наступает в направлении города Запорожье. Передовые подразделения российских воинов уже находятся в 12-14 километрах от южных и юго-восточных окраин города.Также Герасимов сообщил, что Вооруженные силы РФ с начала года взяли под свой контроль 17 населенных пунктов в зоне спецоперации. Кроме того, военнослужащие армии России выбили украинские войска еще из двух населенных пунктов в Харьковской и Запорожской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия остается одним из лидеров по военной мощи в миреВС РФ должны оснащаться отечественной умной техникой – ПутинМинобороны открыло отбор в войска беспилотных систем

