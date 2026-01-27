Армия России наступает на Запорожье – Генштаб
Армия России расширяет полосу безопасности и наступает на Запорожье – Герасимов
© РИА Новости КрымПодготовка контрактников на полигоне ЮВО
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Полосу безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей расширяет группировка войск "Север". За месяц на этом направлении освобождено четыре населенных пункта. Об этом заявил начальник генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первый замминистра обороны Валерий Герасимов.
"Группировка войск "Север" ведет боевые действия с целью расширения полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. В течение месяца освободили четыре населенных пункта, в том числе за последнюю неделю Симиновка и Старица", – сказал он во время инспекции группировку войск "Запад" в зоне СВО.
Также по его информации, группировка войск "Днепр" наступает в направлении города Запорожье. Передовые подразделения российских воинов уже находятся в 12-14 километрах от южных и юго-восточных окраин города.
"Соединения группировки войск "Днепр" наступают в общем направлении на Запорожье. Передовые подразделения находятся на удалении 12-14 километров от южных и юго-восточных окраин областного центра", – добавил начальник генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.
Также Герасимов сообщил, что Вооруженные силы РФ с начала года взяли под свой контроль 17 населенных пунктов в зоне спецоперации. Кроме того, военнослужащие армии России выбили украинские войска еще из двух населенных пунктов в Харьковской и Запорожской областях.
Читайте также на РИА Новости Крым: