Армия России наступает на Запорожье – Генштаб - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Армия России наступает на Запорожье – Генштаб
Армия России наступает на Запорожье – Генштаб - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Армия России наступает на Запорожье – Генштаб
Полосу безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей расширяет группировка войск "Север". За месяц на этом направлении освобождено четыре населенных пункта. 27.01.2026
2026-01-27
2026-01-27T08:28
новости сво
генштаб мо рф
валерий герасимов
группировка войск "запад"
группировка войск "север"
группировка войск "днепр"
сумская область
харьковская область
запорожье
всу (вооруженные силы украины)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Полосу безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей расширяет группировка войск "Север". За месяц на этом направлении освобождено четыре населенных пункта. Об этом заявил начальник генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первый замминистра обороны Валерий Герасимов.Также по его информации, группировка войск "Днепр" наступает в направлении города Запорожье. Передовые подразделения российских воинов уже находятся в 12-14 километрах от южных и юго-восточных окраин города.Также Герасимов сообщил, что Вооруженные силы РФ с начала года взяли под свой контроль 17 населенных пунктов в зоне спецоперации. Кроме того, военнослужащие армии России выбили украинские войска еще из двух населенных пунктов в Харьковской и Запорожской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия остается одним из лидеров по военной мощи в миреВС РФ должны оснащаться отечественной умной техникой – ПутинМинобороны открыло отбор в войска беспилотных систем
сумская область
харьковская область
запорожье
новости сво, генштаб мо рф, валерий герасимов, группировка войск "запад", группировка войск "север", группировка войск "днепр", сумская область, харьковская область, запорожье, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Полосу безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей расширяет группировка войск "Север". За месяц на этом направлении освобождено четыре населенных пункта. Об этом заявил начальник генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первый замминистра обороны Валерий Герасимов.
"Группировка войск "Север" ведет боевые действия с целью расширения полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. В течение месяца освободили четыре населенных пункта, в том числе за последнюю неделю Симиновка и Старица", – сказал он во время инспекции группировку войск "Запад" в зоне СВО.
Также по его информации, группировка войск "Днепр" наступает в направлении города Запорожье. Передовые подразделения российских воинов уже находятся в 12-14 километрах от южных и юго-восточных окраин города.
"Соединения группировки войск "Днепр" наступают в общем направлении на Запорожье. Передовые подразделения находятся на удалении 12-14 километров от южных и юго-восточных окраин областного центра", – добавил начальник генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.
Также Герасимов сообщил, что Вооруженные силы РФ с начала года взяли под свой контроль 17 населенных пунктов в зоне спецоперации. Кроме того, военнослужащие армии России выбили украинские войска еще из двух населенных пунктов в Харьковской и Запорожской областях.
