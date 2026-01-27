Операторам БПЛА в России поднимут зарплату

https://crimea.ria.ru/20260127/operatoram-bpla-v-rossii-podnimut-zarplatu-1152711256.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Силовики, которые по долгу службы работают с беспилотной летательной авиацией, получат 30 процентов надбавки к окладу. Соответствующий проект постановления подготовило и опубликовало на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов МВД, пишет Парламентская газета.Сейчас в перечне 23 позиции, а с принятием постановления список пополнится еще одной категорией: "служба в органах внутренних дел и подразделениях, связанная с применением и эксплуатацией беспилотных воздушных судов".По задумке авторов инициативы, основная цель нововведений – установить дополнительные социальные гарантии для тех, кто по долгу службы имеет дело с беспилотными авиационными системами.Проект постановления в настоящий момент находится на этапе независимой антикоррупционной экспертизы. Она завершится 2 февраля.В середине января текущего года президент России Владимир Путин на совещании по развитию автономных систем поручил правительству активно привлекать ветеранов СВО-операторов боевых дронов к разработке и эксплуатации гражданских автономных беспилотных систем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России появятся беспилотные грузоперевозчикиВ РФ открыли новый класс воздушного пространства для беспилотниковРоссия создает войска беспилотных систем как отдельный род войск

