27.01.2026
Операторам БПЛА в России поднимут зарплату
Операторам БПЛА в России поднимут зарплату - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Операторам БПЛА в России поднимут зарплату
Силовики, которые по долгу службы работают с беспилотной летательной авиацией, получат 30 процентов надбавки к окладу. Соответствующий проект постановления... РИА Новости Крым, 27.01.2026
2026-01-27T10:04
2026-01-27T10:04
Операторам БПЛА в России поднимут зарплату

Сотрудники МВД и Росгвардии получат спецнадбавку за работу с беспилотниками

10:04 27.01.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Силовики, которые по долгу службы работают с беспилотной летательной авиацией, получат 30 процентов надбавки к окладу. Соответствующий проект постановления подготовило и опубликовало на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов МВД, пишет Парламентская газета.
"Проект постановления дополняет перечень особых условий службы сотрудников органов внутренних дел и войск национальной гвардии, за которые им полагаются ежемесячные надбавки к должностному окладу. Сотрудникам, занятым этой деятельностью, будут ежемесячно доплачивать до 30% должностного оклада", – сказано в сообщении.
Сейчас в перечне 23 позиции, а с принятием постановления список пополнится еще одной категорией: "служба в органах внутренних дел и подразделениях, связанная с применением и эксплуатацией беспилотных воздушных судов".
По задумке авторов инициативы, основная цель нововведений – установить дополнительные социальные гарантии для тех, кто по долгу службы имеет дело с беспилотными авиационными системами.

"Реализация проекта постановления позволит обеспечить стимулирование сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, сохранить существующие и привлечь новые профессиональные кадры в сфере беспилотных воздушных судов", - отмечает издание.

Проект постановления в настоящий момент находится на этапе независимой антикоррупционной экспертизы. Она завершится 2 февраля.
В середине января текущего года президент России Владимир Путин на совещании по развитию автономных систем поручил правительству активно привлекать ветеранов СВО-операторов боевых дронов к разработке и эксплуатации гражданских автономных беспилотных систем.
