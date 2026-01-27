Операторам БПЛА в России поднимут зарплату
Сотрудники МВД и Росгвардии получат спецнадбавку за работу с беспилотниками
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Силовики, которые по долгу службы работают с беспилотной летательной авиацией, получат 30 процентов надбавки к окладу. Соответствующий проект постановления подготовило и опубликовало на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов МВД, пишет Парламентская газета.
"Проект постановления дополняет перечень особых условий службы сотрудников органов внутренних дел и войск национальной гвардии, за которые им полагаются ежемесячные надбавки к должностному окладу. Сотрудникам, занятым этой деятельностью, будут ежемесячно доплачивать до 30% должностного оклада", – сказано в сообщении.
Сейчас в перечне 23 позиции, а с принятием постановления список пополнится еще одной категорией: "служба в органах внутренних дел и подразделениях, связанная с применением и эксплуатацией беспилотных воздушных судов".
По задумке авторов инициативы, основная цель нововведений – установить дополнительные социальные гарантии для тех, кто по долгу службы имеет дело с беспилотными авиационными системами.
"Реализация проекта постановления позволит обеспечить стимулирование сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, сохранить существующие и привлечь новые профессиональные кадры в сфере беспилотных воздушных судов", - отмечает издание.
Проект постановления в настоящий момент находится на этапе независимой антикоррупционной экспертизы. Она завершится 2 февраля.
В середине января текущего года президент России Владимир Путин на совещании по развитию автономных систем поручил правительству активно привлекать ветеранов СВО-операторов боевых дронов к разработке и эксплуатации гражданских автономных беспилотных систем.
