Умер экс-тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев
Умер экс-тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев
Умер экс-тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Умер экс-тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев
В ночь на вторник ушел из жизни в возрасте 85 лет бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев. Об этом сообщила его супруга Ирина. РИА Новости Крым, 27.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В ночь на вторник ушел из жизни в возрасте 85 лет бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев. Об этом сообщила его супруга Ирина.Борис Игнатьев возглавлял сборную России с 1996 по 1998 год, в 1992-1996 годах он входил в тренерский штаб национальной команды.Игнатьев — воспитанник московского "Спартака". В своей игровой карьере он выступал за ижевский "Зенит", "Ракету", "Волгу", махачкалинское "Динамо", "Метеор" из Жуковского, уфимский "Строитель". Тренерскую карьеру он начал в 1973 году, а в 1996 году сменил Олега Романцева на посту наставника сборной России. Под его руководством национальная команда не смогла пройти квалификацию на чемпионат мира — 1998. При этом ранее Игнатьев тренировал юношескую команду СССР, которая в 1988 году выиграла чемпионат Европы.Последним местом работы Игнатьева было московское "Торпедо", где он с 2013 по 2018 год занимал должность вице-президента.
Умер экс-тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев

Ушел из жизни бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В ночь на вторник ушел из жизни в возрасте 85 лет бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев. Об этом сообщила его супруга Ирина.
"К сожалению, Бориса Петровича не стало. По всей видимости, это последствия онкологии и проблем с сердцем. Дата похорон пока не определена", - цитирует Игнатьеву РИА Новости.
Борис Игнатьев возглавлял сборную России с 1996 по 1998 год, в 1992-1996 годах он входил в тренерский штаб национальной команды.
Игнатьев — воспитанник московского "Спартака". В своей игровой карьере он выступал за ижевский "Зенит", "Ракету", "Волгу", махачкалинское "Динамо", "Метеор" из Жуковского, уфимский "Строитель". Тренерскую карьеру он начал в 1973 году, а в 1996 году сменил Олега Романцева на посту наставника сборной России. Под его руководством национальная команда не смогла пройти квалификацию на чемпионат мира — 1998. При этом ранее Игнатьев тренировал юношескую команду СССР, которая в 1988 году выиграла чемпионат Европы.
Последним местом работы Игнатьева было московское "Торпедо", где он с 2013 по 2018 год занимал должность вице-президента.
