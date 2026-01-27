https://crimea.ria.ru/20260127/umer-eks-trener-sbornoy-rossii-po-futbolu-boris-ignatev-1152711114.html
Умер экс-тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев
Умер экс-тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Умер экс-тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев
В ночь на вторник ушел из жизни в возрасте 85 лет бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев. Об этом сообщила его супруга Ирина. РИА Новости Крым, 27.01.2026
2026-01-27T09:56
2026-01-27T09:56
2026-01-27T09:56
футбол
утраты
новости
россия
спорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1b/1152710803_0:53:1288:778_1920x0_80_0_0_e61662222f777067a79aa32b44f7a1ea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В ночь на вторник ушел из жизни в возрасте 85 лет бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев. Об этом сообщила его супруга Ирина.Борис Игнатьев возглавлял сборную России с 1996 по 1998 год, в 1992-1996 годах он входил в тренерский штаб национальной команды.Игнатьев — воспитанник московского "Спартака". В своей игровой карьере он выступал за ижевский "Зенит", "Ракету", "Волгу", махачкалинское "Динамо", "Метеор" из Жуковского, уфимский "Строитель". Тренерскую карьеру он начал в 1973 году, а в 1996 году сменил Олега Романцева на посту наставника сборной России. Под его руководством национальная команда не смогла пройти квалификацию на чемпионат мира — 1998. При этом ранее Игнатьев тренировал юношескую команду СССР, которая в 1988 году выиграла чемпионат Европы.Последним местом работы Игнатьева было московское "Торпедо", где он с 2013 по 2018 год занимал должность вице-президента.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1b/1152710803_0:19:1288:985_1920x0_80_0_0_1cbeaa7597a05102200573ed6e673ac6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
футбол, утраты, новости, россия, спорт
Умер экс-тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев
Ушел из жизни бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В ночь на вторник ушел из жизни в возрасте 85 лет бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев. Об этом сообщила его супруга Ирина.
"К сожалению, Бориса Петровича не стало. По всей видимости, это последствия онкологии и проблем с сердцем. Дата похорон пока не определена", - цитирует Игнатьеву РИА Новости.
Борис Игнатьев возглавлял сборную России с 1996 по 1998 год, в 1992-1996 годах он входил в тренерский штаб национальной команды.
Игнатьев — воспитанник московского "Спартака". В своей игровой карьере он выступал за ижевский "Зенит", "Ракету", "Волгу", махачкалинское "Динамо", "Метеор" из Жуковского, уфимский "Строитель". Тренерскую карьеру он начал в 1973 году, а в 1996 году сменил Олега Романцева на посту наставника сборной России. Под его руководством национальная команда не смогла пройти квалификацию на чемпионат мира — 1998. При этом ранее Игнатьев тренировал юношескую команду СССР, которая в 1988 году выиграла чемпионат Европы.
Последним местом работы Игнатьева было московское "Торпедо", где он с 2013 по 2018 год занимал должность вице-президента.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.