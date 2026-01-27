https://crimea.ria.ru/20260127/umer-eks-trener-sbornoy-rossii-po-futbolu-boris-ignatev-1152711114.html

Умер экс-тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев

В ночь на вторник ушел из жизни в возрасте 85 лет бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев. Об этом сообщила его супруга Ирина.

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В ночь на вторник ушел из жизни в возрасте 85 лет бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев. Об этом сообщила его супруга Ирина.Борис Игнатьев возглавлял сборную России с 1996 по 1998 год, в 1992-1996 годах он входил в тренерский штаб национальной команды.Игнатьев — воспитанник московского "Спартака". В своей игровой карьере он выступал за ижевский "Зенит", "Ракету", "Волгу", махачкалинское "Динамо", "Метеор" из Жуковского, уфимский "Строитель". Тренерскую карьеру он начал в 1973 году, а в 1996 году сменил Олега Романцева на посту наставника сборной России. Под его руководством национальная команда не смогла пройти квалификацию на чемпионат мира — 1998. При этом ранее Игнатьев тренировал юношескую команду СССР, которая в 1988 году выиграла чемпионат Европы.Последним местом работы Игнатьева было московское "Торпедо", где он с 2013 по 2018 год занимал должность вице-президента.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

