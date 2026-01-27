Рейтинг@Mail.ru
От ударов ВСУ погибли 15 россиян и 1,3 млн человек остались без света - РИА Новости Крым, 27.01.2026
От ударов ВСУ погибли 15 россиян и 1,3 млн человек остались без света
От ударов ВСУ погибли 15 россиян и 1,3 млн человек остались без света - РИА Новости Крым, 27.01.2026
От ударов ВСУ погибли 15 россиян и 1,3 млн человек остались без света
От атак ВСУ на прифронтовые регионы страны с 19 по 25 января погибли 15 мирных жителей, ранены 84 человека, в том числе четверо несовершеннолетних. Об этом... РИА Новости Крым, 27.01.2026
2026-01-27T08:24
2026-01-27T08:24
родион мирошник
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
атаки всу
обстрелы всу
новости сво
происшествия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. От атак ВСУ на прифронтовые регионы страны с 19 по 25 января погибли 15 мирных жителей, ранены 84 человека, в том числе четверо несовершеннолетних. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.По данным Мирошника, всего по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3062 боеприпасов. Белгородская область остается регионом, который чаще всего подвергался атакам украинских БПЛА, уточнил дипломат."За минувшую неделю до 90 БПЛА ежедневно атаковали гражданские объекты на территории области", – уточнил Родион Мирошник.Кроме того, по его данным, на прошлой неделе из-за ударов ВСУ около 1,3 миллиона жителей российских регионов столкнулись с перебоями в энергоснабжении.Неделей ранее сообщалось, что с 12 по 18 января атаки ВСУ лишили жизни 11 мирных россиян. В общей сложности по гражданским объектам на территории России за неделю украинские боевики выпустили не менее 3688 боеприпасов.
россия
родион мирошник, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, атаки всу, обстрелы всу, новости сво, происшествия, новости
От ударов ВСУ погибли 15 россиян и 1,3 млн человек остались без света

В результате атак ВСУ за неделю погибли 15 и ранены 84 мирных россиянина – Мирошник

08:24 27.01.2026
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия атаки ВСУ по Белгородской области
Последствия атаки ВСУ по Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. От атак ВСУ на прифронтовые регионы страны с 19 по 25 января погибли 15 мирных жителей, ранены 84 человека, в том числе четверо несовершеннолетних. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 99 мирных жителей: ранены 84 человека, в том числе четверо несовершеннолетних, погибли 15 человек", – цитирует заявление посла РИА Новости.

По данным Мирошника, всего по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3062 боеприпасов.
Белгородская область остается регионом, который чаще всего подвергался атакам украинских БПЛА, уточнил дипломат.
"За минувшую неделю до 90 БПЛА ежедневно атаковали гражданские объекты на территории области", – уточнил Родион Мирошник.
Кроме того, по его данным, на прошлой неделе из-за ударов ВСУ около 1,3 миллиона жителей российских регионов столкнулись с перебоями в энергоснабжении.

"За минувшую неделю около 1 миллиона 300 тысяч мирных жителей российских регионов столкнулись с перебоями в энергоснабжении, связанными с ударами ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по гражданской энергетической инфраструктуре", – подчеркнул посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

Неделей ранее сообщалось, что с 12 по 18 января атаки ВСУ лишили жизни 11 мирных россиян. В общей сложности по гражданским объектам на территории России за неделю украинские боевики выпустили не менее 3688 боеприпасов.
Родион МирошникМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РоссияАтаки ВСУОбстрелы ВСУНовости СВОПроисшествияНовости
 
