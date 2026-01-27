От ударов ВСУ погибли 15 россиян и 1,3 млн человек остались без света

https://crimea.ria.ru/20260127/ot-udarov-vsu-pogibli-15-rossiyan-i-13-mln-chelovek-ostalis-bez-sveta-1152709741.html
2026-01-27
2026-01-27T08:24
2026-01-27T08:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. От атак ВСУ на прифронтовые регионы страны с 19 по 25 января погибли 15 мирных жителей, ранены 84 человека, в том числе четверо несовершеннолетних. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.По данным Мирошника, всего по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3062 боеприпасов. Белгородская область остается регионом, который чаще всего подвергался атакам украинских БПЛА, уточнил дипломат."За минувшую неделю до 90 БПЛА ежедневно атаковали гражданские объекты на территории области", – уточнил Родион Мирошник.Кроме того, по его данным, на прошлой неделе из-за ударов ВСУ около 1,3 миллиона жителей российских регионов столкнулись с перебоями в энергоснабжении.Неделей ранее сообщалось, что с 12 по 18 января атаки ВСУ лишили жизни 11 мирных россиян. В общей сложности по гражданским объектам на территории России за неделю украинские боевики выпустили не менее 3688 боеприпасов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. От атак ВСУ на прифронтовые регионы страны с 19 по 25 января погибли 15 мирных жителей, ранены 84 человека, в том числе четверо несовершеннолетних. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 99 мирных жителей: ранены 84 человека, в том числе четверо несовершеннолетних, погибли 15 человек", – цитирует заявление посла РИА Новости.
По данным Мирошника, всего по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3062 боеприпасов.
Белгородская область остается регионом, который чаще всего подвергался атакам украинских БПЛА, уточнил дипломат.
"За минувшую неделю до 90 БПЛА ежедневно атаковали гражданские объекты на территории области", – уточнил Родион Мирошник.
Кроме того, по его данным, на прошлой неделе из-за ударов ВСУ около 1,3 миллиона жителей российских регионов столкнулись с перебоями в энергоснабжении.
"За минувшую неделю около 1 миллиона 300 тысяч мирных жителей российских регионов столкнулись с перебоями в энергоснабжении, связанными с ударами ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по гражданской энергетической инфраструктуре", – подчеркнул посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.
Неделей ранее сообщалось, что с 12 по 18 января атаки ВСУ лишили жизни
11 мирных россиян. В общей сложности по гражданским объектам на территории России за неделю украинские боевики выпустили не менее 3688 боеприпасов.
