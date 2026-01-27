https://crimea.ria.ru/20260127/ot-udarov-vsu-pogibli-15-rossiyan-i-13-mln-chelovek-ostalis-bez-sveta-1152709741.html

От ударов ВСУ погибли 15 россиян и 1,3 млн человек остались без света

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. От атак ВСУ на прифронтовые регионы страны с 19 по 25 января погибли 15 мирных жителей, ранены 84 человека, в том числе четверо несовершеннолетних. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.По данным Мирошника, всего по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3062 боеприпасов. Белгородская область остается регионом, который чаще всего подвергался атакам украинских БПЛА, уточнил дипломат."За минувшую неделю до 90 БПЛА ежедневно атаковали гражданские объекты на территории области", – уточнил Родион Мирошник.Кроме того, по его данным, на прошлой неделе из-за ударов ВСУ около 1,3 миллиона жителей российских регионов столкнулись с перебоями в энергоснабжении.Неделей ранее сообщалось, что с 12 по 18 января атаки ВСУ лишили жизни 11 мирных россиян. В общей сложности по гражданским объектам на территории России за неделю украинские боевики выпустили не менее 3688 боеприпасов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили ракетой С-200 по Брянской области – разрушены четыре домаВ Белгородской области два мирных жителя пострадали при атаках дроновДрон ВСУ атаковал "скорую" с пациентом в Запорожской области

