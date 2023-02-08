https://crimea.ria.ru/20230208/v-sovfede-nazvali-shans-dlya-ukrainy-spastis-ot-unichtozheniya-1126865812.html

В Совфеде назвали шанс для Украины спастись от уничтожения

В Совфеде назвали шанс для Украины спастись от уничтожения - РИА Новости Крым, 08.02.2023

В Совфеде назвали шанс для Украины спастись от уничтожения

У Киева нет возможности победить Россию на полях сражений, но есть шанс избежать окончательной катастрофы под американский "реквием по Украине" – это искать... РИА Новости Крым, 08.02.2023

2023-02-08T20:59

2023-02-08T20:59

2023-02-08T20:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. У Киева нет возможности победить Россию на полях сражений, но есть шанс избежать окончательной катастрофы под американский "реквием по Украине" – это искать мира с РФ, учитывая ее законные интересы. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.По ее мнению, на фоне обещания президента США Джо Байдена поддерживать военную конфронтацию между Киевом и Москвой так долго, как это потребуется, – только в этом для Украины есть реальная перспектива. Так как, если вдуматься, заявление американского президента "это реквием по Украине", так как "потери ВСУ огромны, экономика рушится, люди бегут", заметила Матвиенко."Поскольку шансы одержать победу над Россией на полях сражений у киевского режима нулевые, то заявление американского президента обрекает Украину и ее народ на заклание. Собственно, это сейчас и происходит", – сказала спикер Совфеда.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев потребует от Запада поставок дальнобойных ракет и самолетов на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 17-19 февраля. Читайте также на РИА Новости Крым:Как ответит Россия на поставки дальнобойного оружия Украине – ЛавровПереговоров не будет: Медведев озвучил ответ РФ в случае ударов по Крыму В Крыму заявили о неизбежном развале Украины

https://crimea.ria.ru/20230208/otvet-budet-besposchadnym-senator-o-reaktsii-rossii-na-udary-po-krymu-1126864383.html

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россия, украина, валентина матвиенко, совет федерации, сша, сво, политика, новости, в мире