https://crimea.ria.ru/20230207/nazvan-etalonnyy-gubernator-rossii-1126818221.html

Назван эталонный губернатор России

Назван эталонный губернатор России - РИА Новости Крым, 07.02.2023

Назван эталонный губернатор России

Современный губернатор должен быть не только технократом, но и обладать навыками публичной политики и кризисного управления, в том числе в публичной сфере... РИА Новости Крым, 07.02.2023

2023-02-07T07:26

2023-02-07T07:26

2023-02-07T07:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Современный губернатор должен быть не только технократом, но и обладать навыками публичной политики и кризисного управления, в том числе в публичной сфере. Такое мнение РИА Новости Крым высказал российский политтехнолог, первый вице-губернатор Запорожской области Сергей Толмачев.Технократ VS публичный политикВ противно случае, считает эксперт, без этих навыков губернатор профнепригоднен и как политик, и как технократ.Telegram как орудие политикаПо мнению Толмачева, важнейшей компетенцией любого должностного лица России являются навыки публичной работы, кризисного управления и взаимодействия со СМИ, в том числе в социальных сетях и Telegram.По его словам, сегодня это новая информационная реальность, в которой мы живем и к которой должны приспосабливаться власть и политики."Поэтому все политики, партии и высшие должностные лица, губернаторы, правительство должны уметь работать в этой среде и, да, она более оперативна, более спонтанна и требует мгновенной реакции, чем это было раньше. Это факт, это та среда, в которой мы живем", – поясняет Толмачев.Сейчас, по его словам, новости идут в режиме 24/7 и на это надо политикам и чиновникам уметь реагировать, "чтобы все службы, пресс-служба, информационные отделы администрации – все с этим умели справляться. Это сложная задача, но это наша жизнь".Кого Россия будет выбирать в 2023 годуВ 2023 году единый день голосования выпал на 10 сентября. Жители 20 российских регионов будут выбирать своих губернаторов. Прямые выборы глав регионов намечены в 22 субъектах, еще в трех – губернаторов будут избирать депутаты парламента. В том числе выборы пройдут в новых субъектах: в Запорожской и Херсонской областях запланированы прямые выборы руководителей областей, в ДНР и ЛНР – глав республик изберут в местном парламенте.Кроме того, в единый день голосования пройдут выборы депутатов региональных парламентов, в том числе и в новых регионах РФ. В свою очередь крымчане, живущие на территории Симферопольского избирательного округа, будут выбирать депутата Госдумы взамен сложившего мандат Алексея Черняка.

https://crimea.ria.ru/20200721/1118531100.html

https://crimea.ria.ru/20220912/kogda-otpadet-nadobnost-v-mnogodnevnom-golosovanii-na-vyborakh--mnenie-1124472328.html

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Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

сергей толмачев, мнения, политика, общество, выборы, россия, психология, авторы