https://crimea.ria.ru/20230207/nazvan-etalonnyy-gubernator-rossii-1126818221.html
Назван эталонный губернатор России
Назван эталонный губернатор России - РИА Новости Крым, 07.02.2023
Назван эталонный губернатор России
Современный губернатор должен быть не только технократом, но и обладать навыками публичной политики и кризисного управления, в том числе в публичной сфере... РИА Новости Крым, 07.02.2023
2023-02-07T07:26
2023-02-07T07:26
2023-02-07T07:26
эксклюзивы риа новости крым
сергей толмачев
мнения
политика
общество
выборы
россия
психология
авторы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/0d/1119143194_0:108:1620:1019_1920x0_80_0_0_ccb192358289b02f231ce29252d3bb82.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Современный губернатор должен быть не только технократом, но и обладать навыками публичной политики и кризисного управления, в том числе в публичной сфере. Такое мнение РИА Новости Крым высказал российский политтехнолог, первый вице-губернатор Запорожской области Сергей Толмачев.Технократ VS публичный политикВ противно случае, считает эксперт, без этих навыков губернатор профнепригоднен и как политик, и как технократ.Telegram как орудие политикаПо мнению Толмачева, важнейшей компетенцией любого должностного лица России являются навыки публичной работы, кризисного управления и взаимодействия со СМИ, в том числе в социальных сетях и Telegram.По его словам, сегодня это новая информационная реальность, в которой мы живем и к которой должны приспосабливаться власть и политики."Поэтому все политики, партии и высшие должностные лица, губернаторы, правительство должны уметь работать в этой среде и, да, она более оперативна, более спонтанна и требует мгновенной реакции, чем это было раньше. Это факт, это та среда, в которой мы живем", – поясняет Толмачев.Сейчас, по его словам, новости идут в режиме 24/7 и на это надо политикам и чиновникам уметь реагировать, "чтобы все службы, пресс-служба, информационные отделы администрации – все с этим умели справляться. Это сложная задача, но это наша жизнь".Кого Россия будет выбирать в 2023 годуВ 2023 году единый день голосования выпал на 10 сентября. Жители 20 российских регионов будут выбирать своих губернаторов. Прямые выборы глав регионов намечены в 22 субъектах, еще в трех – губернаторов будут избирать депутаты парламента. В том числе выборы пройдут в новых субъектах: в Запорожской и Херсонской областях запланированы прямые выборы руководителей областей, в ДНР и ЛНР – глав республик изберут в местном парламенте.Кроме того, в единый день голосования пройдут выборы депутатов региональных парламентов, в том числе и в новых регионах РФ. В свою очередь крымчане, живущие на территории Симферопольского избирательного округа, будут выбирать депутата Госдумы взамен сложившего мандат Алексея Черняка.
https://crimea.ria.ru/20200721/1118531100.html
https://crimea.ria.ru/20220912/kogda-otpadet-nadobnost-v-mnogodnevnom-golosovanii-na-vyborakh--mnenie-1124472328.html
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Сергей Георгиев
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg
Сергей Георгиев
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/0d/1119143194_18:0:1458:1080_1920x0_80_0_0_b287dd064b1477280d88a65bd910b195.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сергей Георгиев
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg
сергей толмачев, мнения, политика, общество, выборы, россия, психология, авторы
Назван эталонный губернатор России
Политтехнолог Толмачев: губернатор сегодня не только технократ, но и публичный политик
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым.
Современный губернатор должен быть не только технократом, но и обладать навыками публичной политики и кризисного управления, в том числе в публичной сфере. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал российский политтехнолог, первый вице-губернатор Запорожской области Сергей Толмачев.
Технократ VS публичный политик
"Плох тот технократ, который не владеет навыками публичной политики, – уверен Сергей Толмачев. – Я несколько раз сталкивался с приходом и уходом технократов, невозможно быть высшим должностным лицом региона и не разговаривать с людьми, не уметь выстраивать контакт с аудиторией или выйти к людям, если они где-то возмущены и решить какой-то вопрос".
В противно случае, считает эксперт, без этих навыков губернатор профнепригоднен и как политик, и как технократ.
Telegram как орудие политика
По мнению Толмачева, важнейшей компетенцией любого должностного лица России являются навыки публичной работы, кризисного управления и взаимодействия со СМИ, в том числе в социальных сетях и Telegram.
"Вы знаете, какую роль за последние два года приобрели Telegram-каналы, когда они победили телевизор. Это уже стало средством массовой информации. Юрий Подоляка – это СМИ, потому что у него более полутора миллионов подписчиков. Рамзан Кадыров – это СМИ, потому что у него более 2 млн подписчиков, а нет сейчас такой газеты в России, которая бы издавалась тиражом в 2 млн экземпляров. Вечерние программы новостей, конечно, еще пока дотягивают", – поясняет политтехнолог.
По его словам, сегодня это новая информационная реальность, в которой мы живем и к которой должны приспосабливаться власть и политики.
"Поэтому все политики, партии и высшие должностные лица, губернаторы, правительство должны уметь работать в этой среде и, да, она более оперативна, более спонтанна и требует мгновенной реакции, чем это было раньше. Это факт, это та среда, в которой мы живем", – поясняет Толмачев.
Сейчас, по его словам, новости идут в режиме 24/7 и на это надо политикам и чиновникам уметь реагировать, "чтобы все службы, пресс-служба, информационные отделы администрации – все с этим умели справляться. Это сложная задача, но это наша жизнь".
Кого Россия будет выбирать в 2023 году
В 2023 году единый день голосования выпал на 10 сентября. Жители 20 российских регионов будут выбирать своих губернаторов. Прямые выборы глав регионов намечены в 22 субъектах, еще в трех – губернаторов будут избирать депутаты парламента. В том числе выборы пройдут в новых субъектах: в Запорожской и Херсонской областях запланированы прямые выборы руководителей областей, в ДНР и ЛНР – глав республик изберут в местном парламенте.
Кроме того, в единый день голосования пройдут выборы депутатов региональных парламентов, в том числе и в новых регионах РФ. В свою очередь крымчане, живущие на территории Симферопольского избирательного округа, будут выбирать депутата Госдумы взамен сложившего мандат Алексея Черняка
.