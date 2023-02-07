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Дайвер без рук и ног организует в Крыму погружения для инвалидов - РИА Новости Крым, 07.02.2023
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Дайвер без рук и ног организует в Крыму погружения для инвалидов
Дайвер без рук и ног организует в Крыму погружения для инвалидов - РИА Новости Крым, 07.02.2023
Дайвер без рук и ног организует в Крыму погружения для инвалидов
Психолог-реабилитолог из Москвы Дмитрий Павленко выиграл президентский грант и запускает проект "Школа реабилитации – новые возможности", в рамках которого... РИА Новости Крым, 07.02.2023
2023-02-07T19:37
2023-02-07T19:37
крым
общество
новости крыма
дмитрий павленко
дайвинг
эксклюзивы риа новости крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев- РИА Новости Крым, Галина Оленева. Психолог-реабилитолог из Москвы Дмитрий Павленко выиграл президентский грант и запускает проект "Школа реабилитации – новые возможности", в рамках которого людям с инвалидностью предложат целый ряд активностей, в том числе, морские погружения у западных берегов Крымского полуострова. О достижениях и рекордах, силе духа и вере в себя, а также о новом проекте РИА Новости Крым рассказал его автор, который не только помогает людям совершать большие внутренние победы, но и сам является первым в России дайвером без рук и ног.Школа реабилитации"Наша организация занимается реабилитацией давно, лично я – около 17 лет, – начинает свой рассказ Павленко. – У нас есть специалисты, знания и опыт и мы давно понимаем, что реабилитационный процесс без каких-то активных практик недостаточно эффективен. Поэтому проводим много выездных мероприятий в разных областях России. Кроме дайвинга, есть творческое направление, театральное и яхтенное. Все четыре заложены в гранте и будут реализованы в проекте "Школа реабилитации – новые возможности".Реабилитационные занятия будут проходить в разных городах России. Морские погружения решено устроить в Черноморском районе Крыма, в Оленевке.Этот проект – только часть большого пути, которым Дмитрий следует уже много лет, с тех пор как пережил большую трагедию, а потом научился жить заново. Теперь помогает справиться с травмой другим людям.Трагедия и путьУроженец небольшого уральского поселка Арти в Свердловской области Дмитрий Павленко лишился всех четырех конечностей в 19 лет. На учениях во время срочной службы в армии в его руках взорвалась боевая граната. Но молодой парень сдаваться не собирался и решил действовать.Сейчас ему 43. Он живет в Зеленограде с супругой Ольгой, которая стала главным его партнером и соратницей, и двумя детьми. Дмитрий – первый в России и один из пяти по всему миру сертифицированный дайвер с четырьмя ампутациями, который к тому же поставил два заметных рекорда.Поверить в свои силыСвое первое погружение Павленко совершил в 2017 году. С тех пор спускался под воду в водоемах по всей России, а еще в водах Индийского океана, у берегов Турции и Египта, где в 2018-ом поставил мировой рекорд, погрузившись без посторонней помощи на 40-метровую глубину. Этот факт зафиксирован французской ассоциацией Toujours plus haut. В том же 2018-ом вписал свое имя в Книгу рекордов России:Уже сейчас, по его словам, желающих участвовать в новом проекте много, но пока группы полностью не сформированы и места остаются. Связаться с командой "Школы реабилитации" можно в социальной сети "ВКонтакте", написав в группу "Реабилитационное сообщество". https://vk.com/marshprobegborodinoПроект "Школа реабилитации – Новые возможности" направлен на социальную адаптацию инвалидов, ветеранов войн, участников боевых действий, реализуется Автономной некоммерческой организацией "Межотраслевой Институт Реабилитации Человека – Реабилитационное Сообщество" при поддержке Фонда президентских грантов. Мероприятия проекта также пройдут в Москве, в Московской, Ярославской и Тверской областях. Крымскую часть проекта подержат местные дайвинг-клубы, имеющие большой опыт работы с дайверами с инвалидностью.Читайте также на РИА Новости Крым:Мечта о парусах: у берегов Феодосии поднимут затопленные колоколаКонька весом 200 кг установили на дне моря в Крыму: фотофактНововведения 2023 года для инвалидов: индексация пенсий и выплат
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, общество, новости крыма, дмитрий павленко, дайвинг
Дайвер без рук и ног организует в Крыму погружения для инвалидов

Дайвер без рук и ног Павленко организует в Крыму погружения для людей с инвалидностью

19:37 07.02.2023
 
© Фото предоставлены Дмитрием ПавленкоДайвер-реабилитолог Дмитрий Павленко. Подготовка к погружению в Крыму.
Дайвер-реабилитолог Дмитрий Павленко. Подготовка к погружению в Крыму.
© Фото предоставлены Дмитрием Павленко
Читать в
Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев- РИА Новости Крым, Галина Оленева. Психолог-реабилитолог из Москвы Дмитрий Павленко выиграл президентский грант и запускает проект "Школа реабилитации – новые возможности", в рамках которого людям с инвалидностью предложат целый ряд активностей, в том числе, морские погружения у западных берегов Крымского полуострова. О достижениях и рекордах, силе духа и вере в себя, а также о новом проекте РИА Новости Крым рассказал его автор, который не только помогает людям совершать большие внутренние победы, но и сам является первым в России дайвером без рук и ног.

Школа реабилитации

"Наша организация занимается реабилитацией давно, лично я – около 17 лет, – начинает свой рассказ Павленко. – У нас есть специалисты, знания и опыт и мы давно понимаем, что реабилитационный процесс без каких-то активных практик недостаточно эффективен. Поэтому проводим много выездных мероприятий в разных областях России. Кроме дайвинга, есть творческое направление, театральное и яхтенное. Все четыре заложены в гранте и будут реализованы в проекте "Школа реабилитации – новые возможности".
Реабилитационные занятия будут проходить в разных городах России. Морские погружения решено устроить в Черноморском районе Крыма, в Оленевке.
"У нас уже есть такой опыт, в частности крымский. Сейчас в Крыму у нас запланирован реабилитационный практикум на 7-8 дней, включающий дайвинг. Но это не только подводные погружения, но и экскурсии, и психологическая работа, творческие мастер-классы. Работа в рамках гранта начнется с 1 марта, крымский этап предварительно запланирован на август", – анонсирует автор проекта.
Этот проект – только часть большого пути, которым Дмитрий следует уже много лет, с тех пор как пережил большую трагедию, а потом научился жить заново. Теперь помогает справиться с травмой другим людям.
© Фото предоставлено Дмитрием ПавленкоПроект "Школа реабилитации – новые возможности" включает не только дайвинг, но и яхтинг
Проект Школа реабилитации – новые возможности включает не только дайвинг, но и яхтинг
© Фото предоставлено Дмитрием Павленко
Проект "Школа реабилитации – новые возможности" включает не только дайвинг, но и яхтинг

Трагедия и путь

Уроженец небольшого уральского поселка Арти в Свердловской области Дмитрий Павленко лишился всех четырех конечностей в 19 лет. На учениях во время срочной службы в армии в его руках взорвалась боевая граната. Но молодой парень сдаваться не собирался и решил действовать.
"Я не хотел просто лежать на диване. Я хотел жить. Много делал, чтобы чему-то научиться, стать самостоятельным. Попал в Зеленоград, в Центр реабилитации для военных, там мне предложили самому заниматься реабилитационной деятельностью, и мне эта идея понравилась. Пошел учиться на психолога, с товарищами создали некоммерческую организацию. Позже я увлекся дайвингом и решил использовать его в своей реабилитационной работе", – рассказывает Дмитрий.
Сейчас ему 43. Он живет в Зеленограде с супругой Ольгой, которая стала главным его партнером и соратницей, и двумя детьми. Дмитрий – первый в России и один из пяти по всему миру сертифицированный дайвер с четырьмя ампутациями, который к тому же поставил два заметных рекорда.
© Фото предоставлено Дмитрием ПавленкоКрымскую часть проекта подержат местные дайвинг-клубы
Крымскую часть проекта подержат местные дайвинг-клубы
© Фото предоставлено Дмитрием Павленко
Крымскую часть проекта подержат местные дайвинг-клубы

Поверить в свои силы

Свое первое погружение Павленко совершил в 2017 году. С тех пор спускался под воду в водоемах по всей России, а еще в водах Индийского океана, у берегов Турции и Египта, где в 2018-ом поставил мировой рекорд, погрузившись без посторонней помощи на 40-метровую глубину. Этот факт зафиксирован французской ассоциацией Toujours plus haut. В том же 2018-ом вписал свое имя в Книгу рекордов России:
"Крымский рекорд поставлен в Балаклаве, я погружался на 30 метров. Для погружений использую стандартное оборудование дайвера, доработанное под мои особенности, поскольку у меня четверная ампутация. А если у человека есть хотя бы одна рука, он может использовать стандартное оборудование без дополнительных доработок ".
Уже сейчас, по его словам, желающих участвовать в новом проекте много, но пока группы полностью не сформированы и места остаются. Связаться с командой "Школы реабилитации" можно в социальной сети "ВКонтакте", написав в группу "Реабилитационное сообщество". https://vk.com/marshprobegborodino
"Бывают ситуации, когда совсем не просто. Но ничего не приходит сверху. Нужно постоянно прикладывать усилия для развития, не сдаваться и не отчаиваться. Тогда жизнь будет полной и интересной, несмотря ни на что. Главное, захотеть и поверить в свои силы", – заключает Дмитрий.
Проект "Школа реабилитации – Новые возможности" направлен на социальную адаптацию инвалидов, ветеранов войн, участников боевых действий, реализуется Автономной некоммерческой организацией "Межотраслевой Институт Реабилитации Человека – Реабилитационное Сообщество" при поддержке Фонда президентских грантов. Мероприятия проекта также пройдут в Москве, в Московской, Ярославской и Тверской областях. Крымскую часть проекта подержат местные дайвинг-клубы, имеющие большой опыт работы с дайверами с инвалидностью.
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