https://crimea.ria.ru/20230207/dayver-bez-ruk-i-nog-organizuet-v-krymu-pogruzheniya-dlya-invalidov-1126822754.html

Дайвер без рук и ног организует в Крыму погружения для инвалидов

Дайвер без рук и ног организует в Крыму погружения для инвалидов - РИА Новости Крым, 07.02.2023

Дайвер без рук и ног организует в Крыму погружения для инвалидов

Психолог-реабилитолог из Москвы Дмитрий Павленко выиграл президентский грант и запускает проект "Школа реабилитации – новые возможности", в рамках которого... РИА Новости Крым, 07.02.2023

2023-02-07T19:37

2023-02-07T19:37

2023-02-07T19:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев- РИА Новости Крым, Галина Оленева. Психолог-реабилитолог из Москвы Дмитрий Павленко выиграл президентский грант и запускает проект "Школа реабилитации – новые возможности", в рамках которого людям с инвалидностью предложат целый ряд активностей, в том числе, морские погружения у западных берегов Крымского полуострова. О достижениях и рекордах, силе духа и вере в себя, а также о новом проекте РИА Новости Крым рассказал его автор, который не только помогает людям совершать большие внутренние победы, но и сам является первым в России дайвером без рук и ног.Школа реабилитации"Наша организация занимается реабилитацией давно, лично я – около 17 лет, – начинает свой рассказ Павленко. – У нас есть специалисты, знания и опыт и мы давно понимаем, что реабилитационный процесс без каких-то активных практик недостаточно эффективен. Поэтому проводим много выездных мероприятий в разных областях России. Кроме дайвинга, есть творческое направление, театральное и яхтенное. Все четыре заложены в гранте и будут реализованы в проекте "Школа реабилитации – новые возможности".Реабилитационные занятия будут проходить в разных городах России. Морские погружения решено устроить в Черноморском районе Крыма, в Оленевке.Этот проект – только часть большого пути, которым Дмитрий следует уже много лет, с тех пор как пережил большую трагедию, а потом научился жить заново. Теперь помогает справиться с травмой другим людям.Трагедия и путьУроженец небольшого уральского поселка Арти в Свердловской области Дмитрий Павленко лишился всех четырех конечностей в 19 лет. На учениях во время срочной службы в армии в его руках взорвалась боевая граната. Но молодой парень сдаваться не собирался и решил действовать.Сейчас ему 43. Он живет в Зеленограде с супругой Ольгой, которая стала главным его партнером и соратницей, и двумя детьми. Дмитрий – первый в России и один из пяти по всему миру сертифицированный дайвер с четырьмя ампутациями, который к тому же поставил два заметных рекорда.Поверить в свои силыСвое первое погружение Павленко совершил в 2017 году. С тех пор спускался под воду в водоемах по всей России, а еще в водах Индийского океана, у берегов Турции и Египта, где в 2018-ом поставил мировой рекорд, погрузившись без посторонней помощи на 40-метровую глубину. Этот факт зафиксирован французской ассоциацией Toujours plus haut. В том же 2018-ом вписал свое имя в Книгу рекордов России:Уже сейчас, по его словам, желающих участвовать в новом проекте много, но пока группы полностью не сформированы и места остаются. Связаться с командой "Школы реабилитации" можно в социальной сети "ВКонтакте", написав в группу "Реабилитационное сообщество". https://vk.com/marshprobegborodinoПроект "Школа реабилитации – Новые возможности" направлен на социальную адаптацию инвалидов, ветеранов войн, участников боевых действий, реализуется Автономной некоммерческой организацией "Межотраслевой Институт Реабилитации Человека – Реабилитационное Сообщество" при поддержке Фонда президентских грантов. Мероприятия проекта также пройдут в Москве, в Московской, Ярославской и Тверской областях. Крымскую часть проекта подержат местные дайвинг-клубы, имеющие большой опыт работы с дайверами с инвалидностью.Читайте также на РИА Новости Крым:Мечта о парусах: у берегов Феодосии поднимут затопленные колоколаКонька весом 200 кг установили на дне моря в Крыму: фотофактНововведения 2023 года для инвалидов: индексация пенсий и выплат

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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