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Как российские военные помогают ликвидировать последствия землетрясения - РИА Новости Крым, 07.02.2023
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Фотоленты
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Как российские военные помогают ликвидировать последствия землетрясения
Как российские военные помогают ликвидировать последствия землетрясения - РИА Новости Крым, 07.02.2023
Как российские военные помогают ликвидировать последствия землетрясения
По указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу российская группировка войск в Сирии приступила к оказанию помощи в ликвидации последствий произошедшего на территории страны землетрясения. Из числа военнослужащих российской группировки сформированы 10 сводных отрядов.
2023-02-07T10:51
2023-02-07T10:51
фотоленты
землетрясение в турции и сирии
землетрясение
сирия
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
россия
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фото, землетрясение в турции и сирии, землетрясение, сирия, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, россия
Как российские военные помогают ликвидировать последствия землетрясения

Российские военные в Сирии помогают ликвидировать последствия землетрясения - фото

10:51 07.02.2023
 
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По указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу российская группировка войск в Сирии приступила к оказанию помощи в ликвидации последствий произошедшего на территории страны землетрясения. Из числа военнослужащих российской группировки сформированы 10 сводных отрядов.
© Foto Ministry of Defence of the Russian Federation / Перейти в фотобанк

Российские военнослужащие прибывают для ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Сирии.

Российские военные в Сирии помогают в ликвидации последствий землетрясения
1 из 10

Российские военнослужащие прибывают для ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Сирии.

© Foto Ministry of Defence of the Russian Federation
Перейти в фотобанк
© Foto Ministry of Defence of the Russian Federation / Перейти в фотобанк

Десять сводных отрядов российских военных в составе 300 человек и 60 единиц техники прибыли в Сирию.

Российские военные в Сирии помогают в ликвидации последствий землетрясения
2 из 10

Десять сводных отрядов российских военных в составе 300 человек и 60 единиц техники прибыли в Сирию.

© Foto Ministry of Defence of the Russian Federation
Перейти в фотобанк
© Foto Ministry of Defence of the Russian Federation / Перейти в фотобанк

Российский Центр по примирению враждующих сторон оперативно развернул в Алеппо, Хаме, Латакии и населенных пунктах Джебла, Стаму и Бустан-Эль-Баша шесть пунктов выдачи пострадавшим гуманитарной помощи продуктовых наборов и предметов первой необходимости.

Российские военные в Сирии помогают в ликвидации последствий землетрясения
3 из 10

Российский Центр по примирению враждующих сторон оперативно развернул в Алеппо, Хаме, Латакии и населенных пунктах Джебла, Стаму и Бустан-Эль-Баша шесть пунктов выдачи пострадавшим гуманитарной помощи продуктовых наборов и предметов первой необходимости.

© Foto Ministry of Defence of the Russian Federation
Перейти в фотобанк
© Foto Ministry of Defence of the Russian Federation / Перейти в фотобанк

Ликвидация последствий разрушительного землетрясения в Сирии.

Российские военные в Сирии помогают в ликвидации последствий землетрясения
4 из 10

Ликвидация последствий разрушительного землетрясения в Сирии.

© Foto Ministry of Defence of the Russian Federation
Перейти в фотобанк
© Foto Ministry of Defence of the Russian Federation / Перейти в фотобанк

Российские военнослужащие занимаются разбором завалов, поиском пострадавших и оказанием им медицинской помощи.

Российские военные в Сирии помогают в ликвидации последствий землетрясения
5 из 10

Российские военнослужащие занимаются разбором завалов, поиском пострадавших и оказанием им медицинской помощи.

© Foto Ministry of Defence of the Russian Federation
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© Foto Ministry of Defence of the Russian Federation / Перейти в фотобанк

Местным жителям раздают гуманитарную помощь.

Российские военные в Сирии помогают в ликвидации последствий землетрясения
6 из 10

Местным жителям раздают гуманитарную помощь.

© Foto Ministry of Defence of the Russian Federation
Перейти в фотобанк
© Foto Ministry of Defence of the Russian Federation / Перейти в фотобанк

Российские военные задействованы в городах Алеппо, Хама, Латакия и других.

Российские военные в Сирии помогают в ликвидации последствий землетрясения
7 из 10

Российские военные задействованы в городах Алеппо, Хама, Латакия и других.

© Foto Ministry of Defence of the Russian Federation
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© Foto Ministry of Defence of the Russian Federation / Перейти в фотобанк

Группировки спасателей и военных отправились в наиболее пострадавшие в результате стихии районы..

Российские военные в Сирии помогают в ликвидации последствий землетрясения
8 из 10

Группировки спасателей и военных отправились в наиболее пострадавшие в результате стихии районы..

© Foto Ministry of Defence of the Russian Federation
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© Foto Ministry of Defence of the Russian Federation / Перейти в фотобанк

На авиабазе "Хмеймим" создана и находится в постоянной готовности к оказанию помощи мобильная группа российских военных медиков, развернуты четыре пункта приема донорской крови, а также совместный оперативный штаб для координации действий сил и средств, привлекаемых к оказанию помощи сирийской стороне.

Российские военные в Сирии помогают в ликвидации последствий землетрясения
9 из 10

На авиабазе "Хмеймим" создана и находится в постоянной готовности к оказанию помощи мобильная группа российских военных медиков, развернуты четыре пункта приема донорской крови, а также совместный оперативный штаб для координации действий сил и средств, привлекаемых к оказанию помощи сирийской стороне.

© Foto Ministry of Defence of the Russian Federation
Перейти в фотобанк
© Foto Ministry of Defence of the Russian Federation / Перейти в фотобанк

В каждом месте проведения работ организовано дежурство врачебно-сестринских бригад из состава медицинского отряда специального назначения.

Российские военные в Сирии помогают в ликвидации последствий землетрясения
10 из 10

В каждом месте проведения работ организовано дежурство врачебно-сестринских бригад из состава медицинского отряда специального назначения.

© Foto Ministry of Defence of the Russian Federation
Перейти в фотобанк
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