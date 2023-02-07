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Как российские военные помогают ликвидировать последствия землетрясения

Как российские военные помогают ликвидировать последствия землетрясения - РИА Новости Крым, 07.02.2023

Как российские военные помогают ликвидировать последствия землетрясения

По указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу российская группировка войск в Сирии приступила к оказанию помощи в ликвидации последствий произошедшего на территории страны землетрясения. Из числа военнослужащих российской группировки сформированы 10 сводных отрядов.

2023-02-07T10:51

2023-02-07T10:51

2023-02-07T10:51

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2023

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