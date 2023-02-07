Как российские военные помогают ликвидировать последствия землетрясения

Российские военные в Сирии помогают ликвидировать последствия землетрясения - фото
Российские военнослужащие прибывают для ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Сирии.
Российские военнослужащие прибывают для ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Сирии.
Десять сводных отрядов российских военных в составе 300 человек и 60 единиц техники прибыли в Сирию.
Десять сводных отрядов российских военных в составе 300 человек и 60 единиц техники прибыли в Сирию.
Российский Центр по примирению враждующих сторон оперативно развернул в Алеппо, Хаме, Латакии и населенных пунктах Джебла, Стаму и Бустан-Эль-Баша шесть пунктов выдачи пострадавшим гуманитарной помощи продуктовых наборов и предметов первой необходимости.
Российский Центр по примирению враждующих сторон оперативно развернул в Алеппо, Хаме, Латакии и населенных пунктах Джебла, Стаму и Бустан-Эль-Баша шесть пунктов выдачи пострадавшим гуманитарной помощи продуктовых наборов и предметов первой необходимости.
Ликвидация последствий разрушительного землетрясения в Сирии.
Ликвидация последствий разрушительного землетрясения в Сирии.
Российские военнослужащие занимаются разбором завалов, поиском пострадавших и оказанием им медицинской помощи.
Российские военнослужащие занимаются разбором завалов, поиском пострадавших и оказанием им медицинской помощи.
Местным жителям раздают гуманитарную помощь.
Местным жителям раздают гуманитарную помощь.
Российские военные задействованы в городах Алеппо, Хама, Латакия и других.
Российские военные задействованы в городах Алеппо, Хама, Латакия и других.
Группировки спасателей и военных отправились в наиболее пострадавшие в результате стихии районы..
Группировки спасателей и военных отправились в наиболее пострадавшие в результате стихии районы..
На авиабазе "Хмеймим" создана и находится в постоянной готовности к оказанию помощи мобильная группа российских военных медиков, развернуты четыре пункта приема донорской крови, а также совместный оперативный штаб для координации действий сил и средств, привлекаемых к оказанию помощи сирийской стороне.
На авиабазе "Хмеймим" создана и находится в постоянной готовности к оказанию помощи мобильная группа российских военных медиков, развернуты четыре пункта приема донорской крови, а также совместный оперативный штаб для координации действий сил и средств, привлекаемых к оказанию помощи сирийской стороне.
В каждом месте проведения работ организовано дежурство врачебно-сестринских бригад из состава медицинского отряда специального назначения.
В каждом месте проведения работ организовано дежурство врачебно-сестринских бригад из состава медицинского отряда специального назначения.