ВС РФ ввели режим тишины для гуманитарной операции в районе Алешек
ВС РФ ввели режим тишины на херсонском направлении для гуманитарной операции в Алешках
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоВСУ атаковали дронами жилой дом в Алешках
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России ввели режим тишины и прекратили огонь на Херсонском направлении для подготовки к гуманитарной операции в районе Алешек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В связи с подготовкой к проведению гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки Херсонской области Вооруженными силами Российской Федерации прекращен огонь на херсонском направлении и введен "режим тишины" с 4 часов 00 минут мск 27 октября 2026 года", — говорится в заявлении.
Ранее Белый дом заявил, что США добились договоренности о локальном прекращении огня в районе города Алешки в Херсонской области с 29 октября. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе Алешек.
Алешки находятся на левом берегу Днепра, напротив подконтрольного ВСУ города Херсон. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ дистанционно минируют подъездные дороги и атакуют дронами транспорт, пытаясь заблокировать поставки продуктов, топлива и медикаментов, а также наносят удары по объектам энергетики и связи города, чтобы создать сложную гуманитарную ситуацию. Информация о том, что российская сторона якобы препятствует выезду жителей Алешек из города, не соответствует действительности, подчеркнул Сальдо.
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