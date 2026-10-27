https://crimea.ria.ru/20261027/vs-rf-vveli-rezhim-tishiny-dlya-gumanitarnoy-operatsii-v-rayone-aleshek-1160541554.html

ВС РФ ввели режим тишины для гуманитарной операции в районе Алешек

ВС РФ ввели режим тишины для гуманитарной операции в районе Алешек - РИА Новости Крым, 27.10.2026

ВС РФ ввели режим тишины для гуманитарной операции в районе Алешек

Вооруженные силы России ввели режим тишины и прекратили огонь на Херсонском направлении для подготовки к гуманитарной операции в районе Алешек. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 27.10.2026

2026-10-27T06:01

2026-10-27T06:01

2026-10-27T06:01

алешки

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России ввели режим тишины и прекратили огонь на Херсонском направлении для подготовки к гуманитарной операции в районе Алешек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ранее Белый дом заявил, что США добились договоренности о локальном прекращении огня в районе города Алешки в Херсонской области с 29 октября. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе Алешек.Алешки находятся на левом берегу Днепра, напротив подконтрольного ВСУ города Херсон. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ дистанционно минируют подъездные дороги и атакуют дронами транспорт, пытаясь заблокировать поставки продуктов, топлива и медикаментов, а также наносят удары по объектам энергетики и связи города, чтобы создать сложную гуманитарную ситуацию. Информация о том, что российская сторона якобы препятствует выезду жителей Алешек из города, не соответствует действительности, подчеркнул Сальдо.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:18 артиллерийских и 120 ударов дронами: киевский режим атакует АлешкиЛантратова обсудила с Лубинцом гуманитарную миссию в Алешках"95-й квартал отдыхает": глава Херсонской облдумы о нарративах Киева по Алешкам

алешки

херсонская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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