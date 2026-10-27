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ВС РФ ввели режим тишины для гуманитарной операции в районе Алешек - РИА Новости Крым, 27.10.2026
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ВС РФ ввели режим тишины для гуманитарной операции в районе Алешек
ВС РФ ввели режим тишины для гуманитарной операции в районе Алешек - РИА Новости Крым, 27.10.2026
ВС РФ ввели режим тишины для гуманитарной операции в районе Алешек
Вооруженные силы России ввели режим тишины и прекратили огонь на Херсонском направлении для подготовки к гуманитарной операции в районе Алешек. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T06:01
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алешки
херсонская область
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России ввели режим тишины и прекратили огонь на Херсонском направлении для подготовки к гуманитарной операции в районе Алешек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ранее Белый дом заявил, что США добились договоренности о локальном прекращении огня в районе города Алешки в Херсонской области с 29 октября. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе Алешек.Алешки находятся на левом берегу Днепра, напротив подконтрольного ВСУ города Херсон. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ дистанционно минируют подъездные дороги и атакуют дронами транспорт, пытаясь заблокировать поставки продуктов, топлива и медикаментов, а также наносят удары по объектам энергетики и связи города, чтобы создать сложную гуманитарную ситуацию. Информация о том, что российская сторона якобы препятствует выезду жителей Алешек из города, не соответствует действительности, подчеркнул Сальдо.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:18 артиллерийских и 120 ударов дронами: киевский режим атакует АлешкиЛантратова обсудила с Лубинцом гуманитарную миссию в Алешках"95-й квартал отдыхает": глава Херсонской облдумы о нарративах Киева по Алешкам
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алешки, херсонская область, министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, новости
ВС РФ ввели режим тишины для гуманитарной операции в районе Алешек

ВС РФ ввели режим тишины на херсонском направлении для гуманитарной операции в Алешках

06:01 27.10.2026
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоВСУ атаковали дронами жилой дом в Алешках
ВСУ атаковали дронами жилой дом в Алешках
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России ввели режим тишины и прекратили огонь на Херсонском направлении для подготовки к гуманитарной операции в районе Алешек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В связи с подготовкой к проведению гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки Херсонской области Вооруженными силами Российской Федерации прекращен огонь на херсонском направлении и введен "режим тишины" с 4 часов 00 минут мск 27 октября 2026 года", — говорится в заявлении.

Ранее Белый дом заявил, что США добились договоренности о локальном прекращении огня в районе города Алешки в Херсонской области с 29 октября. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе Алешек.
Алешки находятся на левом берегу Днепра, напротив подконтрольного ВСУ города Херсон. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ дистанционно минируют подъездные дороги и атакуют дронами транспорт, пытаясь заблокировать поставки продуктов, топлива и медикаментов, а также наносят удары по объектам энергетики и связи города, чтобы создать сложную гуманитарную ситуацию. Информация о том, что российская сторона якобы препятствует выезду жителей Алешек из города, не соответствует действительности, подчеркнул Сальдо.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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"95-й квартал отдыхает": глава Херсонской облдумы о нарративах Киева по Алешкам
 
АлешкиХерсонская областьМинистерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииНовости
 
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