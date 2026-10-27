https://crimea.ria.ru/20261027/zelenskiy-podpisal-ukaz-o-krugovoy-oborone-gorodov-ukrainy-1160542975.html

Зеленский подписал указ о круговой обороне городов Украины

Зеленский подписал указ о круговой обороне городов Украины - РИА Новости Крым, 27.10.2026

Зеленский подписал указ о круговой обороне городов Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел в действие принятое ранее решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по созданию... РИА Новости Крым, 27.10.2026

2026-10-27T07:41

2026-10-27T07:41

2026-10-27T07:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел в действие принятое ранее решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по созданию инженерных заграждений для организации круговой обороны городов. Соответствующий документ опубликован на сайте офиса Зеленского.Согласно принятому 25 сентября решению СНБО, для обеспечения обороны населенных пунктов необходимо создавать полосы инженерных заграждений.Контроль за исполнением решения возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Документ вступил в силу со дня опубликования.Напомним, в октябре 2026 года кабинет министров Украины одобрил стратегию инженерного оборудования оборонительных рубежей до 2028 года, а также план ее реализации. Документом установлены единые требования к оснащению и строительству таких сооружений по всей территории Украины.26 октября, Верховная рада Украины проголосовала за продление всеобщей мобилизации и военного положения до 29 января 2027 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев хочет создать безжизненную зону радиационного заражения на Запорожье - МИД Киевлянин расстрелял военкомов и полицейских в здании ТЦКУкраину ждет незавидная судьба Европы – политолог

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украина, новости сво, владимир зеленский, новости