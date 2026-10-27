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Совет ЕС выделил 4,7 миллиардов евро странам-поставщикам оружия Киеву - РИА Новости Крым, 27.10.2026
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Совет ЕС выделил 4,7 миллиардов евро странам-поставщикам оружия Киеву
Совет ЕС выделил 4,7 миллиардов евро странам-поставщикам оружия Киеву - РИА Новости Крым, 27.10.2026
Совет ЕС выделил 4,7 миллиардов евро странам-поставщикам оружия Киеву
Совет Евросоюза выделил 4,7 миллиарда евро на компенсации странам за поставки оружия Украине. Об этом говорится в заявлении совета. РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T07:23
2026-10-27T07:23
европейский союз (ес)
поставки западного оружия украине
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европа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Совет Евросоюза выделил 4,7 миллиарда евро на компенсации странам за поставки оружия Украине. Об этом говорится в заявлении совета.В заявлении отмечается, что 230 миллионов евро будет также выделено на финансирование военной миссии ЕС по оказанию помощи Украине."С учетом сегодняшних решений общий объем поддержки Украины со стороны ЕС в рамках Европейского фонда мира достигнет 10,8 миллиарда евро", - резюмировали в Совете ЕС.Ранее страны ЕС согласовали условия предоставления Украине 6,6 миллиарда евро из средств Европейского фонда мира, в том числе на финансирование закупок военного оборудования.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее заявил, что Владимир Зеленский попросил у Евросоюза еще 70 миллиардов евро на покрытие военных расходов Украины в 2027 году. По словам Фицо, Словакия в помощи участвовать не будет. Правительство Болгарии также отказалось оплачивать в рамках Европейского фонда мира летальное оружие для Украины.Венгерский премьер Петер Мадьяр ранее заявлял, что Венгрия не намерена оказывать Украине вооруженную помощь и не допускает транзита поставок оружия через свою территорию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европу шокировал запрос Зеленского на 70 миллиардов евро – СМИМИД России заявил протест Британии из-за поставок оружия КиевуМалая Антанта 21 века: зачем ЕС понадобилась оборонная стратегия – мнение
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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европейский союз (ес), поставки западного оружия украине, украина, финансирование, европа, новости
Совет ЕС выделил 4,7 миллиардов евро странам-поставщикам оружия Киеву

Совет ЕС выделил 4,7 миллиардов евро на компенсацию странам за поставки оружия Киеву

07:23 27.10.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС
Флаги ЕС - РИА Новости, 1920, 27.10.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Совет Евросоюза выделил 4,7 миллиарда евро на компенсации странам за поставки оружия Украине. Об этом говорится в заявлении совета.
"Сегодня Совет ЕС принял пакет из восьми решений, позволяющих использовать средства для Украины в рамках Европейского фонда мира (EPF). Эти решения предусматривают частичное возмещение через фонд расходов государств-членов на уже поставленную военную помощь на общую сумму 4,7 миллиарда евро", - цитирует сообщение РИА Новости.
В заявлении отмечается, что 230 миллионов евро будет также выделено на финансирование военной миссии ЕС по оказанию помощи Украине.
"С учетом сегодняшних решений общий объем поддержки Украины со стороны ЕС в рамках Европейского фонда мира достигнет 10,8 миллиарда евро", - резюмировали в Совете ЕС.
Ранее страны ЕС согласовали условия предоставления Украине 6,6 миллиарда евро из средств Европейского фонда мира, в том числе на финансирование закупок военного оборудования.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее заявил, что Владимир Зеленский попросил у Евросоюза еще 70 миллиардов евро на покрытие военных расходов Украины в 2027 году. По словам Фицо, Словакия в помощи участвовать не будет. Правительство Болгарии также отказалось оплачивать в рамках Европейского фонда мира летальное оружие для Украины.
Венгерский премьер Петер Мадьяр ранее заявлял, что Венгрия не намерена оказывать Украине вооруженную помощь и не допускает транзита поставок оружия через свою территорию.
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Европейский Союз (ЕС)Поставки западного оружия УкраинеУкраинаФинансированиеЕвропаНовости
 
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