https://crimea.ria.ru/20261027/sovet-es-vydelil-47-milliardov-evro-stranam-postavschikam-oruzhiya-kievu-1160542175.html

Совет ЕС выделил 4,7 миллиардов евро странам-поставщикам оружия Киеву

Совет ЕС выделил 4,7 миллиардов евро странам-поставщикам оружия Киеву - РИА Новости Крым, 27.10.2026

Совет ЕС выделил 4,7 миллиардов евро странам-поставщикам оружия Киеву

Совет Евросоюза выделил 4,7 миллиарда евро на компенсации странам за поставки оружия Украине. Об этом говорится в заявлении совета. РИА Новости Крым, 27.10.2026

2026-10-27T07:23

2026-10-27T07:23

2026-10-27T07:23

европейский союз (ес)

поставки западного оружия украине

украина

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Совет Евросоюза выделил 4,7 миллиарда евро на компенсации странам за поставки оружия Украине. Об этом говорится в заявлении совета.В заявлении отмечается, что 230 миллионов евро будет также выделено на финансирование военной миссии ЕС по оказанию помощи Украине."С учетом сегодняшних решений общий объем поддержки Украины со стороны ЕС в рамках Европейского фонда мира достигнет 10,8 миллиарда евро", - резюмировали в Совете ЕС.Ранее страны ЕС согласовали условия предоставления Украине 6,6 миллиарда евро из средств Европейского фонда мира, в том числе на финансирование закупок военного оборудования.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее заявил, что Владимир Зеленский попросил у Евросоюза еще 70 миллиардов евро на покрытие военных расходов Украины в 2027 году. По словам Фицо, Словакия в помощи участвовать не будет. Правительство Болгарии также отказалось оплачивать в рамках Европейского фонда мира летальное оружие для Украины.Венгерский премьер Петер Мадьяр ранее заявлял, что Венгрия не намерена оказывать Украине вооруженную помощь и не допускает транзита поставок оружия через свою территорию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европу шокировал запрос Зеленского на 70 миллиардов евро – СМИМИД России заявил протест Британии из-за поставок оружия КиевуМалая Антанта 21 века: зачем ЕС понадобилась оборонная стратегия – мнение

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский союз (ес), поставки западного оружия украине, украина, финансирование, европа, новости