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Где заправить автомобиль в Крыму по 100 рублей за литр - РИА Новости Крым, 27.10.2026
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Где заправить автомобиль в Крыму по 100 рублей за литр
Где заправить автомобиль в Крыму по 100 рублей за литр - РИА Новости Крым, 27.10.2026
Где заправить автомобиль в Крыму по 100 рублей за литр
Заправить автомобиль в Крыму во вторник по 100 рублей за литр можно на автозаправочных станциях двух сетей – АТАН и ТЭС с 8 часов утра. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T08:03
2026-10-27T08:03
бензин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Заправить автомобиль в Крыму во вторник по 100 рублей за литр можно на автозаправочных станциях двух сетей – АТАН и ТЭС с 8 часов утра. Об этом сообщили в Минтопэнерго РК.Уточняется также, что на автозаправочных станциях сети ТЭС можно заправить машину бензином марки АИ-95 на трассе "Таврида" в Симферопольском районе, а также Белогорском, Кировском и Ленинском с 14.00.А с 15.00 часов АИ-95 будет доступен в АЗС ТЭС в Симферополе, Керчи, Феодосии и Евпатории. А также в семи районах: Сакском, Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском и на Южном берегу Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Где заправить автомобиль в Крыму по 100 рублей за литр

В Крыму заправить машину по 100 рублей за литр во вторник можно на АЗС двух сетей

08:03 27.10.2026
 
© РИА Новости КрымЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 27.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Заправить автомобиль в Крыму во вторник по 100 рублей за литр можно на автозаправочных станциях двух сетей – АТАН и ТЭС с 8 часов утра. Об этом сообщили в Минтопэнерго РК.
"Реализация моторного топлива 27 октября осуществляется: с 8.00 АИ-92, ДТ АЗС "АТАН", с 8.00 АИ-92 АЗС ТЭС", – сказано в сообщении.
Уточняется также, что на автозаправочных станциях сети ТЭС можно заправить машину бензином марки АИ-95 на трассе "Таврида" в Симферопольском районе, а также Белогорском, Кировском и Ленинском с 14.00.
А с 15.00 часов АИ-95 будет доступен в АЗС ТЭС в Симферополе, Керчи, Феодосии и Евпатории. А также в семи районах: Сакском, Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском и на Южном берегу Крыма.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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