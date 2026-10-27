https://crimea.ria.ru/20261027/vsu-atakovali-avtobus-simferopol---moskva---odin-chelovek-pogib-1160542565.html

ВСУ атаковали автобус "Симферополь - Москва" - один человек погиб

ВСУ атаковали автобус "Симферополь - Москва" - один человек погиб - РИА Новости Крым, 27.10.2026

ВСУ атаковали автобус "Симферополь - Москва" - один человек погиб

Украинский беспилотник атаковал в Запорожской области пассажирский автобус, следовавший по маршруту Симферополь — Москва. Один человек погиб. Об этом утром во... РИА Новости Крым, 27.10.2026

2026-10-27T07:02

2026-10-27T07:02

2026-10-27T07:07

атаки всу

крым

запорожская область

новости сво

автобус

евгений балицкий

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/18/1159653718_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_cda127b8c04a5c69689558c0b448014e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник атаковал в Запорожской области пассажирский автобус, следовавший по маршруту Симферополь — Москва. Один человек погиб. Об этом утром во вторник сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Он уточнил, что враг совершил атаку на общественный транспорт в районе города Приморска.Все пострадавшие, по словам Балицкого, доставлены в больницу, а пассажирам, не нуждавшимся в госпитализации, организовали питание и размещение."Нахожусь на прямой связи с оперативными службами", – подчеркнул глава региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ ввели режим тишины для гуманитарной операции в районе АлешекТрамп предупредил Зеленского о последствиях при отказе завершить конфликтНовости Воронежа: число погибших и раненых после атаки ВСУ выросло

крым

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атаки всу, крым, запорожская область, новости сво, автобус, евгений балицкий