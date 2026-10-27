Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали автобус "Симферополь - Москва" - один человек погиб - РИА Новости Крым, 27.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261027/vsu-atakovali-avtobus-simferopol---moskva---odin-chelovek-pogib-1160542565.html
ВСУ атаковали автобус "Симферополь - Москва" - один человек погиб
ВСУ атаковали автобус "Симферополь - Москва" - один человек погиб - РИА Новости Крым, 27.10.2026
ВСУ атаковали автобус "Симферополь - Москва" - один человек погиб
Украинский беспилотник атаковал в Запорожской области пассажирский автобус, следовавший по маршруту Симферополь — Москва. Один человек погиб. Об этом утром во... РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T07:02
2026-10-27T07:07
атаки всу
крым
запорожская область
новости сво
автобус
евгений балицкий
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/18/1159653718_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_cda127b8c04a5c69689558c0b448014e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник атаковал в Запорожской области пассажирский автобус, следовавший по маршруту Симферополь — Москва. Один человек погиб. Об этом утром во вторник сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Он уточнил, что враг совершил атаку на общественный транспорт в районе города Приморска.Все пострадавшие, по словам Балицкого, доставлены в больницу, а пассажирам, не нуждавшимся в госпитализации, организовали питание и размещение."Нахожусь на прямой связи с оперативными службами", – подчеркнул глава региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ ввели режим тишины для гуманитарной операции в районе АлешекТрамп предупредил Зеленского о последствиях при отказе завершить конфликтНовости Воронежа: число погибших и раненых после атаки ВСУ выросло
крым
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/18/1159653718_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_18c2efed0d51e530f27ebe2bd0f7dc5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
атаки всу, крым, запорожская область, новости сво, автобус, евгений балицкий
ВСУ атаковали автобус "Симферополь - Москва" - один человек погиб

ВСУ атаковали автобус Симферополь - Москва: есть погибший и раненые

07:02 27.10.2026 (обновлено: 07:07 27.10.2026)
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 27.10.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник атаковал в Запорожской области пассажирский автобус, следовавший по маршруту Симферополь — Москва. Один человек погиб. Об этом утром во вторник сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Циничной атаке БПЛА противника подвергся пассажирский автобус, следовавший по маршруту Симферополь – Москва. В автобусе находился 31 человек, один человек погиб", – сообщил Балицкий в своем канале в МАКС.

Он уточнил, что враг совершил атаку на общественный транспорт в районе города Приморска.
Все пострадавшие, по словам Балицкого, доставлены в больницу, а пассажирам, не нуждавшимся в госпитализации, организовали питание и размещение.
"Нахожусь на прямой связи с оперативными службами", – подчеркнул глава региона.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВС РФ ввели режим тишины для гуманитарной операции в районе Алешек
Трамп предупредил Зеленского о последствиях при отказе завершить конфликт
Новости Воронежа: число погибших и раненых после атаки ВСУ выросло
 
Атаки ВСУКрымЗапорожская областьНовости СВОАвтобусЕвгений Балицкий
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:01Зачем на самом деле клеймят Зеленского Трамп и Маск
08:52В Крыму снижена пропускная способность энергосетей
08:45Новости Крыма на утро 27 октября
08:30Один человек погиб и шестеро ранены при атаке ВСУ на Брянск
08:16На Украине поражены предприятия ВПК и транспортная инфраструктура
08:10В Севастополе снова ввели режим ограничения электричества "2 через 6"
08:03Где заправить автомобиль в Крыму по 100 рублей за литр
07:50В Ялте ограничат подачу электроэнергии
07:41Зеленский подписал указ о круговой обороне городов Украины
07:23Совет ЕС выделил 4,7 миллиардов евро странам-поставщикам оружия Киеву
07:02ВСУ атаковали автобус "Симферополь - Москва" - один человек погиб
06:46Где в Крыму выращивают самую качественную пшеницу и как определяют класс
06:24Взрывы в Киеве - поврежден Южный мост
06:01ВС РФ ввели режим тишины для гуманитарной операции в районе Алешек
00:01Теплая и неустойчивая: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 27 октября
22:33Смертельная атака ВСУ на Воронеж и новый генплан Ялты – главное за день
22:22В Большой Ялте из-за мощного паводка возвели 50 временных дамб
22:10Три светила выстроятся в зрелищный ряд в небе: как увидеть парад планет в Крыму
21:50Демография и семейная политика в РФ – Путин утвердил перечень поручений
Лента новостейМолния