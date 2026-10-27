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ВСУ атаковали автобус "Симферополь - Москва" - один человек погиб
ВСУ атаковали автобус "Симферополь - Москва" - один человек погиб - РИА Новости Крым, 27.10.2026
ВСУ атаковали автобус "Симферополь - Москва" - один человек погиб
Украинский беспилотник атаковал в Запорожской области пассажирский автобус, следовавший по маршруту Симферополь — Москва. Один человек погиб. Об этом утром во... РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T07:02
2026-10-27T07:02
2026-10-27T07:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник атаковал в Запорожской области пассажирский автобус, следовавший по маршруту Симферополь — Москва. Один человек погиб. Об этом утром во вторник сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Он уточнил, что враг совершил атаку на общественный транспорт в районе города Приморска.Все пострадавшие, по словам Балицкого, доставлены в больницу, а пассажирам, не нуждавшимся в госпитализации, организовали питание и размещение."Нахожусь на прямой связи с оперативными службами", – подчеркнул глава региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ ввели режим тишины для гуманитарной операции в районе АлешекТрамп предупредил Зеленского о последствиях при отказе завершить конфликтНовости Воронежа: число погибших и раненых после атаки ВСУ выросло
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атаки всу, крым, запорожская область, новости сво, автобус, евгений балицкий
ВСУ атаковали автобус "Симферополь - Москва" - один человек погиб
ВСУ атаковали автобус Симферополь - Москва: есть погибший и раненые
07:02 27.10.2026 (обновлено: 07:07 27.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник атаковал в Запорожской области пассажирский автобус, следовавший по маршруту Симферополь — Москва. Один человек погиб. Об этом утром во вторник сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Циничной атаке БПЛА противника подвергся пассажирский автобус, следовавший по маршруту Симферополь – Москва. В автобусе находился 31 человек, один человек погиб", – сообщил Балицкий в своем канале в МАКС.
Он уточнил, что враг совершил атаку на общественный транспорт в районе города Приморска.
Все пострадавшие, по словам Балицкого, доставлены в больницу, а пассажирам, не нуждавшимся в госпитализации, организовали питание и размещение.
"Нахожусь на прямой связи с оперативными службами", – подчеркнул глава региона.
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