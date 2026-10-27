Рейтинг@Mail.ru
Где в Крыму выращивают самую качественную пшеницу и как определяют класс - РИА Новости Крым, 27.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261027/gde-v-krymu-vyraschivayut-samuyu-kachestvennuyu-pshenitsu-i-kak-opredelyayut-klass-1160536460.html
Где в Крыму выращивают самую качественную пшеницу и как определяют класс
Где в Крыму выращивают самую качественную пшеницу и как определяют класс - РИА Новости Крым, 27.10.2026
Где в Крыму выращивают самую качественную пшеницу и как определяют класс
В Крыму самую качественную – "сильную" пшеницу третьего класса выращивают в пяти районах. Каким вышел урожай 2026 года и с чем связано отсутствие первых двух... РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T06:46
2026-10-27T06:46
сельское хозяйство
крым
новости крыма
агропромышленный комплекс (апк)
зерно
мнения
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/07/1157449113_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_9c202371dae058ad8b9114fe9eab8e30.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Крыму самую качественную – "сильную" пшеницу третьего класса выращивают в пяти районах. Каким вышел урожай 2026 года и с чем связано отсутствие первых двух ценных классов продовольственного зерна в республике, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали технический директор органа инспекции Азово-Черноморского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции АПК" Ирина Годыло и заведующая испытательной лабораторией учреждения Татьяна Тышкевич.По словам Ирины Годыло, по итогам проведенного мониторинга урожая 2026 года можно назвать пять районов Крыму, которые дали республике самую качественную пшеницу.Татьяна Тышкевич рассказывает, что классность определяется в специализированных аккредитованных лабораториях. По результатам анализа зерна здесь выдают документ, на основании которого потом заключаются сделки, отметил эксперт."То есть, зная свой класс, сельхозтоваропроизводитель может рассчитывать на дальнейшую реализацию. От классности зависит и ценовая политика", – отметила она.Градация производится согласно ГОСТу "Пшеница. Технические условия", которым четко регламентируются ограничительные нормы по целому ряду показателей, сказала завлабораторией.Этот же документ делит пшеницу на твердую и мягкую. Первая, более стекловидная и сложная в переработке из-за жесткости, преимущественно идет на изготовление муки для макарон или круп, в том числе манной крупы. Мягкую же, по слова Тышкевич, используют в основном для изготовления хлебопекарной муки, рассказала Тышкевич.При этом и та и другая подразделяются на 5 классов, из которых самый высший – первый, и первые четыре условно относят к продовольственной пшенице, уточнила она."Первый и второй класс считаются ценной пшеницей, которая, как правило, идет на улучшение других сортов. Третий сорт пшеницы – это сильная пшеница, которая не нуждается в доработке, то есть она прямо идет на переработку, и можно получать из нее высококачественную муку. А четвертый класс в доработке нуждается – в него добавляют пшеницу второго и третьего класса, и только тогда получается хороший продукт", – рассказала Тышкевич.Пятый класс – зерно фуражное, идет оно на корм скоту и оценивается в основном по влажности, от которой во многом зависит безопасность продукта и, соответственно, здоровье животных, добавила она.Влажность (допускается не более 14%) – один из нескольких важных для любого зерна показателей, по которым определяется качество пшеницы. Среди основных в этом перечне: сортная примесь (должна быть не более 5%), массовая доля белка, доля вредных примесей и так называемое число падения, показывающее ферментную активность внутри зерна и, соответственно, долю проросшего, что влияет на качество муки и, как следствие, готовой продукции.Класс зерна определяется по наихудшему показателю – нормативы жесткие.При этом качество пшеницы очень сильно зависит не только от аграриев, но и от погодных условий, то есть факторов, на которые очень сложно, а порой и невозможно повлиять, отметила Ирина Годыло.Когда все факторы складываются как надо – погода благоволит развитию растений, а фермеры выполняют все необходимые агротехнологические мероприятия от грамотного севооборота до хранения, то в Крыму можно получить и и первый, и второй сорт зерна, и такое бывает, но все же не часто, и этом году зерна первого и второго класса тоже не было, сказала Гыдало.Тышкевич отметила, что за все время ее работы в сфере установления качества зерна в Крыму с 2014-го года партия пшеницы первого класса была только раз, и еще несколько лет подряд были считанные партии зерна второго класса."То есть это довольно большая редкость. Зависит от определенных условий, плюс семенной материал еще очень важен", – сказала эксперт.Если сравнивать урожай 2025 и 2026 года, то из-за погодных условий они довольно сильно отличаются, причем даже пшеницы 3-го класса на этот раз меньше прежнего, сказала Тышкевич.В нынешнем году температуры в период созревания были пониже, чем в прошлом, и влаги побольше, поэтому период созревания пшеницы был дольше и зерно более крупное и наполненное, но есть свои минусы, добавила она."В прошлом году зерно было более белковое, и было высокое содержание клейковины по сравнению с этим годом", – сказала завлабораторией.Ранее технический директор органа инспекции Азово-Черноморского филиала ФГБУ "ЦОК АПК" Ирина Годыло заявила, что по итогам проведения мониторинга урожая можно сказать, что Республика Крым обеспечена продовольственным зерном 3 и 4 класса в достаточной мере.Эксперты отмечают, что сказать однозначно, в каком районе Крыма будет произрастать самая качественная пшеница нельзя."Потому что это все - совокупность факторов. И погодные условия, когда достаточно влаги, солнца и нет морозов. И плюс веще аграрий хорошо постарался, приложил максимум усилий, тогда, тогда все эти факторы срабатывают на качество", - подытожила Ирина Годыло.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму хотят отказаться от выращивания большого объема зерновыхСколько зерна и картофеля собрали в Крыму Осенняя посевная в Крыму – сколько гектаров засеяли озимыми
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/07/1157449113_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_492eb54c4361a8075627884527b86c0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сельское хозяйство, крым, новости крыма, агропромышленный комплекс (апк), зерно, мнения
Где в Крыму выращивают самую качественную пшеницу и как определяют класс

В Крыму самую качественную пшеницу третьего класса выращивают в пяти районах

06:46 27.10.2026
 
© РИА Новости КрымПшеница
Пшеница - РИА Новости, 1920, 27.10.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Крыму самую качественную – "сильную" пшеницу третьего класса выращивают в пяти районах. Каким вышел урожай 2026 года и с чем связано отсутствие первых двух ценных классов продовольственного зерна в республике, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали технический директор органа инспекции Азово-Черноморского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции АПК" Ирина Годыло и заведующая испытательной лабораторией учреждения Татьяна Тышкевич.
По словам Ирины Годыло, по итогам проведенного мониторинга урожая 2026 года можно назвать пять районов Крыму, которые дали республике самую качественную пшеницу.
"Это Джанкойский, Раздольненский, Красногвардейский, Советский и Ленинский. В этих районах самое большое количество пшеницы 3-го класса", – сказала она.
Татьяна Тышкевич рассказывает, что классность определяется в специализированных аккредитованных лабораториях. По результатам анализа зерна здесь выдают документ, на основании которого потом заключаются сделки, отметил эксперт.
"То есть, зная свой класс, сельхозтоваропроизводитель может рассчитывать на дальнейшую реализацию. От классности зависит и ценовая политика", – отметила она.
Градация производится согласно ГОСТу "Пшеница. Технические условия", которым четко регламентируются ограничительные нормы по целому ряду показателей, сказала завлабораторией.
Этот же документ делит пшеницу на твердую и мягкую. Первая, более стекловидная и сложная в переработке из-за жесткости, преимущественно идет на изготовление муки для макарон или круп, в том числе манной крупы. Мягкую же, по слова Тышкевич, используют в основном для изготовления хлебопекарной муки, рассказала Тышкевич.
При этом и та и другая подразделяются на 5 классов, из которых самый высший – первый, и первые четыре условно относят к продовольственной пшенице, уточнила она.
"Первый и второй класс считаются ценной пшеницей, которая, как правило, идет на улучшение других сортов. Третий сорт пшеницы – это сильная пшеница, которая не нуждается в доработке, то есть она прямо идет на переработку, и можно получать из нее высококачественную муку. А четвертый класс в доработке нуждается – в него добавляют пшеницу второго и третьего класса, и только тогда получается хороший продукт", – рассказала Тышкевич.
Пятый класс – зерно фуражное, идет оно на корм скоту и оценивается в основном по влажности, от которой во многом зависит безопасность продукта и, соответственно, здоровье животных, добавила она.
Влажность (допускается не более 14%) – один из нескольких важных для любого зерна показателей, по которым определяется качество пшеницы. Среди основных в этом перечне: сортная примесь (должна быть не более 5%), массовая доля белка, доля вредных примесей и так называемое число падения, показывающее ферментную активность внутри зерна и, соответственно, долю проросшего, что влияет на качество муки и, как следствие, готовой продукции.
Класс зерна определяется по наихудшему показателю – нормативы жесткие.
При этом качество пшеницы очень сильно зависит не только от аграриев, но и от погодных условий, то есть факторов, на которые очень сложно, а порой и невозможно повлиять, отметила Ирина Годыло.
Когда все факторы складываются как надо – погода благоволит развитию растений, а фермеры выполняют все необходимые агротехнологические мероприятия от грамотного севооборота до хранения, то в Крыму можно получить и и первый, и второй сорт зерна, и такое бывает, но все же не часто, и этом году зерна первого и второго класса тоже не было, сказала Гыдало.
Тышкевич отметила, что за все время ее работы в сфере установления качества зерна в Крыму с 2014-го года партия пшеницы первого класса была только раз, и еще несколько лет подряд были считанные партии зерна второго класса.
"То есть это довольно большая редкость. Зависит от определенных условий, плюс семенной материал еще очень важен", – сказала эксперт.
Если сравнивать урожай 2025 и 2026 года, то из-за погодных условий они довольно сильно отличаются, причем даже пшеницы 3-го класса на этот раз меньше прежнего, сказала Тышкевич.
В нынешнем году температуры в период созревания были пониже, чем в прошлом, и влаги побольше, поэтому период созревания пшеницы был дольше и зерно более крупное и наполненное, но есть свои минусы, добавила она.
"В прошлом году зерно было более белковое, и было высокое содержание клейковины по сравнению с этим годом", – сказала завлабораторией.
Ранее технический директор органа инспекции Азово-Черноморского филиала ФГБУ "ЦОК АПК" Ирина Годыло заявила, что по итогам проведения мониторинга урожая можно сказать, что Республика Крым обеспечена продовольственным зерном 3 и 4 класса в достаточной мере.
Эксперты отмечают, что сказать однозначно, в каком районе Крыма будет произрастать самая качественная пшеница нельзя.
"Потому что это все - совокупность факторов. И погодные условия, когда достаточно влаги, солнца и нет морозов. И плюс веще аграрий хорошо постарался, приложил максимум усилий, тогда, тогда все эти факторы срабатывают на качество", - подытожила Ирина Годыло.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму хотят отказаться от выращивания большого объема зерновых
Сколько зерна и картофеля собрали в Крыму
Осенняя посевная в Крыму – сколько гектаров засеяли озимыми
 
Сельское хозяйствоКрымНовости КрымаАгропромышленный комплекс (АПК)ЗерноМнения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:01Зачем на самом деле клеймят Зеленского Трамп и Маск
08:52В Крыму снижена пропускная способность энергосетей
08:45Новости Крыма на утро 27 октября
08:30Один человек погиб и шестеро ранены при атаке ВСУ на Брянск
08:16На Украине поражены предприятия ВПК и транспортная инфраструктура
08:10В Севастополе снова ввели режим ограничения электричества "2 через 6"
08:03Где заправить автомобиль в Крыму по 100 рублей за литр
07:50В Ялте ограничат подачу электроэнергии
07:41Зеленский подписал указ о круговой обороне городов Украины
07:23Совет ЕС выделил 4,7 миллиардов евро странам-поставщикам оружия Киеву
07:02ВСУ атаковали автобус "Симферополь - Москва" - один человек погиб
06:46Где в Крыму выращивают самую качественную пшеницу и как определяют класс
06:24Взрывы в Киеве - поврежден Южный мост
06:01ВС РФ ввели режим тишины для гуманитарной операции в районе Алешек
00:01Теплая и неустойчивая: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 27 октября
22:33Смертельная атака ВСУ на Воронеж и новый генплан Ялты – главное за день
22:22В Большой Ялте из-за мощного паводка возвели 50 временных дамб
22:10Три светила выстроятся в зрелищный ряд в небе: как увидеть парад планет в Крыму
21:50Демография и семейная политика в РФ – Путин утвердил перечень поручений
Лента новостейМолния