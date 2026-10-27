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Где в Крыму выращивают самую качественную пшеницу и как определяют класс

Где в Крыму выращивают самую качественную пшеницу и как определяют класс - РИА Новости Крым, 27.10.2026

Где в Крыму выращивают самую качественную пшеницу и как определяют класс

В Крыму самую качественную – "сильную" пшеницу третьего класса выращивают в пяти районах. Каким вышел урожай 2026 года и с чем связано отсутствие первых двух... РИА Новости Крым, 27.10.2026

2026-10-27T06:46

2026-10-27T06:46

2026-10-27T06:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Крыму самую качественную – "сильную" пшеницу третьего класса выращивают в пяти районах. Каким вышел урожай 2026 года и с чем связано отсутствие первых двух ценных классов продовольственного зерна в республике, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали технический директор органа инспекции Азово-Черноморского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции АПК" Ирина Годыло и заведующая испытательной лабораторией учреждения Татьяна Тышкевич.По словам Ирины Годыло, по итогам проведенного мониторинга урожая 2026 года можно назвать пять районов Крыму, которые дали республике самую качественную пшеницу.Татьяна Тышкевич рассказывает, что классность определяется в специализированных аккредитованных лабораториях. По результатам анализа зерна здесь выдают документ, на основании которого потом заключаются сделки, отметил эксперт."То есть, зная свой класс, сельхозтоваропроизводитель может рассчитывать на дальнейшую реализацию. От классности зависит и ценовая политика", – отметила она.Градация производится согласно ГОСТу "Пшеница. Технические условия", которым четко регламентируются ограничительные нормы по целому ряду показателей, сказала завлабораторией.Этот же документ делит пшеницу на твердую и мягкую. Первая, более стекловидная и сложная в переработке из-за жесткости, преимущественно идет на изготовление муки для макарон или круп, в том числе манной крупы. Мягкую же, по слова Тышкевич, используют в основном для изготовления хлебопекарной муки, рассказала Тышкевич.При этом и та и другая подразделяются на 5 классов, из которых самый высший – первый, и первые четыре условно относят к продовольственной пшенице, уточнила она."Первый и второй класс считаются ценной пшеницей, которая, как правило, идет на улучшение других сортов. Третий сорт пшеницы – это сильная пшеница, которая не нуждается в доработке, то есть она прямо идет на переработку, и можно получать из нее высококачественную муку. А четвертый класс в доработке нуждается – в него добавляют пшеницу второго и третьего класса, и только тогда получается хороший продукт", – рассказала Тышкевич.Пятый класс – зерно фуражное, идет оно на корм скоту и оценивается в основном по влажности, от которой во многом зависит безопасность продукта и, соответственно, здоровье животных, добавила она.Влажность (допускается не более 14%) – один из нескольких важных для любого зерна показателей, по которым определяется качество пшеницы. Среди основных в этом перечне: сортная примесь (должна быть не более 5%), массовая доля белка, доля вредных примесей и так называемое число падения, показывающее ферментную активность внутри зерна и, соответственно, долю проросшего, что влияет на качество муки и, как следствие, готовой продукции.Класс зерна определяется по наихудшему показателю – нормативы жесткие.При этом качество пшеницы очень сильно зависит не только от аграриев, но и от погодных условий, то есть факторов, на которые очень сложно, а порой и невозможно повлиять, отметила Ирина Годыло.Когда все факторы складываются как надо – погода благоволит развитию растений, а фермеры выполняют все необходимые агротехнологические мероприятия от грамотного севооборота до хранения, то в Крыму можно получить и и первый, и второй сорт зерна, и такое бывает, но все же не часто, и этом году зерна первого и второго класса тоже не было, сказала Гыдало.Тышкевич отметила, что за все время ее работы в сфере установления качества зерна в Крыму с 2014-го года партия пшеницы первого класса была только раз, и еще несколько лет подряд были считанные партии зерна второго класса."То есть это довольно большая редкость. Зависит от определенных условий, плюс семенной материал еще очень важен", – сказала эксперт.Если сравнивать урожай 2025 и 2026 года, то из-за погодных условий они довольно сильно отличаются, причем даже пшеницы 3-го класса на этот раз меньше прежнего, сказала Тышкевич.В нынешнем году температуры в период созревания были пониже, чем в прошлом, и влаги побольше, поэтому период созревания пшеницы был дольше и зерно более крупное и наполненное, но есть свои минусы, добавила она."В прошлом году зерно было более белковое, и было высокое содержание клейковины по сравнению с этим годом", – сказала завлабораторией.Ранее технический директор органа инспекции Азово-Черноморского филиала ФГБУ "ЦОК АПК" Ирина Годыло заявила, что по итогам проведения мониторинга урожая можно сказать, что Республика Крым обеспечена продовольственным зерном 3 и 4 класса в достаточной мере.Эксперты отмечают, что сказать однозначно, в каком районе Крыма будет произрастать самая качественная пшеница нельзя."Потому что это все - совокупность факторов. И погодные условия, когда достаточно влаги, солнца и нет морозов. И плюс веще аграрий хорошо постарался, приложил максимум усилий, тогда, тогда все эти факторы срабатывают на качество", - подытожила Ирина Годыло.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму хотят отказаться от выращивания большого объема зерновыхСколько зерна и картофеля собрали в Крыму Осенняя посевная в Крыму – сколько гектаров засеяли озимыми

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сельское хозяйство, крым, новости крыма, агропромышленный комплекс (апк), зерно, мнения