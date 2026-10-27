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Взрывы в Киеве - поврежден Южный мост
Взрывы в Киеве - поврежден Южный мост - РИА Новости Крым, 27.10.2026
Взрывы в Киеве - поврежден Южный мост
Взрывы гремели в Киеве в ночь на вторник, поврежден Южный мост. Об этом сообщают украинские СМИ и местные власти. РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T06:24
2026-10-27T06:24
2026-10-27T06:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Взрывы гремели в Киеве в ночь на вторник, поврежден Южный мост. Об этом сообщают украинские СМИ и местные власти.Ночью в украинской столице была объявлена воздушная тревога."В Киеве гремят повторные взрывы", - сообщал канал "Общественное" в Telegram.По данным мэра города Виталия Кличко, есть попадания в нежилые здания в Подольском районе. Также поврежден Южный мост.Как ранее сообщало в Минобороны РФ, автожелезнодорожный мост "Южный" используется для транзитных перевозок военных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом. Ранее ВС РФ уже наносили по нему удары, чтобы нарушить логистику ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев больше не производит электроэнергиюВагонное депо в Полтаве и порт под Одессой поражены ударами российских дроновУкраина в огне: поражены объекты энергетики и логистические центры
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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киев, удары по украине, новости сво, виталий кличко, взрывы на украине, украина
Взрывы в Киеве - поврежден Южный мост
В Киеве поврежден Южный мост