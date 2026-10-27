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В Ялте ограничат подачу электроэнергии

В Ялте ограничат подачу электроэнергии - РИА Новости Крым, 27.10.2026

В Ялте ограничат подачу электроэнергии

В Ялте ограничат подачу электроэнергии из-за восстановительных работ на сетях. Об этом во вторник сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) города. РИА Новости Крым, 27.10.2026

2026-10-27T07:50

2026-10-27T07:50

2026-10-27T07:50

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отключение электроэнергии в крыму

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энергосистема крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В Ялте ограничат подачу электроэнергии из-за восстановительных работ на сетях. Об этом во вторник сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) города.В ЕДДС добавили, что специалисты делают все возможное для скорейшего завершения работ и попросили жителей рационально использовать электричество, чтобы не допустить перегрузки электросети.Крым был обесточен в ночь на 24 октября из-за вражеской атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, в регионе введен особый режим.25 октября в связи с критической нагрузкой на сети и для предотвращения аварийных ситуаций в Ялте с 17:00 воскресенья, 25 октября, ввели веерные отключения света. Вслед за Ялтой администрации еще трех городов Крыма – Керчи, Феодосии и Евпатории – объявили о введении временного веерного отключения потребления электроэнергии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Судаке свет будут отключать от 2-х до 4-х часовЯлта обесточена – где можно зарядить телефоныОтопительный сезон в Ялте начнется в ближайшее время

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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