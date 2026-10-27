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В Ялте ограничат подачу электроэнергии - РИА Новости Крым, 27.10.2026
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В Ялте ограничат подачу электроэнергии
В Ялте ограничат подачу электроэнергии - РИА Новости Крым, 27.10.2026
В Ялте ограничат подачу электроэнергии
В Ялте ограничат подачу электроэнергии из-за восстановительных работ на сетях. Об этом во вторник сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) города. РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T07:50
2026-10-27T07:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В Ялте ограничат подачу электроэнергии из-за восстановительных работ на сетях. Об этом во вторник сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) города.В ЕДДС добавили, что специалисты делают все возможное для скорейшего завершения работ и попросили жителей рационально использовать электричество, чтобы не допустить перегрузки электросети.Крым был обесточен в ночь на 24 октября из-за вражеской атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, в регионе введен особый режим.25 октября в связи с критической нагрузкой на сети и для предотвращения аварийных ситуаций в Ялте с 17:00 воскресенья, 25 октября, ввели веерные отключения света. Вслед за Ялтой администрации еще трех городов Крыма – Керчи, Феодосии и Евпатории – объявили о введении временного веерного отключения потребления электроэнергии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Судаке свет будут отключать от 2-х до 4-х часовЯлта обесточена – где можно зарядить телефоныОтопительный сезон в Ялте начнется в ближайшее время
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ялта, отключение электроэнергии в крыму, новости крыма, крым, энергосистема крыма
В Ялте ограничат подачу электроэнергии

В Ялте ограничат подачу электроэнергии из-за ремонта на сетях

07:50 27.10.2026
 
© Telegram-канал Янины ПавленкоЯлта
Ялта
© Telegram-канал Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В Ялте ограничат подачу электроэнергии из-за восстановительных работ на сетях. Об этом во вторник сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) города.
"В связи с проведением восстановительных работ в центральных энергосетях, подача электроэнергии в муниципальном округе город - курорт Ялта также будет ограничена. Просим отнестись с пониманием", - говорится в сообщении.
В ЕДДС добавили, что специалисты делают все возможное для скорейшего завершения работ и попросили жителей рационально использовать электричество, чтобы не допустить перегрузки электросети.
Крым был обесточен в ночь на 24 октября из-за вражеской атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, в регионе введен особый режим.
25 октября в связи с критической нагрузкой на сети и для предотвращения аварийных ситуаций в Ялте с 17:00 воскресенья, 25 октября, ввели веерные отключения света. Вслед за Ялтой администрации еще трех городов Крыма – Керчи, Феодосии и Евпатории – объявили о введении временного веерного отключения потребления электроэнергии.
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