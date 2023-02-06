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Глава Крыма наградил многодетную мать из Ялты - РИА Новости Крым, 06.02.2023
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Глава Крыма наградил многодетную мать из Ялты
Глава Крыма наградил многодетную мать из Ялты - РИА Новости Крым, 06.02.2023
Глава Крыма наградил многодетную мать из Ялты
54-летняя жительница Ялты, мать десятерых детей Екатерина Мороз награждена медалью "Родительская доблесть". Соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей... РИА Новости Крым, 06.02.2023
2023-02-06T18:59
2023-02-06T18:59
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Симферополь, 6 фев – РИА Новости Крым. 54-летняя жительница Ялты, мать десятерых детей Екатерина Мороз награждена медалью "Родительская доблесть". Соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей Аксенов.Как рассказала РИА Новости Крым сама многодетная мама, 37-летний старший сын Игорь трудится водителем, Сергей (35 лет) – фельдшер на скорой помощи, Алина (28 лет) – домохозяйка и мать троих детей, Александр (35 лет) - пожарный, Елена (24 года) – экскурсовод в Ботаническом саду, Вячеслав (23 года) – студент медколледжа, близнецы (по 22 года) Юлия - администратор в банке и Мария - секретарь в санатории, Наталья (21 год) - администратор в спортзале и Михаил (17 лет) - ученик алупкинской гимназии № 1. Игорь и Алина тоже многодетные родители, так что у Екатерины растет семеро внуков в возрасте от 6 до 12 лет.Однако дом все равно требует постоянных финансовых вложений и денежную премию Екатерина планирует потратить на ремонт.Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин заявил о продлении льготной ипотеки для многодетных семей и обновлении системы их вознаграждения, озвучил ряд инициатив для поддержки многодетных матерей и отцов, а также помощи детям-сиротам из Донбасса.Российский лидер также отметил, что в стране обновят систему вознаграждения многодетных семей. Так, обладатели государственной награды – ордена "Родительская слава" – будут получать значительно большее денежное поощрение, чем было предусмотрено ранее. Кроме того, единовременные выплаты теперь будут и при вручении одноименной медали."Я предлагаю за медаль установить единовременную выплату 200 тысяч рублей. При вручении самого ордена "Родительская слава" вместо 100 тысяч рублей, как это было до сих пор, единовременно выплачивать 500 тысяч рублей", — заявил Путин.Орден ежегодно вручается нескольким семьям из разных регионов России, воспитавшим семь и более детей. Медалью могут быть удостоены родители четверых детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Крыма показал себя в детстве и поздравил мамВ России увеличили выплаты многодетным семьямДети России и Донбасса: новые меры поддержки от президента РФ
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новости крыма, крым, общество, сергей аксенов, семья, екатерина мороз , ялта
Глава Крыма наградил многодетную мать из Ялты

Мать десятерых детей из Ялты получила медаль "За родительскую доблесть"

18:59 06.02.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Симферополь, 6 фев – РИА Новости Крым. 54-летняя жительница Ялты, мать десятерых детей Екатерина Мороз награждена медалью "Родительская доблесть". Соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей Аксенов.
"Наградить медалью "Родительская доблесть": за весомый личный вклад в дело воспитания детей в семье, за самоотверженность, обеспечение условий для полноценного развития здоровых, гармонично развитых личностей и граждан Российской Федерации и в связи с Международным женским днем Мороз Екатерину Дмитриевну - мать десятерых детей, г. Ялта", - говорится в документе.
Как рассказала РИА Новости Крым сама многодетная мама, 37-летний старший сын Игорь трудится водителем, Сергей (35 лет) – фельдшер на скорой помощи, Алина (28 лет) – домохозяйка и мать троих детей, Александр (35 лет) - пожарный, Елена (24 года) – экскурсовод в Ботаническом саду, Вячеслав (23 года) – студент медколледжа, близнецы (по 22 года) Юлия - администратор в банке и Мария - секретарь в санатории, Наталья (21 год) - администратор в спортзале и Михаил (17 лет) - ученик алупкинской гимназии № 1. Игорь и Алина тоже многодетные родители, так что у Екатерины растет семеро внуков в возрасте от 6 до 12 лет.

"С детьми мы всегда справлялись сами, нам с мужем помогали старшие дети. В 2021 году наш дом подтопило, он был сильно поврежден. Республиканские и местные власти оказали нам финансовую помощь, благодаря чему мы решили часть вопросов", - поделилась Екатерина Мороз.

Однако дом все равно требует постоянных финансовых вложений и денежную премию Екатерина планирует потратить на ремонт.
Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин заявил о продлении льготной ипотеки для многодетных семей и обновлении системы их вознаграждения, озвучил ряд инициатив для поддержки многодетных матерей и отцов, а также помощи детям-сиротам из Донбасса.
Российский лидер также отметил, что в стране обновят систему вознаграждения многодетных семей. Так, обладатели государственной награды – ордена "Родительская слава" – будут получать значительно большее денежное поощрение, чем было предусмотрено ранее. Кроме того, единовременные выплаты теперь будут и при вручении одноименной медали.
"Я предлагаю за медаль установить единовременную выплату 200 тысяч рублей. При вручении самого ордена "Родительская слава" вместо 100 тысяч рублей, как это было до сих пор, единовременно выплачивать 500 тысяч рублей", — заявил Путин.
Орден ежегодно вручается нескольким семьям из разных регионов России, воспитавшим семь и более детей. Медалью могут быть удостоены родители четверых детей.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымНовости КрымаКрымОбществоСергей АксеновсемьяЕкатерина МорозЯлта
 
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