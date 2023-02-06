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Глава Крыма наградил многодетную мать из Ялты

Глава Крыма наградил многодетную мать из Ялты - РИА Новости Крым, 06.02.2023

Глава Крыма наградил многодетную мать из Ялты

54-летняя жительница Ялты, мать десятерых детей Екатерина Мороз награждена медалью "Родительская доблесть". Соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей... РИА Новости Крым, 06.02.2023

2023-02-06T18:59

2023-02-06T18:59

2023-02-06T18:59

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Симферополь, 6 фев – РИА Новости Крым. 54-летняя жительница Ялты, мать десятерых детей Екатерина Мороз награждена медалью "Родительская доблесть". Соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей Аксенов.Как рассказала РИА Новости Крым сама многодетная мама, 37-летний старший сын Игорь трудится водителем, Сергей (35 лет) – фельдшер на скорой помощи, Алина (28 лет) – домохозяйка и мать троих детей, Александр (35 лет) - пожарный, Елена (24 года) – экскурсовод в Ботаническом саду, Вячеслав (23 года) – студент медколледжа, близнецы (по 22 года) Юлия - администратор в банке и Мария - секретарь в санатории, Наталья (21 год) - администратор в спортзале и Михаил (17 лет) - ученик алупкинской гимназии № 1. Игорь и Алина тоже многодетные родители, так что у Екатерины растет семеро внуков в возрасте от 6 до 12 лет.Однако дом все равно требует постоянных финансовых вложений и денежную премию Екатерина планирует потратить на ремонт.Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин заявил о продлении льготной ипотеки для многодетных семей и обновлении системы их вознаграждения, озвучил ряд инициатив для поддержки многодетных матерей и отцов, а также помощи детям-сиротам из Донбасса.Российский лидер также отметил, что в стране обновят систему вознаграждения многодетных семей. Так, обладатели государственной награды – ордена "Родительская слава" – будут получать значительно большее денежное поощрение, чем было предусмотрено ранее. Кроме того, единовременные выплаты теперь будут и при вручении одноименной медали."Я предлагаю за медаль установить единовременную выплату 200 тысяч рублей. При вручении самого ордена "Родительская слава" вместо 100 тысяч рублей, как это было до сих пор, единовременно выплачивать 500 тысяч рублей", — заявил Путин.Орден ежегодно вручается нескольким семьям из разных регионов России, воспитавшим семь и более детей. Медалью могут быть удостоены родители четверых детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Крыма показал себя в детстве и поздравил мамВ России увеличили выплаты многодетным семьямДети России и Донбасса: новые меры поддержки от президента РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, общество, сергей аксенов, семья, екатерина мороз , ялта