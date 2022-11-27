https://crimea.ria.ru/20221127/glava-kryma-pokazal-sebya-v-detstve-i-pozdravil-mam--1125565362.html

Глава Крыма показал себя в детстве и поздравил мам

Глава Крыма показал себя в детстве и поздравил мам - РИА Новости Крым, 27.11.2022

Глава Крыма показал себя в детстве и поздравил мам

Глава Республики Сергей Аксенов поздравил крымчанок с Днем матери и поблагодарил женщин за терпение, жизненную мудрость и безграничную жертвенность. РИА Новости Крым, 27.11.2022

2022-11-27T10:10

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сергей аксенов

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Глава Республики Сергей Аксенов поздравил крымчанок с Днем матери и поблагодарил женщин за терпение, жизненную мудрость и безграничную жертвенность.Свое поздравление Аксенов опубликовал в Telegram-канале, сопроводив его детской фотографией со своей мамой – Ниной Семеновной.В России могут запретить суррогатное материнство для иностранцев>>"Святая материнская любовь поддерживает нас в самые сложные моменты жизни. Недаром говорят, что молитва матери со дна моря достанет, а благословение матери – великая сила. Она – с каждым из наших бойцов, которые на полях сражений защищают от врага Родину-мать, как защищали ее наши деды и прадед", – написал он.Аксенов отметил, что любовь, понимание, забота и ласка мамы к ребенку – незаменимы и бесценны. "Желаю всем мира, здоровья, благополучия и семейного счастья!", – заключил он.День Матери отмечают в России с 1998 года по указу президента Российской Федерации в последнее воскресенье ноября. Но даже если бы президент не издавал соответствующего указа, этот праздник все равно следовало бы придумать, чтобы еще раз поблагодарить мам за их любовь и заботу. Кстати, европейская общественная организация "МаМа" провела исследование и выяснила, что женщина, которая "сидит дома с ребенком", "наматывает" в день в среднем 40 км, выполняя до 200 дел! Для сравнения: традиционная марафонская дистанция составляет 21 км.

https://crimea.ria.ru/20221126/glavnoe-litso-krymskoy-politiki-sergeyu-aksenovu-50-1125466438.html

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым