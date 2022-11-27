https://crimea.ria.ru/20221127/glava-kryma-pokazal-sebya-v-detstve-i-pozdravil-mam--1125565362.html
Глава Крыма показал себя в детстве и поздравил мам
Глава Крыма показал себя в детстве и поздравил мам - РИА Новости Крым, 27.11.2022
Глава Крыма показал себя в детстве и поздравил мам
Глава Республики Сергей Аксенов поздравил крымчанок с Днем матери и поблагодарил женщин за терпение, жизненную мудрость и безграничную жертвенность. РИА Новости Крым, 27.11.2022
2022-11-27T10:10
2022-11-27T10:10
2022-11-27T10:19
сергей аксенов
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/1b/1125564405_0:40:725:448_1920x0_80_0_0_073fa38be138726b00e5cec5bbae7f8d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Глава Республики Сергей Аксенов поздравил крымчанок с Днем матери и поблагодарил женщин за терпение, жизненную мудрость и безграничную жертвенность.Свое поздравление Аксенов опубликовал в Telegram-канале, сопроводив его детской фотографией со своей мамой – Ниной Семеновной.В России могут запретить суррогатное материнство для иностранцев>>"Святая материнская любовь поддерживает нас в самые сложные моменты жизни. Недаром говорят, что молитва матери со дна моря достанет, а благословение матери – великая сила. Она – с каждым из наших бойцов, которые на полях сражений защищают от врага Родину-мать, как защищали ее наши деды и прадед", – написал он.Аксенов отметил, что любовь, понимание, забота и ласка мамы к ребенку – незаменимы и бесценны. "Желаю всем мира, здоровья, благополучия и семейного счастья!", – заключил он.День Матери отмечают в России с 1998 года по указу президента Российской Федерации в последнее воскресенье ноября. Но даже если бы президент не издавал соответствующего указа, этот праздник все равно следовало бы придумать, чтобы еще раз поблагодарить мам за их любовь и заботу. Кстати, европейская общественная организация "МаМа" провела исследование и выяснила, что женщина, которая "сидит дома с ребенком", "наматывает" в день в среднем 40 км, выполняя до 200 дел! Для сравнения: традиционная марафонская дистанция составляет 21 км.
https://crimea.ria.ru/20221126/glavnoe-litso-krymskoy-politiki-sergeyu-aksenovu-50-1125466438.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/1b/1125564405_0:35:725:579_1920x0_80_0_0_352673018d4f51b711be38fc7f674c05.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов, крым
Глава Крыма показал себя в детстве и поздравил мам
Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил крымчанок с Днем матери
10:10 27.11.2022 (обновлено: 10:19 27.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Глава Республики Сергей Аксенов поздравил крымчанок с Днем матери и поблагодарил женщин за терпение, жизненную мудрость и безграничную жертвенность.
Свое поздравление Аксенов опубликовал в Telegram-канале, сопроводив его детской фотографией со своей мамой – Ниной Семеновной.
"Святая материнская любовь поддерживает нас в самые сложные моменты жизни. Недаром говорят, что молитва матери со дна моря достанет, а благословение матери – великая сила. Она – с каждым из наших бойцов, которые на полях сражений защищают от врага Родину-мать, как защищали ее наши деды и прадед", – написал он.
Аксенов отметил, что любовь, понимание, забота и ласка мамы к ребенку – незаменимы и бесценны.
Отдельную благодарность и слова поддержки глава республики выразил мамам участников специальной военной операции, а также многодетным, приемным и воспитывающим детей с особенностями развития.
"Желаю всем мира, здоровья, благополучия и семейного счастья!", – заключил он.
День Матери отмечают в России с 1998 года по указу президента Российской Федерации в последнее воскресенье ноября. Но даже если бы президент не издавал соответствующего указа, этот праздник все равно следовало бы придумать, чтобы еще раз поблагодарить мам за их любовь и заботу. Кстати, европейская общественная организация "МаМа" провела исследование и выяснила, что женщина, которая "сидит дома с ребенком", "наматывает" в день в среднем 40 км, выполняя до 200 дел! Для сравнения: традиционная марафонская дистанция составляет 21 км.