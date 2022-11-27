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Глава Крыма показал себя в детстве и поздравил мам - РИА Новости Крым, 27.11.2022
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Глава Крыма показал себя в детстве и поздравил мам
Глава Крыма показал себя в детстве и поздравил мам - РИА Новости Крым, 27.11.2022
Глава Крыма показал себя в детстве и поздравил мам
Глава Республики Сергей Аксенов поздравил крымчанок с Днем матери и поблагодарил женщин за терпение, жизненную мудрость и безграничную жертвенность. РИА Новости Крым, 27.11.2022
2022-11-27T10:10
2022-11-27T10:19
сергей аксенов
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Глава Республики Сергей Аксенов поздравил крымчанок с Днем матери и поблагодарил женщин за терпение, жизненную мудрость и безграничную жертвенность.Свое поздравление Аксенов опубликовал в Telegram-канале, сопроводив его детской фотографией со своей мамой – Ниной Семеновной.В России могут запретить суррогатное материнство для иностранцев&gt;&gt;"Святая материнская любовь поддерживает нас в самые сложные моменты жизни. Недаром говорят, что молитва матери со дна моря достанет, а благословение матери – великая сила. Она – с каждым из наших бойцов, которые на полях сражений защищают от врага Родину-мать, как защищали ее наши деды и прадед", – написал он.Аксенов отметил, что любовь, понимание, забота и ласка мамы к ребенку – незаменимы и бесценны. "Желаю всем мира, здоровья, благополучия и семейного счастья!", – заключил он.День Матери отмечают в России с 1998 года по указу президента Российской Федерации в последнее воскресенье ноября. Но даже если бы президент не издавал соответствующего указа, этот праздник все равно следовало бы придумать, чтобы еще раз поблагодарить мам за их любовь и заботу. Кстати, европейская общественная организация "МаМа" провела исследование и выяснила, что женщина, которая "сидит дома с ребенком", "наматывает" в день в среднем 40 км, выполняя до 200 дел! Для сравнения: традиционная марафонская дистанция составляет 21 км.
https://crimea.ria.ru/20221126/glavnoe-litso-krymskoy-politiki-sergeyu-aksenovu-50-1125466438.html
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сергей аксенов, крым
Глава Крыма показал себя в детстве и поздравил мам

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил крымчанок с Днем матери

10:10 27.11.2022 (обновлено: 10:19 27.11.2022)
 
© пресс-служба правительства КрымаСергей Аксенов с мамой в детстве
Сергей Аксенов с мамой в детстве
© пресс-служба правительства Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Глава Республики Сергей Аксенов поздравил крымчанок с Днем матери и поблагодарил женщин за терпение, жизненную мудрость и безграничную жертвенность.
Свое поздравление Аксенов опубликовал в Telegram-канале, сопроводив его детской фотографией со своей мамой – Ниной Семеновной.
В России могут запретить суррогатное материнство для иностранцев>>
"Святая материнская любовь поддерживает нас в самые сложные моменты жизни. Недаром говорят, что молитва матери со дна моря достанет, а благословение матери – великая сила. Она – с каждым из наших бойцов, которые на полях сражений защищают от врага Родину-мать, как защищали ее наши деды и прадед", – написал он.
Аксенов отметил, что любовь, понимание, забота и ласка мамы к ребенку – незаменимы и бесценны.
Отдельную благодарность и слова поддержки глава республики выразил мамам участников специальной военной операции, а также многодетным, приемным и воспитывающим детей с особенностями развития.
"Желаю всем мира, здоровья, благополучия и семейного счастья!", – заключил он.
День Матери отмечают в России с 1998 года по указу президента Российской Федерации в последнее воскресенье ноября. Но даже если бы президент не издавал соответствующего указа, этот праздник все равно следовало бы придумать, чтобы еще раз поблагодарить мам за их любовь и заботу. Кстати, европейская общественная организация "МаМа" провела исследование и выяснила, что женщина, которая "сидит дома с ребенком", "наматывает" в день в среднем 40 км, выполняя до 200 дел! Для сравнения: традиционная марафонская дистанция составляет 21 км.
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