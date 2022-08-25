https://crimea.ria.ru/20220825/v-rossii-uvelichili-vyplaty-mnogodetnym-semyam-1124288171.html
В России увеличили выплаты многодетным семьям
В России увеличили выплаты многодетным семьям - РИА Новости Крым, 25.08.2022
В России увеличили выплаты многодетным семьям
Российским матерям-героиням выплатят по миллиону, также увеличены выплаты кавалерам ордена "Родительская слава". Соответствующее постановление подписал глава... РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-25T13:14
2022-08-25T13:14
2022-08-25T13:14
соцзащита
михаил мишустин
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Российским матерям-героиням выплатят по миллиону, также увеличены выплаты кавалерам ордена "Родительская слава". Соответствующее постановление подписал глава российского правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.В этом году деньги на эти выплаты возьмут из резервного фонда, далее будут закладывать в федеральный бюджет.В пресс-службе напомнили, что звание "Мать-героиня" носят женщины, родившие и воспитавшие десять и более детей, орденом "Родительская слава" награждаются семьи, где растят семерых детей, а медалью - те семьи, где воспитывают четырех детей.Ранее президент России Владимир Путин заявил о продлении льготной ипотеки для многодетных семей и обновлении системы их вознаграждения, озвучил ряд инициатив для поддержки многодетных матерей и отцов, а также помощи детям-сиротам из Донбасса. В частности Путин предложил вернуть существовавшее в СССР звание "Мать-героиня".
https://crimea.ria.ru/20220824/putin-poruchil-vyplatit-dengi-shkolnikam-v-ldnr-i-osvobozhdennykh-regionakh-1124278912.html
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соцзащита, михаил мишустин, общество
В России увеличили выплаты многодетным семьям
Российским матерям-героиням будут выплачивать по миллиону
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Российским матерям-героиням выплатят по миллиону, также увеличены выплаты кавалерам ордена "Родительская слава". Соответствующее постановление подписал глава российского правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.
"Теперь женщины, удостоенные звания "Мать-героиня", будут получать по 1 млн рублей. Также речь идет об увеличении с 100 до 500 тыс. рублей поощрений родителям, награжденным орденом "Родительская слава", и установлении новой единовременной выплаты в размере 200 тыс. рублей тем, кто награжден медалью ордена "Родительская слава", - сказано в сообщении.
В этом году деньги на эти выплаты возьмут из резервного фонда, далее будут закладывать в федеральный бюджет.
В пресс-службе напомнили, что звание "Мать-героиня" носят женщины, родившие и воспитавшие десять и более детей, орденом "Родительская слава" награждаются семьи, где растят семерых детей, а медалью - те семьи, где воспитывают четырех детей.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о продлении льготной ипотеки для многодетных семей и обновлении системы их вознаграждения, озвучил ряд инициатив для поддержки многодетных матерей и отцов, а также помощи детям-сиротам из Донбасса. В частности Путин предложил вернуть существовавшее в СССР звание "Мать-героиня".