https://crimea.ria.ru/20220825/v-rossii-uvelichili-vyplaty-mnogodetnym-semyam-1124288171.html

В России увеличили выплаты многодетным семьям

В России увеличили выплаты многодетным семьям - РИА Новости Крым, 25.08.2022

В России увеличили выплаты многодетным семьям

Российским матерям-героиням выплатят по миллиону, также увеличены выплаты кавалерам ордена "Родительская слава". Соответствующее постановление подписал глава... РИА Новости Крым, 25.08.2022

2022-08-25T13:14

2022-08-25T13:14

2022-08-25T13:14

соцзащита

михаил мишустин

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Российским матерям-героиням выплатят по миллиону, также увеличены выплаты кавалерам ордена "Родительская слава". Соответствующее постановление подписал глава российского правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.В этом году деньги на эти выплаты возьмут из резервного фонда, далее будут закладывать в федеральный бюджет.В пресс-службе напомнили, что звание "Мать-героиня" носят женщины, родившие и воспитавшие десять и более детей, орденом "Родительская слава" награждаются семьи, где растят семерых детей, а медалью - те семьи, где воспитывают четырех детей.Ранее президент России Владимир Путин заявил о продлении льготной ипотеки для многодетных семей и обновлении системы их вознаграждения, озвучил ряд инициатив для поддержки многодетных матерей и отцов, а также помощи детям-сиротам из Донбасса. В частности Путин предложил вернуть существовавшее в СССР звание "Мать-героиня".

https://crimea.ria.ru/20220824/putin-poruchil-vyplatit-dengi-shkolnikam-v-ldnr-i-osvobozhdennykh-regionakh-1124278912.html

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соцзащита, михаил мишустин, общество