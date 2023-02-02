https://crimea.ria.ru/20230202/poteri-vsu-v-zone-spetsoperatsii-dannye-minoborony-1126739094.html

Потери ВСУ в зоне спецоперации: данные Минобороны

Потери ВСУ в зоне спецоперации: данные Минобороны - РИА Новости Крым, 02.02.2023

Потери ВСУ в зоне спецоперации: данные Минобороны

Совокупные потери Вооруженных сил Украины за минувшие сутки составили более 240 человек убитыми, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 02.02.2023

2023-02-02T16:02

2023-02-02T16:02

2023-02-02T16:02

сво

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Совокупные потери Вооруженных сил Украины за минувшие сутки составили более 240 человек убитыми, сообщили в Минобороны России.На Купянском направлении российская авиация и артиллерия разгромили подразделения 92 механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское ЛНР. Уничтожено более 25 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля. Кроме того, в районе Волчанска Харьковской области нанесено поражение трем украинским боевым машинам РСЗО "Град"."На Красно-Лиманском направлении в результате огня артиллерии и успешных наступательных действий подразделений группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Кармазиновка Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке ведомства.Потери ВСУ на данном направлении за сутки составили свыше 100 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и гаубица Д-30.Армия России продолжает наступать на Донецком направлении. Авиацией, ракетчики и артиллерия нанесли поражение подразделениям 59 мотопехотной бригады ВСУ и 3 бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Первомайское и Васюковка ДНР. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк, две гаубицы, бронетранспортер и два пикапа.На Южно-Донецком и Запорожском фронте уничтожено более 65 украинских военнослужащих 110 бригады территориальной обороны и 72 механизированной бригады. Также за сутки уничтожены четыре боевые бронированные машины и два автомобиля ВСУ. На Херсонском направлении в результате огня артиллерии в районах города Херсон и населенного пункта Змиевка уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.Также за сутки уничтожены пусковые установки HIMARS, радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей, РЛС контрбатарейной борьбы, поражены три склада ракетно-артиллерийского вооружения, сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и пять беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Сроки СВО и цели Запада в конфликте на Украине: большое интервью ЛавроваБойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль село в ДНРРоссийская армия уничтожила французскую артустановку Caesar в Донбассе

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, украина, россия