https://crimea.ria.ru/20230202/ekskursii-po-sevastopolyu-vklyuchat-v--programmu-dlya-shkolnikov-1126736585.html

Экскурсии по Севастополю включат в программу для школьников

Экскурсии по Севастополю включат в программу для школьников - РИА Новости Крым, 02.02.2023

Экскурсии по Севастополю включат в программу для школьников

Экскурсионный маршрут по Севастополю могут включить в культурно-просветительские программы для российских школьников уже в этом году. Об этом сообщил губернатор РИА Новости Крым, 02.02.2023

2023-02-02T17:36

2023-02-02T17:36

2023-02-02T17:36

севастополь

реализация нацпроектов в крыму

новости крыма

михаил развожаев

образование в крыму и севастополе

образование в россии

культура

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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Экскурсионный маршрут по Севастополю могут включить в культурно-просветительские программы для российских школьников уже в этом году. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По словам Развожаева, экскурсионный тур "Легендарный Севастополь" с элементами активных игр и практическими занятиями, рассчитанный 4 дня и 3 ночи, был разработан специалистами правительства совместно с туристическими операторами города.Маршрут в рамках тура позволит школьникам из других городов России в довольно сжатый срок узнать о Севастополе как можно больше, при этом будет способствовать патриотическому воспитанию его юных участников, отметил глава города.Читайте также на РИА Новости Крым:Памятные знаки героям СВО должны войти в турмаршруты в Крыму – мнение На мемориале "Концлагерь "Красный" в Крыму построят центр просвещения В Крыму благоустроили маршрут к "секретному" Бирюзовому озеру на Ай-Петри

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, реализация нацпроектов в крыму, новости крыма, михаил развожаев, образование в крыму и севастополе, образование в россии, культура