Рейтинг@Mail.ru
Экскурсии по Севастополю включат в программу для школьников - РИА Новости Крым, 02.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230202/ekskursii-po-sevastopolyu-vklyuchat-v--programmu-dlya-shkolnikov-1126736585.html
Экскурсии по Севастополю включат в программу для школьников
Экскурсии по Севастополю включат в программу для школьников - РИА Новости Крым, 02.02.2023
Экскурсии по Севастополю включат в программу для школьников
Экскурсионный маршрут по Севастополю могут включить в культурно-просветительские программы для российских школьников уже в этом году. Об этом сообщил губернатор РИА Новости Крым, 02.02.2023
2023-02-02T17:36
2023-02-02T17:36
севастополь
реализация нацпроектов в крыму
новости крыма
михаил развожаев
образование в крыму и севастополе
образование в россии
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/1a/1119097647_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_1a8d5372155082e655087268aee4b506.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Экскурсионный маршрут по Севастополю могут включить в культурно-просветительские программы для российских школьников уже в этом году. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По словам Развожаева, экскурсионный тур "Легендарный Севастополь" с элементами активных игр и практическими занятиями, рассчитанный 4 дня и 3 ночи, был разработан специалистами правительства совместно с туристическими операторами города.Маршрут в рамках тура позволит школьникам из других городов России в довольно сжатый срок узнать о Севастополе как можно больше, при этом будет способствовать патриотическому воспитанию его юных участников, отметил глава города.Читайте также на РИА Новости Крым:Памятные знаки героям СВО должны войти в турмаршруты в Крыму – мнение На мемориале "Концлагерь "Красный" в Крыму построят центр просвещения В Крыму благоустроили маршрут к "секретному" Бирюзовому озеру на Ай-Петри
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/1a/1119097647_75:0:1515:1080_1920x0_80_0_0_a701971aacf2f2d6112aa6954b3f7670.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, реализация нацпроектов в крыму, новости крыма, михаил развожаев, образование в крыму и севастополе, образование в россии, культура
Экскурсии по Севастополю включат в программу для школьников

Развожаев: экскурсии по Севастополю могут включить в программу для школьников России

17:36 02.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь, вид на Константиновскую батарею
Севастополь, вид на Константиновскую батарею - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Экскурсионный маршрут по Севастополю могут включить в культурно-просветительские программы для российских школьников уже в этом году. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"По данным Министерства культуры Российской Федерации, экскурсионный маршрут по Севастополю планируется включить в культурно-просветительские программы для школьников уже в этом году. В настоящее время наши специалисты ведут активную работу по включению маршрута по городу-герою в национальный проект "Культура"... Нам очень важно быть включенными в нацпроект", – написал он в своем Telegram-канале.
По словам Развожаева, экскурсионный тур "Легендарный Севастополь" с элементами активных игр и практическими занятиями, рассчитанный 4 дня и 3 ночи, был разработан специалистами правительства совместно с туристическими операторами города.
Маршрут в рамках тура позволит школьникам из других городов России в довольно сжатый срок узнать о Севастополе как можно больше, при этом будет способствовать патриотическому воспитанию его юных участников, отметил глава города.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Памятные знаки героям СВО должны войти в турмаршруты в Крыму – мнение
На мемориале "Концлагерь "Красный" в Крыму построят центр просвещения
В Крыму благоустроили маршрут к "секретному" Бирюзовому озеру на Ай-Петри
 
СевастопольРеализация Нацпроектов в КрымуНовости КрымаМихаил РазвожаевОбразование в Крыму и СевастополеОбразование в РоссииКультура
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:58Россия ответит на угрозы – Путин
17:45Найденная в Севастополе мертвая афалина - не из дельфинария
17:36Экскурсии по Севастополю включат в программу для школьников
17:25Путин почтил память защитников Сталинграда
17:10Пьяный керчанин без прав "протаранил" несколько автомобилей
17:05Продажа билетов на поезда из Москвы в Крым открыта в полном объеме
16:29В Севастополе нашли еще одного мертвого дельфина
16:19В Феодосии хотят переименовать "Украину"
16:02Потери ВСУ в зоне спецоперации: данные Минобороны
15:48Сербия не будет вступать в НАТО – заявление Вучича
15:38Миллионы рублей за выдуманных детей: на Кубани накрыли группу мошенников
15:18Нападение на дом журналистов РИА Новости в ФРГ – что известно о ходе дела
14:34ФСБ задержала жителя Севастополя за финансирование терроризма - видео 0:36
14:04В России приостановили выпуск новых загранпаспортов: комментарий Гознака
13:53Ситуация на Керченской переправе: сколько машин в очереди
13:42Сроки СВО и цели Запада в конфликте на Украине: большое интервью Лаврова
12:44Лавров оценил перспективу участия ОДКБ в спецоперации на Украине
12:22Клиенты РНКБ в январе совершили 307 тысяч операций по виртуальным картам
12:03Как ответит Россия на поставки дальнобойного оружия Украине – Лавров
12:02На Крым обрушится снегопад
Лента новостейМолния