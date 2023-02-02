https://crimea.ria.ru/20230202/ekskursii-po-sevastopolyu-vklyuchat-v--programmu-dlya-shkolnikov-1126736585.html
Экскурсии по Севастополю включат в программу для школьников
Экскурсии по Севастополю включат в программу для школьников - РИА Новости Крым, 02.02.2023
Экскурсии по Севастополю включат в программу для школьников
Экскурсионный маршрут по Севастополю могут включить в культурно-просветительские программы для российских школьников уже в этом году. Об этом сообщил губернатор РИА Новости Крым, 02.02.2023
2023-02-02T17:36
2023-02-02T17:36
2023-02-02T17:36
севастополь
реализация нацпроектов в крыму
новости крыма
михаил развожаев
образование в крыму и севастополе
образование в россии
культура
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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Экскурсионный маршрут по Севастополю могут включить в культурно-просветительские программы для российских школьников уже в этом году. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По словам Развожаева, экскурсионный тур "Легендарный Севастополь" с элементами активных игр и практическими занятиями, рассчитанный 4 дня и 3 ночи, был разработан специалистами правительства совместно с туристическими операторами города.Маршрут в рамках тура позволит школьникам из других городов России в довольно сжатый срок узнать о Севастополе как можно больше, при этом будет способствовать патриотическому воспитанию его юных участников, отметил глава города.Читайте также на РИА Новости Крым:Памятные знаки героям СВО должны войти в турмаршруты в Крыму – мнение На мемориале "Концлагерь "Красный" в Крыму построят центр просвещения В Крыму благоустроили маршрут к "секретному" Бирюзовому озеру на Ай-Петри
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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севастополь, реализация нацпроектов в крыму, новости крыма, михаил развожаев, образование в крыму и севастополе, образование в россии, культура
Экскурсии по Севастополю включат в программу для школьников
Развожаев: экскурсии по Севастополю могут включить в программу для школьников России