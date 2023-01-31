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Главные новости Крыма: 31 января - РИА Новости Крым, 31.01.2023
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Главные новости Крыма: 31 января
Главные новости Крыма: 31 января - РИА Новости Крым, 31.01.2023
Главные новости Крыма: 31 января
Путин поручил усилить досмотр транспорта на границах с Крымом. Хуснуллин рассказал, когда полностью откроют Крымский мост. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в... РИА Новости Крым, 31.01.2023
2023-01-31T21:45
2023-01-31T21:45
главное за день
новости крыма
крым
сергей аксенов
визит владимира путина в крым 14 марта 2018 года
крымский мост
сво
транспорт
ремонт дорог
образование в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Путин поручил усилить досмотр транспорта на границах с Крымом. Хуснуллин рассказал, когда полностью откроют Крымский мост. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в республике "перешагнула" эпидпорог. Аксенов назвал сроки ремонта дороги из Крыма в Херсонскую область. Когда в Крыму начнут выдавать землю участникам спецоперации. Где на полуострове самые длинные очереди в детские сады.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Земля для участников спецоперацииГлава Республики Крым Сергей Аксенов поручил с апреля начать фактическую выдачу земельных участков участникам специальной военной операции и усилить работу ответственных подразделений.Под эти цели выделены земли в прибрежной зоне на территории Сакского, Черноморского, Раздольненского и Ленинского районов. За счет бюджета республики к этим участкам будут проложены сети энергоснабжения, водоснабжения и канализации. На обеспечение инфраструктурой участков выделено 240 млн рублей.Сообщение Крым – Херсонская областьЯмочный ремонт дорог из Крыма в Херсонскую область начнется в ближайшее время, однако сроки капитальной реконструкции дорожного полотна зависят от логистики и транспортной нагрузки, заявил глава Республики Сергей Аксенов."Планировали начать сейчас, по поручению президента средства из резервного фонда правительства выделены в первом квартале. Но важно, чтобы дорогу не побила тяжелая техника. И если получится сейчас организовать так, чтобы техника по асфальту не шла, будем делать сейчас. Если нет – то в конце года. Ямочный ремонт с обеспечением проезжаемости будет обеспечен сейчас", – сказал Аксенов журналистам.Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Крыму и перебои с лекарствамиЭпидемический порог по ОРВИ и гриппу в Крыму и Севастополе превышен более чем на 20 процентов, однако в целом уровень заболеваемости снижается. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора.Неделей ранее эпидпорог в Крыму был превышен на 62 процента, в Севастополе – на 29.В тоже время, глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил чиновникам за перебои с лекарствами в больницах и назвал недопустимой ситуацию, когда пациенты стационаров вынуждены покупать препараты за свой счет. По его словам, деньги на эти цели выделяются в полном объеме.Досмотр транспорта на границах с республикойПрезидент России Владимир Путин поручил усилить досмотр и контроль за передвижением транспорта на границах субъектов, где установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности, в том числе и в Крыму. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства.Ремонт Крымского мостаПроезд по обеим сторонам автомобильной части Крымского моста рассчитывают открыть в марте, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.Во вторник строители завершили надвижку четвертого, последнего пролетного строения левой автомобильной части моста. Работы были выполнены на пять с половиной часов раньше запланированного срока.Очереди в детсады КрымаВ Крыму чуть более 1,7 тысячи детей ждут очереди в детские сады, из них 1 061 ребенок – ясельного возраста. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи республики.Полная доступность дошкольного образования обеспечена в 22 из 25 регионах республики.Вместе с тем, в департаменте образования Севастополя заверили, что очереди в дошкольные учреждения для детей от 3 до 7 лет в городе нет. Очередность в дошкольные образовательные учреждения детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет насчитывает 6 226 человек.
https://crimea.ria.ru/20230131/bolee-64-tysyach-pereselentsev-iz-novykh-regionov-poluchili-vyplaty-v-krymu-1126690164.html
https://crimea.ria.ru/20230131/glava-voennoy-razvedki-ukrainy-prigrozil-novymi-atakami-na-rossiyu-1126689283.html
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Главные новости Крыма: 31 января

Новости Крыма: главные события и заявления 31 января

21:45 31.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Путин поручил усилить досмотр транспорта на границах с Крымом. Хуснуллин рассказал, когда полностью откроют Крымский мост. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в республике "перешагнула" эпидпорог. Аксенов назвал сроки ремонта дороги из Крыма в Херсонскую область. Когда в Крыму начнут выдавать землю участникам спецоперации. Где на полуострове самые длинные очереди в детские сады.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Земля для участников спецоперации

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил с апреля начать фактическую выдачу земельных участков участникам специальной военной операции и усилить работу ответственных подразделений.
Под эти цели выделены земли в прибрежной зоне на территории Сакского, Черноморского, Раздольненского и Ленинского районов. За счет бюджета республики к этим участкам будут проложены сети энергоснабжения, водоснабжения и канализации. На обеспечение инфраструктурой участков выделено 240 млн рублей.
На пункте по приёму беженцев из Украины в Джанкое - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
15:30
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Сообщение Крым – Херсонская область

Ямочный ремонт дорог из Крыма в Херсонскую область начнется в ближайшее время, однако сроки капитальной реконструкции дорожного полотна зависят от логистики и транспортной нагрузки, заявил глава Республики Сергей Аксенов.
"Планировали начать сейчас, по поручению президента средства из резервного фонда правительства выделены в первом квартале. Но важно, чтобы дорогу не побила тяжелая техника. И если получится сейчас организовать так, чтобы техника по асфальту не шла, будем делать сейчас. Если нет – то в конце года. Ямочный ремонт с обеспечением проезжаемости будет обеспечен сейчас", – сказал Аксенов журналистам.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
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Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Крыму и перебои с лекарствами

Эпидемический порог по ОРВИ и гриппу в Крыму и Севастополе превышен более чем на 20 процентов, однако в целом уровень заболеваемости снижается. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора.
Неделей ранее эпидпорог в Крыму был превышен на 62 процента, в Севастополе – на 29.
В тоже время, глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил чиновникам за перебои с лекарствами в больницах и назвал недопустимой ситуацию, когда пациенты стационаров вынуждены покупать препараты за свой счет. По его словам, деньги на эти цели выделяются в полном объеме.

Досмотр транспорта на границах с республикой

Президент России Владимир Путин поручил усилить досмотр и контроль за передвижением транспорта на границах субъектов, где установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности, в том числе и в Крыму. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства.

Ремонт Крымского моста

Проезд по обеим сторонам автомобильной части Крымского моста рассчитывают открыть в марте, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Во вторник строители завершили надвижку четвертого, последнего пролетного строения левой автомобильной части моста. Работы были выполнены на пять с половиной часов раньше запланированного срока.
Троллейбус. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
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На сколько в Крыму дорожает проезд в общественном транспорте

Очереди в детсады Крыма

В Крыму чуть более 1,7 тысячи детей ждут очереди в детские сады, из них 1 061 ребенок – ясельного возраста. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи республики.
Полная доступность дошкольного образования обеспечена в 22 из 25 регионах республики.
Вместе с тем, в департаменте образования Севастополя заверили, что очереди в дошкольные учреждения для детей от 3 до 7 лет в городе нет. Очередность в дошкольные образовательные учреждения детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет насчитывает 6 226 человек.
 
Главное за деньНовости КрымаКрымСергей АксеновВизит Владимира Путина в Крым 14 марта 2018 годаКрымский мостСВОТранспортРемонт дорогОбразование в Крыму и СевастополеОбществоЗемля в Крыму для участников СВОБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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