https://crimea.ria.ru/20230131/glavnye-novosti-kryma-31-yanvarya-1126699438.html
Главные новости Крыма: 31 января
Главные новости Крыма: 31 января - РИА Новости Крым, 31.01.2023
Главные новости Крыма: 31 января
Путин поручил усилить досмотр транспорта на границах с Крымом. Хуснуллин рассказал, когда полностью откроют Крымский мост. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в... РИА Новости Крым, 31.01.2023
2023-01-31T21:45
2023-01-31T21:45
2023-01-31T21:45
главное за день
новости крыма
крым
сергей аксенов
визит владимира путина в крым 14 марта 2018 года
крымский мост
сво
транспорт
ремонт дорог
образование в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0e/1124874937_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_9931e23878bc5f461443b97d208235da.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Путин поручил усилить досмотр транспорта на границах с Крымом. Хуснуллин рассказал, когда полностью откроют Крымский мост. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в республике "перешагнула" эпидпорог. Аксенов назвал сроки ремонта дороги из Крыма в Херсонскую область. Когда в Крыму начнут выдавать землю участникам спецоперации. Где на полуострове самые длинные очереди в детские сады.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Земля для участников спецоперацииГлава Республики Крым Сергей Аксенов поручил с апреля начать фактическую выдачу земельных участков участникам специальной военной операции и усилить работу ответственных подразделений.Под эти цели выделены земли в прибрежной зоне на территории Сакского, Черноморского, Раздольненского и Ленинского районов. За счет бюджета республики к этим участкам будут проложены сети энергоснабжения, водоснабжения и канализации. На обеспечение инфраструктурой участков выделено 240 млн рублей.Сообщение Крым – Херсонская областьЯмочный ремонт дорог из Крыма в Херсонскую область начнется в ближайшее время, однако сроки капитальной реконструкции дорожного полотна зависят от логистики и транспортной нагрузки, заявил глава Республики Сергей Аксенов."Планировали начать сейчас, по поручению президента средства из резервного фонда правительства выделены в первом квартале. Но важно, чтобы дорогу не побила тяжелая техника. И если получится сейчас организовать так, чтобы техника по асфальту не шла, будем делать сейчас. Если нет – то в конце года. Ямочный ремонт с обеспечением проезжаемости будет обеспечен сейчас", – сказал Аксенов журналистам.Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Крыму и перебои с лекарствамиЭпидемический порог по ОРВИ и гриппу в Крыму и Севастополе превышен более чем на 20 процентов, однако в целом уровень заболеваемости снижается. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора.Неделей ранее эпидпорог в Крыму был превышен на 62 процента, в Севастополе – на 29.В тоже время, глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил чиновникам за перебои с лекарствами в больницах и назвал недопустимой ситуацию, когда пациенты стационаров вынуждены покупать препараты за свой счет. По его словам, деньги на эти цели выделяются в полном объеме.Досмотр транспорта на границах с республикойПрезидент России Владимир Путин поручил усилить досмотр и контроль за передвижением транспорта на границах субъектов, где установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности, в том числе и в Крыму. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства.Ремонт Крымского мостаПроезд по обеим сторонам автомобильной части Крымского моста рассчитывают открыть в марте, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.Во вторник строители завершили надвижку четвертого, последнего пролетного строения левой автомобильной части моста. Работы были выполнены на пять с половиной часов раньше запланированного срока.Очереди в детсады КрымаВ Крыму чуть более 1,7 тысячи детей ждут очереди в детские сады, из них 1 061 ребенок – ясельного возраста. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи республики.Полная доступность дошкольного образования обеспечена в 22 из 25 регионах республики.Вместе с тем, в департаменте образования Севастополя заверили, что очереди в дошкольные учреждения для детей от 3 до 7 лет в городе нет. Очередность в дошкольные образовательные учреждения детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет насчитывает 6 226 человек.
https://crimea.ria.ru/20230131/bolee-64-tysyach-pereselentsev-iz-novykh-regionov-poluchili-vyplaty-v-krymu-1126690164.html
https://crimea.ria.ru/20230131/glava-voennoy-razvedki-ukrainy-prigrozil-novymi-atakami-na-rossiyu-1126689283.html
https://crimea.ria.ru/20230131/v-krymu-proezd-v-obschestvennom-transporte-podorozhaet-s-1-fevralya-1126506998.html
крым
крымский мост
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0e/1124874937_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_83427bc21f65049152bde246e6c42ff3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
главное за день, новости крыма, крым, сергей аксенов, визит владимира путина в крым 14 марта 2018 года, крымский мост, сво, транспорт, ремонт дорог, образование в крыму и севастополе, общество, земля в крыму для участников сво, безопасность республики крым и севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Путин поручил усилить досмотр транспорта на границах с Крымом. Хуснуллин рассказал, когда полностью откроют Крымский мост. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в республике "перешагнула" эпидпорог. Аксенов назвал сроки ремонта дороги из Крыма в Херсонскую область. Когда в Крыму начнут выдавать землю участникам спецоперации. Где на полуострове самые длинные очереди в детские сады.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Земля для участников спецоперации
Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил
с апреля начать фактическую выдачу земельных участков участникам специальной военной операции и усилить работу ответственных подразделений.
Под эти цели выделены земли в прибрежной зоне на территории Сакского, Черноморского, Раздольненского и Ленинского районов. За счет бюджета республики к этим участкам будут проложены сети энергоснабжения, водоснабжения и канализации. На обеспечение инфраструктурой участков выделено 240 млн рублей.
Сообщение Крым – Херсонская область
Ямочный ремонт дорог из Крыма в Херсонскую область начнется в ближайшее время, однако сроки капитальной реконструкции дорожного полотна зависят от логистики и транспортной нагрузки, заявил глава Республики Сергей Аксенов.
"Планировали начать сейчас, по поручению президента средства из резервного фонда правительства выделены в первом квартале. Но важно, чтобы дорогу не побила тяжелая техника. И если получится сейчас организовать так, чтобы техника по асфальту не шла, будем делать сейчас. Если нет – то в конце года. Ямочный ремонт с обеспечением проезжаемости будет обеспечен сейчас", – сказал
Аксенов журналистам.
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Крыму и перебои с лекарствами
Эпидемический порог по ОРВИ и гриппу в Крыму и Севастополе превышен более чем на 20 процентов, однако в целом уровень заболеваемости снижается. Об этом сообщает
пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора.
Неделей ранее эпидпорог в Крыму был превышен на 62 процента, в Севастополе – на 29.
В тоже время, глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил
чиновникам за перебои с лекарствами в больницах и назвал недопустимой ситуацию, когда пациенты стационаров вынуждены покупать препараты за свой счет. По его словам, деньги на эти цели выделяются в полном объеме.
Досмотр транспорта на границах с республикой
Президент России Владимир Путин поручил
усилить досмотр и контроль за передвижением транспорта на границах субъектов, где установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности, в том числе и в Крыму. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства.
Ремонт Крымского моста
Проезд по обеим сторонам автомобильной части Крымского моста рассчитывают открыть в марте, заявил
вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Во вторник строители завершили надвижку четвертого
, последнего пролетного строения левой автомобильной части моста. Работы были выполнены на пять с половиной часов раньше запланированного срока.
Очереди в детсады Крыма
В Крыму чуть более 1,7 тысячи детей ждут очереди в детские сады
, из них 1 061 ребенок – ясельного возраста. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи республики.
Полная доступность дошкольного образования обеспечена в 22 из 25 регионах республики.
Вместе с тем, в департаменте образования Севастополя заверили, что очереди в дошкольные учреждения для детей от 3 до 7 лет в городе нет. Очередность в дошкольные образовательные учреждения детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет насчитывает 6 226 человек.