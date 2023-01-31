https://crimea.ria.ru/20230131/glavnye-novosti-kryma-31-yanvarya-1126699438.html

Главные новости Крыма: 31 января

Главные новости Крыма: 31 января - РИА Новости Крым, 31.01.2023

Главные новости Крыма: 31 января

Путин поручил усилить досмотр транспорта на границах с Крымом. Хуснуллин рассказал, когда полностью откроют Крымский мост. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в... РИА Новости Крым, 31.01.2023

2023-01-31T21:45

2023-01-31T21:45

2023-01-31T21:45

главное за день

новости крыма

крым

сергей аксенов

визит владимира путина в крым 14 марта 2018 года

крымский мост

сво

транспорт

ремонт дорог

образование в крыму и севастополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0e/1124874937_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_9931e23878bc5f461443b97d208235da.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Путин поручил усилить досмотр транспорта на границах с Крымом. Хуснуллин рассказал, когда полностью откроют Крымский мост. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в республике "перешагнула" эпидпорог. Аксенов назвал сроки ремонта дороги из Крыма в Херсонскую область. Когда в Крыму начнут выдавать землю участникам спецоперации. Где на полуострове самые длинные очереди в детские сады.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Земля для участников спецоперацииГлава Республики Крым Сергей Аксенов поручил с апреля начать фактическую выдачу земельных участков участникам специальной военной операции и усилить работу ответственных подразделений.Под эти цели выделены земли в прибрежной зоне на территории Сакского, Черноморского, Раздольненского и Ленинского районов. За счет бюджета республики к этим участкам будут проложены сети энергоснабжения, водоснабжения и канализации. На обеспечение инфраструктурой участков выделено 240 млн рублей.Сообщение Крым – Херсонская областьЯмочный ремонт дорог из Крыма в Херсонскую область начнется в ближайшее время, однако сроки капитальной реконструкции дорожного полотна зависят от логистики и транспортной нагрузки, заявил глава Республики Сергей Аксенов."Планировали начать сейчас, по поручению президента средства из резервного фонда правительства выделены в первом квартале. Но важно, чтобы дорогу не побила тяжелая техника. И если получится сейчас организовать так, чтобы техника по асфальту не шла, будем делать сейчас. Если нет – то в конце года. Ямочный ремонт с обеспечением проезжаемости будет обеспечен сейчас", – сказал Аксенов журналистам.Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Крыму и перебои с лекарствамиЭпидемический порог по ОРВИ и гриппу в Крыму и Севастополе превышен более чем на 20 процентов, однако в целом уровень заболеваемости снижается. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора.Неделей ранее эпидпорог в Крыму был превышен на 62 процента, в Севастополе – на 29.В тоже время, глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил чиновникам за перебои с лекарствами в больницах и назвал недопустимой ситуацию, когда пациенты стационаров вынуждены покупать препараты за свой счет. По его словам, деньги на эти цели выделяются в полном объеме.Досмотр транспорта на границах с республикойПрезидент России Владимир Путин поручил усилить досмотр и контроль за передвижением транспорта на границах субъектов, где установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности, в том числе и в Крыму. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства.Ремонт Крымского мостаПроезд по обеим сторонам автомобильной части Крымского моста рассчитывают открыть в марте, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.Во вторник строители завершили надвижку четвертого, последнего пролетного строения левой автомобильной части моста. Работы были выполнены на пять с половиной часов раньше запланированного срока.Очереди в детсады КрымаВ Крыму чуть более 1,7 тысячи детей ждут очереди в детские сады, из них 1 061 ребенок – ясельного возраста. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи республики.Полная доступность дошкольного образования обеспечена в 22 из 25 регионах республики.Вместе с тем, в департаменте образования Севастополя заверили, что очереди в дошкольные учреждения для детей от 3 до 7 лет в городе нет. Очередность в дошкольные образовательные учреждения детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет насчитывает 6 226 человек.

https://crimea.ria.ru/20230131/bolee-64-tysyach-pereselentsev-iz-novykh-regionov-poluchili-vyplaty-v-krymu-1126690164.html

https://crimea.ria.ru/20230131/glava-voennoy-razvedki-ukrainy-prigrozil-novymi-atakami-na-rossiyu-1126689283.html

https://crimea.ria.ru/20230131/v-krymu-proezd-v-obschestvennom-transporte-podorozhaet-s-1-fevralya-1126506998.html

крым

крымский мост

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости крыма, крым, сергей аксенов, визит владимира путина в крым 14 марта 2018 года, крымский мост, сво, транспорт, ремонт дорог, образование в крыму и севастополе, общество, земля в крыму для участников сво, безопасность республики крым и севастополя