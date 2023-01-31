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Аксенов пригрозил виновным в перебоях с лекарствами в Крыму

Аксенов пригрозил виновным в перебоях с лекарствами в Крыму - РИА Новости Крым, 31.01.2023

Аксенов пригрозил виновным в перебоях с лекарствами в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал недопустимой ситуацию, когда пациенты больниц вынуждены покупать лекарства за свой счет. По его словам, деньги на эти цели... РИА Новости Крым, 31.01.2023

2023-01-31T12:52

2023-01-31T12:52

2023-01-31T12:52

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал недопустимой ситуацию, когда пациенты больниц вынуждены покупать лекарства за свой счет. По его словам, деньги на эти цели выделяются в полном объеме.Аксенов подчеркнул, что никаких перебоев с поставками отечественных препаратов быть не должно. А при нехватке какого-либо импортного лекарства человеку должны предлагать отечественный аналог."Если лекарства производятся в должном объеме на территории нашей страны, они обязаны быть в аптеке. Все остальное будет считаться неэффективной работой должностных лиц. Если дефектура – предупредите заранее и предложите схему, которая может поддержать людей на этот период и заменить отсутствующие лекарственные препараты", - сказал Аксенов.Ранее руководитель крымского управления Росздравнадзора Василий Климов заявил, что дефицита жаропонижающих и лекарств, необходимых для лечения сезонных заболеваний, в аптеках полуострова нет, медикаменты представлены в разных торговых наименованиях.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с поставками лекарств в аптеки Крыма – данные МинздраваМогут ли аптеки отказать в продаже лекарствКак поручение Путина о врачах-стажерах изменит здравоохранение в Крыму

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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