Аксенов пригрозил виновным в перебоях с лекарствами в Крыму
Глава Крыма Аксенов пригрозил чиновникам за перебои с лекарствами в больницах
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоСкорая помощь
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал недопустимой ситуацию, когда пациенты больниц вынуждены покупать лекарства за свой счет. По его словам, деньги на эти цели выделяются в полном объеме.
"Недопустимы случаи, когда люди вынуждены при прохождении лечения в медучреждениях покупать медикаменты за свой счет. Необходимые средства для этого выделяются в полном объеме, задача главврачей – настроить эффективную работу и вовремя обращаться за финансированием. В противном случае по каждой жалобе информация будет передаваться в прокуратуру и Следственный комитет для соответствующих решений", - заявил он.
Аксенов подчеркнул, что никаких перебоев с поставками отечественных препаратов быть не должно. А при нехватке какого-либо импортного лекарства человеку должны предлагать отечественный аналог.
"Если лекарства производятся в должном объеме на территории нашей страны, они обязаны быть в аптеке. Все остальное будет считаться неэффективной работой должностных лиц. Если дефектура – предупредите заранее и предложите схему, которая может поддержать людей на этот период и заменить отсутствующие лекарственные препараты", - сказал Аксенов.
Ранее руководитель крымского управления Росздравнадзора Василий Климов заявил, что дефицита жаропонижающих и лекарств, необходимых для лечения сезонных заболеваний, в аптеках полуострова нет, медикаменты представлены в разных торговых наименованиях.
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