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Аксенов пригрозил виновным в перебоях с лекарствами в Крыму - РИА Новости Крым, 31.01.2023
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Аксенов пригрозил виновным в перебоях с лекарствами в Крыму
Аксенов пригрозил виновным в перебоях с лекарствами в Крыму - РИА Новости Крым, 31.01.2023
Аксенов пригрозил виновным в перебоях с лекарствами в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал недопустимой ситуацию, когда пациенты больниц вынуждены покупать лекарства за свой счет. По его словам, деньги на эти цели... РИА Новости Крым, 31.01.2023
2023-01-31T12:52
2023-01-31T12:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал недопустимой ситуацию, когда пациенты больниц вынуждены покупать лекарства за свой счет. По его словам, деньги на эти цели выделяются в полном объеме.Аксенов подчеркнул, что никаких перебоев с поставками отечественных препаратов быть не должно. А при нехватке какого-либо импортного лекарства человеку должны предлагать отечественный аналог."Если лекарства производятся в должном объеме на территории нашей страны, они обязаны быть в аптеке. Все остальное будет считаться неэффективной работой должностных лиц. Если дефектура – предупредите заранее и предложите схему, которая может поддержать людей на этот период и заменить отсутствующие лекарственные препараты", - сказал Аксенов.Ранее руководитель крымского управления Росздравнадзора Василий Климов заявил, что дефицита жаропонижающих и лекарств, необходимых для лечения сезонных заболеваний, в аптеках полуострова нет, медикаменты представлены в разных торговых наименованиях.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с поставками лекарств в аптеки Крыма – данные МинздраваМогут ли аптеки отказать в продаже лекарствКак поручение Путина о врачах-стажерах изменит здравоохранение в Крыму
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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сергей аксенов, новости крыма, крым в истории: секреты, факты, фото, ситуация с дефицитом лекарств в крыму, лекарства, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, здоровье
Аксенов пригрозил виновным в перебоях с лекарствами в Крыму

Глава Крыма Аксенов пригрозил чиновникам за перебои с лекарствами в больницах

12:52 31.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал недопустимой ситуацию, когда пациенты больниц вынуждены покупать лекарства за свой счет. По его словам, деньги на эти цели выделяются в полном объеме.
"Недопустимы случаи, когда люди вынуждены при прохождении лечения в медучреждениях покупать медикаменты за свой счет. Необходимые средства для этого выделяются в полном объеме, задача главврачей – настроить эффективную работу и вовремя обращаться за финансированием. В противном случае по каждой жалобе информация будет передаваться в прокуратуру и Следственный комитет для соответствующих решений", - заявил он.
Аксенов подчеркнул, что никаких перебоев с поставками отечественных препаратов быть не должно. А при нехватке какого-либо импортного лекарства человеку должны предлагать отечественный аналог.
"Если лекарства производятся в должном объеме на территории нашей страны, они обязаны быть в аптеке. Все остальное будет считаться неэффективной работой должностных лиц. Если дефектура – предупредите заранее и предложите схему, которая может поддержать людей на этот период и заменить отсутствующие лекарственные препараты", - сказал Аксенов.
Ранее руководитель крымского управления Росздравнадзора Василий Климов заявил, что дефицита жаропонижающих и лекарств, необходимых для лечения сезонных заболеваний, в аптеках полуострова нет, медикаменты представлены в разных торговых наименованиях.
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Сергей АксеновНовости КрымаКрым в истории: секреты, факты, фотоСитуация с дефицитом лекарств в КрымуЛекарстваЗдравоохранение в Крыму и СевастополеОбществоЗдоровье
 
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