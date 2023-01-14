https://crimea.ria.ru/20230114/mogut-li-apteki-otkazat-v-prodazhe-lekarstv-1126384944.html

Могут ли аптеки отказать в продаже лекарств

Могут ли аптеки отказать в продаже лекарств - РИА Новости Крым, 14.01.2023

Могут ли аптеки отказать в продаже лекарств

Свободная продажа в аптеках рецептурных медицинских препаратов не законна, фармацевт вправе и должен отказать в реализации антибиотиков и ряда других средств... РИА Новости Крым, 14.01.2023

2023-01-14T08:02

2023-01-14T08:02

2023-01-14T08:02

радио "спутник в крыму"

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василий климов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Свободная продажа в аптеках рецептурных медицинских препаратов не законна, фармацевт вправе и должен отказать в реализации антибиотиков и ряда других средств без наличия документа от врача. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил руководитель Росздравнадзора по Крыму и Севастополю Василий Климов.Он предостерег как аптеки, так и граждан от самостоятельного приобретения и применения препаратов рецептурной группы без назначения врача. В случае ухудшения самочувствия и появления признаков заболевания необходимо обратиться в лечебные учреждения во избежание осложнений.Читайте также на РИА Новости Крым:Если врач совершил ошибку: алгоритм действийЛекарства могут пропасть из российских аптекСитуация с поставками лекарств в аптеки Крыма – данные Минздрава

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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