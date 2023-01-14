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Могут ли аптеки отказать в продаже лекарств
Могут ли аптеки отказать в продаже лекарств - РИА Новости Крым, 14.01.2023
Могут ли аптеки отказать в продаже лекарств
Свободная продажа в аптеках рецептурных медицинских препаратов не законна, фармацевт вправе и должен отказать в реализации антибиотиков и ряда других средств... РИА Новости Крым, 14.01.2023
2023-01-14T08:02
2023-01-14T08:02
2023-01-14T08:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Свободная продажа в аптеках рецептурных медицинских препаратов не законна, фармацевт вправе и должен отказать в реализации антибиотиков и ряда других средств без наличия документа от врача. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил руководитель Росздравнадзора по Крыму и Севастополю Василий Климов.Он предостерег как аптеки, так и граждан от самостоятельного приобретения и применения препаратов рецептурной группы без назначения врача. В случае ухудшения самочувствия и появления признаков заболевания необходимо обратиться в лечебные учреждения во избежание осложнений.Читайте также на РИА Новости Крым:Если врач совершил ошибку: алгоритм действийЛекарства могут пропасть из российских аптекСитуация с поставками лекарств в аптеки Крыма – данные Минздрава
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Могут ли аптеки отказать в продаже лекарств
Росздравнадзор Крыма: продажа в аптеках рецептурных лекарств без рецепта не законна