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Могут ли аптеки отказать в продаже лекарств - РИА Новости Крым, 14.01.2023
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Могут ли аптеки отказать в продаже лекарств
Могут ли аптеки отказать в продаже лекарств - РИА Новости Крым, 14.01.2023
Могут ли аптеки отказать в продаже лекарств
Свободная продажа в аптеках рецептурных медицинских препаратов не законна, фармацевт вправе и должен отказать в реализации антибиотиков и ряда других средств... РИА Новости Крым, 14.01.2023
2023-01-14T08:02
2023-01-14T08:02
радио "спутник в крыму"
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Свободная продажа в аптеках рецептурных медицинских препаратов не законна, фармацевт вправе и должен отказать в реализации антибиотиков и ряда других средств без наличия документа от врача. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил руководитель Росздравнадзора по Крыму и Севастополю Василий Климов.Он предостерег как аптеки, так и граждан от самостоятельного приобретения и применения препаратов рецептурной группы без назначения врача. В случае ухудшения самочувствия и появления признаков заболевания необходимо обратиться в лечебные учреждения во избежание осложнений.Читайте также на РИА Новости Крым:Если врач совершил ошибку: алгоритм действийЛекарства могут пропасть из российских аптекСитуация с поставками лекарств в аптеки Крыма – данные Минздрава
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крым, лекарства, росздравнадзор , общество, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, василий климов
Могут ли аптеки отказать в продаже лекарств

Росздравнадзор Крыма: продажа в аптеках рецептурных лекарств без рецепта не законна

08:02 14.01.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРосздравнадзор Крыма: продажа в аптеках рецептурных лекарств без рецепта не законна
Росздравнадзор Крыма: продажа в аптеках рецептурных лекарств без рецепта не законна - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Свободная продажа в аптеках рецептурных медицинских препаратов не законна, фармацевт вправе и должен отказать в реализации антибиотиков и ряда других средств без наличия документа от врача. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил руководитель Росздравнадзора по Крыму и Севастополю Василий Климов.
"К нам поступают жалобы, в том числе, на аптечные организации, которые не продали конкретный препарат. И правильно сделали, что не продали, рецепт должен быть. Продажа антибиотиков без него незаконна. У нас есть прецедент, когда аптечная организация продала несовершеннолетнему рецептурные препараты, после которых ребенок совершил суицид. В отношении этого провизора возбуждено и расследуется уголовное дело", - рассказал он.
Он предостерег как аптеки, так и граждан от самостоятельного приобретения и применения препаратов рецептурной группы без назначения врача. В случае ухудшения самочувствия и появления признаков заболевания необходимо обратиться в лечебные учреждения во избежание осложнений.
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Радио "Спутник в Крыму"КрымЛекарстваРосздравнадзорОбществоЗдравоохранение в Крыму и СевастополеНовости КрымаВасилий Климов
 
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