https://crimea.ria.ru/20230130/prinuditelnoe-lechenie-kto-mozhet-popast-v-psikhushku-protiv-voli-1126652779.html

Принудительное лечение: кто может попасть в "психушку" против воли

Принудительное лечение: кто может попасть в "психушку" против воли - РИА Новости Крым, 30.01.2023

Принудительное лечение: кто может попасть в "психушку" против воли

В большинстве случаев госпитализация в медицинское учреждение психиатрического профиля требует согласия пациента или разрешения его представителей, однако... РИА Новости Крым, 30.01.2023

2023-01-30T07:57

2023-01-30T07:57

2023-01-30T07:57

общество

здоровье

закон и право

здравоохранение в россии

михаил андрочников

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В большинстве случаев госпитализация в медицинское учреждение психиатрического профиля требует согласия пациента или разрешения его представителей, однако существуют случаи, когда эти формальности не потребуются, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на врача-психиатра, заместителя председателя профсоюза медработников Михаила Андрочникова. Буйные и опасныеПо словам доктора, это касается людей, представляющих опасность для себя и для общества. В некоторых состояниях человек может вести себя неадекватно, нападать даже на близких людей или совершать попытки суицида. Чаще всего речь идет о случаях острого психоза или делирии, пояснил Андрочников.При этом госпитализировать опасного пациента могут не только тогда, когда он уже совершил опасное действие или проявляет агрессию, но и если состояние человека может потенциально привести к такому поведению.Беспомощные и одинокиеКроме того, пациента госпитализируют, если он беспомощен, не способен принимать самостоятельные решения и рядом с ним нет близких и родственников.По словам психиатра, в течение трех суток с момента госпитализации пациент будет находиться под врачебным наблюдением, за это время медицинская комиссия определит, требуется ли ему дальнейшее пребывание в стационаре. Если специалисты видят риски, при этом сам пациент не хочет оставаться в психиатрической лечебнице, необходимость стационарного психиатрического лечения определяет суд.Читайте также на РИА Новости Крым:Минздрав усилит наблюдение за людьми с психическими расстройствамиКак быть в курсе новостей и не сойти с ума – психиатр дал 6 советовКого в России смогут искать с полицией и лечить насильно

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, закон и право, здравоохранение в россии, михаил андрочников