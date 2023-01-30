https://crimea.ria.ru/20230130/prinuditelnoe-lechenie-kto-mozhet-popast-v-psikhushku-protiv-voli-1126652779.html
Принудительное лечение: кто может попасть в "психушку" против воли
Принудительное лечение: кто может попасть в "психушку" против воли - РИА Новости Крым, 30.01.2023
Принудительное лечение: кто может попасть в "психушку" против воли
В большинстве случаев госпитализация в медицинское учреждение психиатрического профиля требует согласия пациента или разрешения его представителей, однако... РИА Новости Крым, 30.01.2023
2023-01-30T07:57
2023-01-30T07:57
2023-01-30T07:57
общество
здоровье
закон и право
здравоохранение в россии
михаил андрочников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/1d/1126659204_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_dc8257d3dd7730248ff19ca8e4ec0615.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В большинстве случаев госпитализация в медицинское учреждение психиатрического профиля требует согласия пациента или разрешения его представителей, однако существуют случаи, когда эти формальности не потребуются, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на врача-психиатра, заместителя председателя профсоюза медработников Михаила Андрочникова. Буйные и опасныеПо словам доктора, это касается людей, представляющих опасность для себя и для общества. В некоторых состояниях человек может вести себя неадекватно, нападать даже на близких людей или совершать попытки суицида. Чаще всего речь идет о случаях острого психоза или делирии, пояснил Андрочников.При этом госпитализировать опасного пациента могут не только тогда, когда он уже совершил опасное действие или проявляет агрессию, но и если состояние человека может потенциально привести к такому поведению.Беспомощные и одинокиеКроме того, пациента госпитализируют, если он беспомощен, не способен принимать самостоятельные решения и рядом с ним нет близких и родственников.По словам психиатра, в течение трех суток с момента госпитализации пациент будет находиться под врачебным наблюдением, за это время медицинская комиссия определит, требуется ли ему дальнейшее пребывание в стационаре. Если специалисты видят риски, при этом сам пациент не хочет оставаться в психиатрической лечебнице, необходимость стационарного психиатрического лечения определяет суд.Читайте также на РИА Новости Крым:Минздрав усилит наблюдение за людьми с психическими расстройствамиКак быть в курсе новостей и не сойти с ума – психиатр дал 6 советовКого в России смогут искать с полицией и лечить насильно
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/1d/1126659204_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_5c9d52a77d8291587d357e937f570198.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье, закон и право, здравоохранение в россии, михаил андрочников
Принудительное лечение: кто может попасть в "психушку" против воли
Кого и в каком случае могут принудительно поместить в психбольницу
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым.
В большинстве случаев госпитализация в медицинское учреждение психиатрического профиля требует согласия пациента или разрешения его представителей, однако существуют случаи, когда эти формальности не потребуются, пишет "Парламентская газета"
со ссылкой на врача-психиатра, заместителя председателя профсоюза медработников Михаила Андрочникова.
Буйные и опасные
По словам доктора, это касается людей, представляющих опасность для себя и для общества. В некоторых состояниях человек может вести себя неадекватно, нападать даже на близких людей или совершать попытки суицида. Чаще всего речь идет о случаях острого психоза или делирии, пояснил Андрочников.
При этом госпитализировать опасного пациента могут не только тогда, когда он уже совершил опасное действие или проявляет агрессию, но и если состояние человека может потенциально привести к такому поведению.
"Принять решение о госпитализации психиатр скорой помощи может и в ситуациях, когда человек еще ничего не сделал, но вероятность этого высока", – отметил врач.
Беспомощные и одинокие
Кроме того, пациента госпитализируют, если он беспомощен, не способен принимать самостоятельные решения и рядом с ним нет близких и родственников.
"Потерявшаяся на улице бабушка, которая не помнит, как ее зовут и не ела несколько дней, безусловно, нуждается в психиатрической помощи", — привел пример специалист.
По словам психиатра, в течение трех суток с момента госпитализации пациент будет находиться под врачебным наблюдением, за это время медицинская комиссия определит, требуется ли ему дальнейшее пребывание в стационаре. Если специалисты видят риски, при этом сам пациент не хочет оставаться в психиатрической лечебнице, необходимость стационарного психиатрического лечения определяет суд.
Читайте также на РИА Новости Крым: