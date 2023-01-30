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COVID-19 в Крыму и Севастополе: что изменилось за сутки - РИА Новости Крым, 30.01.2023
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COVID-19 в Крыму и Севастополе: что изменилось за сутки
COVID-19 в Крыму и Севастополе: что изменилось за сутки - РИА Новости Крым, 30.01.2023
COVID-19 в Крыму и Севастополе: что изменилось за сутки
В Крыму и Севастополе выявили 41 новый случай COVID-19. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 58 пациентов. РИА Новости Крым, 30.01.2023
2023-01-30T11:21
2023-01-30T11:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 41 новый случай COVID-19. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 58 пациентов.Сводка по КрымуНа территории республики зарегистрировано 26 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 211 390 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализировано три пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 786 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 24 человека, за весь период – 204 080",- говорится в сообщении минздрава.Летальных исходов за сутки не зарегистрировано.Сводка по СевастополюВ городе выявлено 15 новых случаев заболевания COVID-19, смертельных случаев от ковида не зарегистрировано."За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы три человека. На данный момент в больницах находится 55 пациентов, из них 47 – с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве Севастополя.В горбольницах развернуто 89 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 799 человек, выздоровели 95 111.Читайте также на РИА Новости Крым:Как дистант повлиял на качество образования – мнение студентаОРВИ и грипп пошли в минус, COVID – в плюсПочему умирают от COVID-19
https://crimea.ria.ru/20230120/vaktsinatsiya-ot-covid-i-beremennost-sovety-glavvracha-roddoma-v-krymu-1126480224.html
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РИА Новости Крым
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96
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крым, севастополь, коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, новости крыма
COVID-19 в Крыму и Севастополе: что изменилось за сутки

В Крыму и Севастополе выявили 41 новый случай COVID-19

11:21 30.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 41 новый случай COVID-19. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 58 пациентов.

Сводка по Крыму

На территории республики зарегистрировано 26 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 211 390 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано три пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 786 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 24 человека, за весь период – 204 080",- говорится в сообщении минздрава.
Летальных исходов за сутки не зарегистрировано.
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Сводка по Севастополю

В городе выявлено 15 новых случаев заболевания COVID-19, смертельных случаев от ковида не зарегистрировано.
"За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы три человека. На данный момент в больницах находится 55 пациентов, из них 47 – с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве Севастополя.
В горбольницах развернуто 89 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 799 человек, выздоровели 95 111.
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