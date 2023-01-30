https://crimea.ria.ru/20230130/covid-19-v-krymu-i-sevastopole-chto-izmenilos-za-sutki-1126662503.html
COVID-19 в Крыму и Севастополе: что изменилось за сутки
COVID-19 в Крыму и Севастополе: что изменилось за сутки - РИА Новости Крым, 30.01.2023
COVID-19 в Крыму и Севастополе: что изменилось за сутки
В Крыму и Севастополе выявили 41 новый случай COVID-19. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 58 пациентов. РИА Новости Крым, 30.01.2023
2023-01-30T11:21
2023-01-30T11:21
2023-01-30T11:21
крым
севастополь
коронавирус в крыму
коронавирус
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/16/1122461601_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_36d0f1952a8ce42c73e207877342511e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 41 новый случай COVID-19. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 58 пациентов.Сводка по КрымуНа территории республики зарегистрировано 26 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 211 390 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализировано три пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 786 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 24 человека, за весь период – 204 080",- говорится в сообщении минздрава.Летальных исходов за сутки не зарегистрировано.Сводка по СевастополюВ городе выявлено 15 новых случаев заболевания COVID-19, смертельных случаев от ковида не зарегистрировано."За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы три человека. На данный момент в больницах находится 55 пациентов, из них 47 – с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве Севастополя.В горбольницах развернуто 89 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 799 человек, выздоровели 95 111.Читайте также на РИА Новости Крым:Как дистант повлиял на качество образования – мнение студентаОРВИ и грипп пошли в минус, COVID – в плюсПочему умирают от COVID-19
https://crimea.ria.ru/20230120/vaktsinatsiya-ot-covid-i-beremennost-sovety-glavvracha-roddoma-v-krymu-1126480224.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/16/1122461601_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_0c09c10abdb5308f3432cd42cd3c41d1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, севастополь, коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, новости крыма
COVID-19 в Крыму и Севастополе: что изменилось за сутки
В Крыму и Севастополе выявили 41 новый случай COVID-19
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым.
В Крыму и Севастополе выявили 41 новый случай COVID-19. Днем ранее
медики диагностировали инфекцию у 58 пациентов.
Сводка по Крыму
На территории республики зарегистрировано 26 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 211 390 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано три пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 786 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 24 человека, за весь период – 204 080",- говорится в сообщении минздрава.
Летальных исходов за сутки не зарегистрировано.
Сводка по Севастополю
В городе выявлено 15 новых случаев заболевания COVID-19, смертельных случаев от ковида не зарегистрировано.
"За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы три человека. На данный момент в больницах находится 55 пациентов, из них 47 – с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве Севастополя.
В горбольницах развернуто 89 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 799 человек, выздоровели 95 111.
Читайте также на РИА Новости Крым: