https://crimea.ria.ru/20230129/covid-19-v-krymu-i-sevastopole-operativnye-dannye-na-29-yanvarya-1126649545.html

COVID-19 в Крыму и Севастополе: оперативные данные на 29 января

COVID-19 в Крыму и Севастополе: оперативные данные на 29 января - РИА Новости Крым, 29.01.2023

COVID-19 в Крыму и Севастополе: оперативные данные на 29 января

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 58 новых случаев COVID-19, зафиксирован один летальный исход. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 48... РИА Новости Крым, 29.01.2023

2023-01-29T12:23

2023-01-29T12:23

2023-01-29T12:23

новости крыма

крым в истории: секреты, факты, фото

коронавирус в крыму

коронавирус

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в крыму и севастополе

здоровье

севастополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/08/1124098828_0:132:3175:1917_1920x0_80_0_0_d69ae5abb86b3b125187a5decdba9fd6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 58 новых случаев COVID-19, зафиксирован один летальный исход. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 48 пациентов, один человек скончался.Ситуация с COVID-19 в КрымуЗа минувший день в Крыму выявлено 25 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных больных с коронавирусной инфекцией с начала пандемии составило 211 364 человека."Госпитализированы девять человек, за все время лечение в условиях стационара потребовалось 62 783 пациентам. За сутки выписаны 20 человек, с начала пандемии ковид побороли 204 056 человек", – сообщили в республиканском минздраве.Летальных исходов не зафиксировано. Всего с начала пандемии в регионе скончались 5 418 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.Ситуация с COVID-19 в СевастополеПо состоянию на утро 29 января, в Севастополе выявлено 33 новых случая заболевания COVID-19, скончался один человек в возрасте 92 лет."За последние сутки в ковидные стационары были госпитализированы пятеро. Выписан один пациент. На данный момент в больницах находятся 48 пациентов, из них 41 - с подтвержденным COVID-19", – сообщили в правительстве города. По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 97 784 человека, выздоровели 95 100.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему умирают от COVID-19Вакцинация от COVID и беременность: советы главврача роддома в КрымуВакцина от "кракена" – российские ученые приступили к разработке

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым в истории: секреты, факты, фото, коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, севастополь