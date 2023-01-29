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COVID-19 в Крыму и Севастополе: оперативные данные на 29 января
COVID-19 в Крыму и Севастополе: оперативные данные на 29 января - РИА Новости Крым, 29.01.2023
COVID-19 в Крыму и Севастополе: оперативные данные на 29 января
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 58 новых случаев COVID-19, зафиксирован один летальный исход. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 48... РИА Новости Крым, 29.01.2023
2023-01-29T12:23
2023-01-29T12:23
2023-01-29T12:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 58 новых случаев COVID-19, зафиксирован один летальный исход. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 48 пациентов, один человек скончался.Ситуация с COVID-19 в КрымуЗа минувший день в Крыму выявлено 25 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных больных с коронавирусной инфекцией с начала пандемии составило 211 364 человека."Госпитализированы девять человек, за все время лечение в условиях стационара потребовалось 62 783 пациентам. За сутки выписаны 20 человек, с начала пандемии ковид побороли 204 056 человек", – сообщили в республиканском минздраве.Летальных исходов не зафиксировано. Всего с начала пандемии в регионе скончались 5 418 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.Ситуация с COVID-19 в СевастополеПо состоянию на утро 29 января, в Севастополе выявлено 33 новых случая заболевания COVID-19, скончался один человек в возрасте 92 лет."За последние сутки в ковидные стационары были госпитализированы пятеро. Выписан один пациент. На данный момент в больницах находятся 48 пациентов, из них 41 - с подтвержденным COVID-19", – сообщили в правительстве города. По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 97 784 человека, выздоровели 95 100.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему умирают от COVID-19Вакцинация от COVID и беременность: советы главврача роддома в КрымуВакцина от "кракена" – российские ученые приступили к разработке
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости крыма, крым в истории: секреты, факты, фото, коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, севастополь
COVID-19 в Крыму и Севастополе: оперативные данные на 29 января
В Крыму и Севастополе выявили 58 новых случаев COVID-19, умер один пациент
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 58 новых случаев COVID-19, зафиксирован один летальный исход. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 48 пациентов, один человек скончался.
Ситуация с COVID-19 в Крыму
За минувший день в Крыму выявлено 25 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных больных с коронавирусной инфекцией с начала пандемии составило 211 364 человека.
"Госпитализированы девять человек, за все время лечение в условиях стационара потребовалось 62 783 пациентам. За сутки выписаны 20 человек, с начала пандемии ковид побороли 204 056 человек", – сообщили в республиканском минздраве.
Летальных исходов не зафиксировано. Всего с начала пандемии в регионе скончались 5 418 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Ситуация с COVID-19 в Севастополе
По состоянию на утро 29 января, в Севастополе выявлено 33 новых случая заболевания COVID-19, скончался один человек в возрасте 92 лет.
"За последние сутки в ковидные стационары были госпитализированы пятеро. Выписан один пациент. На данный момент в больницах находятся 48 пациентов, из них 41 - с подтвержденным COVID-19", – сообщили в правительстве города.
По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 97 784 человека, выздоровели 95 100.
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