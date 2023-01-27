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Путин назначил главу полиции Севастополя на должность в новом субъекте - РИА Новости Крым, 27.01.2023
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Путин назначил главу полиции Севастополя на должность в новом субъекте
Путин назначил главу полиции Севастополя на должность в новом субъекте - РИА Новости Крым, 27.01.2023
Путин назначил главу полиции Севастополя на должность в новом субъекте
Начальник УМВД России по Севастополю Павел Гищенко указом президента Владимира Путина назначен на должность в одном из новых субъектов РФ. Об этом Гищенко... РИА Новости Крым, 27.01.2023
2023-01-27T20:34
2023-01-27T21:54
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
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новые регионы россии
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Начальник УМВД России по Севастополю Павел Гищенко указом президента Владимира Путина назначен на должность в одном из новых субъектов РФ. Об этом Гищенко сообщил журналистам в пятницу.По его словам, указ о назначении его на новую должность подписан главой государства "только что".Слухи о том, что Павел Гищенко скоро покинет Севастополь в связи с новым назначением, появились в середине января. Тогда в пресс-службе ведомства РИА Новости Крым не подтвердили и не опровергли данную информацию, отметив, что на ближайшее время запланирован ряд мероприятий, в частности отчет в Заксобрании о работе полиции, в которых предполагается участие начальника УМВД Гищенко.Временно исполнять обязанности начальника УМВД России по Севастополю будет полковник Александр Михайлов, занимавший ранее должность первого зама.Читайте также на РИА Новости Крым:Хорошо там, где я есть: как замглавы Севастополя уехал на Запорожье Главе капстроя Севастополя нашли работу в Мелитополе и ЛНР Экс-мэр Симферополя стал главой Белгорода
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кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, новости крыма, крым в истории: секреты, факты, фото, севастопольские секреты, умвд россии по севастополю, новые регионы россии, павел гищенко
Путин назначил главу полиции Севастополя на должность в новом субъекте

Глава полиции Севастополя Гищенко получил должность в новом регионе России

20:34 27.01.2023 (обновлено: 21:54 27.01.2023)
 
© УМВД России по СевастополюГлава УМВД России по Севастополю Павел Гищенко получил должность в новом регионе РФ
Глава УМВД России по Севастополю Павел Гищенко получил должность в новом регионе РФ
© УМВД России по Севастополю
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Начальник УМВД России по Севастополю Павел Гищенко указом президента Владимира Путина назначен на должность в одном из новых субъектов РФ. Об этом Гищенко сообщил журналистам в пятницу.
По его словам, указ о назначении его на новую должность подписан главой государства "только что".
"Рассматриваю новое назначение как большое доверие со стороны руководства страны и министра внутренних дел. Я понимаю ту огромную, колоссальную ответственность за создание и становление нового территориального органа внутренних дел, которая ложится на мои плечи. Как российский офицер, как генерал, я сделаю все для того, чтобы оправдать доверие", – сказал Гищенко.
Слухи о том, что Павел Гищенко скоро покинет Севастополь в связи с новым назначением, появились в середине января. Тогда в пресс-службе ведомства РИА Новости Крым не подтвердили и не опровергли данную информацию, отметив, что на ближайшее время запланирован ряд мероприятий, в частности отчет в Заксобрании о работе полиции, в которых предполагается участие начальника УМВД Гищенко.
Временно исполнять обязанности начальника УМВД России по Севастополю будет полковник Александр Михайлов, занимавший ранее должность первого зама.
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Кадровые перестановки во властных структурах Крыма и СевастополяНовости КрымаКрым в истории: секреты, факты, фотоСевастопольские секретыУМВД России по СевастополюНовые регионы РоссииПавел Гищенко
 
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