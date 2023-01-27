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Путин назначил главу полиции Севастополя на должность в новом субъекте

Путин назначил главу полиции Севастополя на должность в новом субъекте - РИА Новости Крым, 27.01.2023

Путин назначил главу полиции Севастополя на должность в новом субъекте

Начальник УМВД России по Севастополю Павел Гищенко указом президента Владимира Путина назначен на должность в одном из новых субъектов РФ. Об этом Гищенко... РИА Новости Крым, 27.01.2023

2023-01-27T20:34

2023-01-27T20:34

2023-01-27T21:54

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

новости крыма

крым в истории: секреты, факты, фото

севастопольские секреты

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павел гищенко

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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Начальник УМВД России по Севастополю Павел Гищенко указом президента Владимира Путина назначен на должность в одном из новых субъектов РФ. Об этом Гищенко сообщил журналистам в пятницу.По его словам, указ о назначении его на новую должность подписан главой государства "только что".Слухи о том, что Павел Гищенко скоро покинет Севастополь в связи с новым назначением, появились в середине января. Тогда в пресс-службе ведомства РИА Новости Крым не подтвердили и не опровергли данную информацию, отметив, что на ближайшее время запланирован ряд мероприятий, в частности отчет в Заксобрании о работе полиции, в которых предполагается участие начальника УМВД Гищенко.Временно исполнять обязанности начальника УМВД России по Севастополю будет полковник Александр Михайлов, занимавший ранее должность первого зама.Читайте также на РИА Новости Крым:Хорошо там, где я есть: как замглавы Севастополя уехал на Запорожье Главе капстроя Севастополя нашли работу в Мелитополе и ЛНР Экс-мэр Симферополя стал главой Белгорода

новые регионы россии

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2023

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