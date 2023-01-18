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Экс-мэр Симферополя стал главой Белгорода

Экс-мэр Симферополя стал главой Белгорода - РИА Новости Крым, 18.01.2023

Экс-мэр Симферополя стал главой Белгорода

Бывший мэр столицы Крыма Валентин Демидов возглавил администрацию Белгорода. Об этом сообщается на сайте органов самоуправления Белгорода. РИА Новости Крым, 18.01.2023

2023-01-18T09:58

2023-01-18T09:58

2023-01-18T10:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Бывший мэр столицы Крыма Валентин Демидов возглавил администрацию Белгорода. Об этом сообщается на сайте органов самоуправления Белгорода.Новая должностьДемидов набрал 33 голоса. Два других кандидата – Евгений Сошенко и Владимир Бывшев – соответственно, один голос и ни одного.Карьера в БелгородеДемидов был назначен исполняющим обязанности главы администрации Белгорода в конце октября. До этого он был первым замглавы градоначальника. На должность вице-мэра Белгорода Демидов был назначен 12 октября, проработав в администрации месяц советником главы.С апреля по декабрь 2021 года Валентин Демидов руководил администрацией Симферополя. Город стал лидером по сменяемости мэров среди столиц ЮФО. В городе сменилось уже шесть глав, рассказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политолог Наталья Киселева.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-губернатор Севастополя избран главой Северной Осетии Замглавы администрации Запорожской области назначен Андрей Козенко Главе капстроя Севастополя нашли работу в Мелитополе и ЛНР

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белгородская область, политика, новости, россия, валентин демидов, белгород, общество