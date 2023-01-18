Экс-мэр Симферополя стал главой Белгорода
Экс-мэр Симферополя Валентин Демидов избран главой администрации Белгорода
09:58 18.01.2023 (обновлено: 10:01 18.01.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭкс-мэр Симферополя Валентин Демидов избран главой администрации Белгорода
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Бывший мэр столицы Крыма Валентин Демидов возглавил администрацию Белгорода. Об этом сообщается на сайте органов самоуправления Белгорода.
Новая должность
"Депутаты приняли решение признать конкурс на замещение должности главы администрации – мэра города Белгорода состоявшимся <...> По итогам тайного голосования победителем выбран первый заместитель мэра Белгорода Валентин Демидов", – говорится в сообщении.
Демидов набрал 33 голоса. Два других кандидата – Евгений Сошенко и Владимир Бывшев – соответственно, один голос и ни одного.
Карьера в Белгороде
Демидов был назначен исполняющим обязанности главы администрации Белгорода в конце октября. До этого он был первым замглавы градоначальника. На должность вице-мэра Белгорода Демидов был назначен 12 октября, проработав в администрации месяц советником главы.
С апреля по декабрь 2021 года Валентин Демидов руководил администрацией Симферополя. Город стал лидером по сменяемости мэров среди столиц ЮФО. В городе сменилось уже шесть глав, рассказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политолог Наталья Киселева.
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