https://crimea.ria.ru/20221031/eks-mer-simferopolya-vremenno-vozglavil-administratsiyu-belgoroda-1125171645.html

Экс-мэр Симферополя временно возглавил администрацию Белгорода

Экс-мэр Симферополя временно возглавил администрацию Белгорода - РИА Новости Крым, 31.10.2022

Экс-мэр Симферополя временно возглавил администрацию Белгорода

Бывший градоначальник Симферополя Валентин Демидов назначен исполняющим обязанности главы администрации Белгорода, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T12:35

2022-10-31T12:35

2022-10-31T12:35

белгородская область

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Бывший градоначальник Симферополя Валентин Демидов назначен исполняющим обязанности главы администрации Белгорода, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.12 октября Демидов был назначен первым вице-мэром Белгорода, до этого он в течение месяца работал в городской администрации в должности советника главы.Валентин Демидов руководил администрацией Симферополя с апреля по декабрь 2021 года.

белгородская область

симферополь

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2022

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белгородская область, симферополь