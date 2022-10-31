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Экс-мэр Симферополя временно возглавил администрацию Белгорода - РИА Новости Крым, 31.10.2022
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Экс-мэр Симферополя временно возглавил администрацию Белгорода
Экс-мэр Симферополя временно возглавил администрацию Белгорода - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Экс-мэр Симферополя временно возглавил администрацию Белгорода
Бывший градоначальник Симферополя Валентин Демидов назначен исполняющим обязанности главы администрации Белгорода, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T12:35
2022-10-31T12:35
белгородская область
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Бывший градоначальник Симферополя Валентин Демидов назначен исполняющим обязанности главы администрации Белгорода, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.12 октября Демидов был назначен первым вице-мэром Белгорода, до этого он в течение месяца работал в городской администрации в должности советника главы.Валентин Демидов руководил администрацией Симферополя с апреля по декабрь 2021 года.
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белгородская область, симферополь
Экс-мэр Симферополя временно возглавил администрацию Белгорода

Экс-мэр Симферополя Демидов назначен и.о. главы администрации Белогорода

12:35 31.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВалентин Демидов
Валентин Демидов - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Бывший градоначальник Симферополя Валентин Демидов назначен исполняющим обязанности главы администрации Белгорода, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Глава администрации города Белгорода Антон Иванов подал заявление об уходе в связи с переходом на другую работу. Исполнять обязанности начал первый заместитель главы администрации Валентин Валентинович Демидов", – написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
12 октября Демидов был назначен первым вице-мэром Белгорода, до этого он в течение месяца работал в городской администрации в должности советника главы.
Валентин Демидов руководил администрацией Симферополя с апреля по декабрь 2021 года.
Белгородская областьСимферополь
 
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