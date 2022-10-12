https://crimea.ria.ru/20221012/eks-glava-administratsii-simferopolya-stal-pervym-vitse-merom-belgoroda-1124845782.html

Экс-глава администрации Симферополя стал первым вице-мэром Белгорода

Экс-глава администрации Симферополя стал первым вице-мэром Белгорода - РИА Новости Крым, 12.10.2022

Экс-глава администрации Симферополя стал первым вице-мэром Белгорода

Бывший глава администрации Симферополя Валентин Демидов назначен первым вице-мэром Белгорода, сообщил градоначальник Антон Иванов. РИА Новости Крым, 12.10.2022

2022-10-12T18:09

2022-10-12T18:09

2022-10-12T18:09

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политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Бывший глава администрации Симферополя Валентин Демидов назначен первым вице-мэром Белгорода, сообщил градоначальник Антон Иванов."В мэрии кадровые изменения – моим первым заместителем с сегодняшнего дня станет Валентин Демидов. С 12 сентября он работал в городской администрации в должности советника", – написал Иванов в своем Telegram-канале.По словам мэра Белгорода, Демидова пригласили "для усиления команды мэрии"."Нам предстоит реализовывать крупные инфраструктурные проекты, а у него есть необходимый управленческий опыт. Первый месяц совместной работы оправдал наши ожидания. Поэтому принято решение назначить Валентина Валентиновича на должность первого заместителя мэра и доверить ему координацию всех основных проектов", - добавил Иванов.Демидов руководил администрацией Симферополя с апреля по декабрь 2021 года.

https://crimea.ria.ru/20220914/aksenov-nazval-imya-novogo-rukovoditelya-razdolnenskogo-rayona-1124502405.html

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