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COVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько новых случаев и смертей
COVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько новых случаев и смертей - РИА Новости Крым, 26.01.2023
COVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько новых случаев и смертей
В Крыму и Севастополе выявили 46 новых случаев COVID-19, умер один человек с подтвержденным диагнозом. РИА Новости Крым, 26.01.2023
2023-01-26T10:13
2023-01-26T10:13
2023-01-26T10:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 46 новых случаев COVID-19, умер один человек с подтвержденным диагнозом.Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 38 пациентов.Статистика по ковиду в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 27 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 287 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализировано три пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 767 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет семь человек, за весь период – 204 001", - проинформировали в минздраве региона.Летальных исходов за сутки не зарегистрировано. Всего за пандемию скончались 5 417 пациентов с подтвержденным диагнозом.Статистика по ковиду в СевастополеВ городе зарегистрировано 19 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 88 лет."В ковидные стационары госпитализированы два человека, выписаны шесть. На данный момент в больницах находятся 39 пациентов, из них 34 – с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве Севастополя.В горбольницах развернуто 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в городе заболели ковидом 97 703 человека, выздоровели 95 050.Статистика по ковиду в РоссииПо данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, накануне были госпитализированы 899 человек. Увеличение числа стационарных больных отмечено в 36 регионах, снижение - в 40 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах РФ.Выявлено 6 442 новых случая. Умерло за сутки 44 человека.Читайте также на РИА Новости Крым:ОРВИ и грипп пошли в минус, COVID – в плюсПочему умирают от COVID-19Страшный "кракен" и "нестрашный" грипп: в Крыму есть летальные исходы
https://crimea.ria.ru/20230120/vaktsinatsiya-ot-covid-i-beremennost-sovety-glavvracha-roddoma-v-krymu-1126480224.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, севастополь, коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, новости крыма, минздрав крыма, правительство севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 46 новых случаев COVID-19, умер один человек с подтвержденным диагнозом.
Днем ранее
медики диагностировали инфекцию у 38 пациентов.
Статистика по ковиду в Крыму
На территории Республики Крым зарегистрировано 27 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 287 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано три пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 767 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет семь человек, за весь период – 204 001", - проинформировали в минздраве региона.
Летальных исходов за сутки не зарегистрировано. Всего за пандемию скончались 5 417 пациентов с подтвержденным диагнозом.
Статистика по ковиду в Севастополе
В городе зарегистрировано 19 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 88 лет.
"В ковидные стационары госпитализированы два человека, выписаны шесть. На данный момент в больницах находятся 39 пациентов, из них 34 – с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве Севастополя.
В горбольницах развернуто 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в городе заболели ковидом 97 703 человека, выздоровели 95 050.
Статистика по ковиду в России
По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, накануне были госпитализированы 899 человек. Увеличение числа стационарных больных отмечено в 36 регионах, снижение - в 40 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах РФ.
Выявлено 6 442 новых случая. Умерло за сутки 44 человека.
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