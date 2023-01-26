https://crimea.ria.ru/20230126/covid-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-skolko-novykh-sluchaev-i-smertey-1126596040.html

COVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько новых случаев и смертей

COVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько новых случаев и смертей - РИА Новости Крым, 26.01.2023

COVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько новых случаев и смертей

В Крыму и Севастополе выявили 46 новых случаев COVID-19, умер один человек с подтвержденным диагнозом. РИА Новости Крым, 26.01.2023

2023-01-26T10:13

2023-01-26T10:13

2023-01-26T10:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 46 новых случаев COVID-19, умер один человек с подтвержденным диагнозом.Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 38 пациентов.Статистика по ковиду в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 27 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 287 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализировано три пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 767 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет семь человек, за весь период – 204 001", - проинформировали в минздраве региона.Летальных исходов за сутки не зарегистрировано. Всего за пандемию скончались 5 417 пациентов с подтвержденным диагнозом.Статистика по ковиду в СевастополеВ городе зарегистрировано 19 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 88 лет."В ковидные стационары госпитализированы два человека, выписаны шесть. На данный момент в больницах находятся 39 пациентов, из них 34 – с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве Севастополя.В горбольницах развернуто 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в городе заболели ковидом 97 703 человека, выздоровели 95 050.Статистика по ковиду в РоссииПо данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, накануне были госпитализированы 899 человек. Увеличение числа стационарных больных отмечено в 36 регионах, снижение - в 40 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах РФ.Выявлено 6 442 новых случая. Умерло за сутки 44 человека.Читайте также на РИА Новости Крым:ОРВИ и грипп пошли в минус, COVID – в плюсПочему умирают от COVID-19Страшный "кракен" и "нестрашный" грипп: в Крыму есть летальные исходы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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