https://crimea.ria.ru/20230125/desyatki-sluchaev-i-smertey-covid--svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-za-sutki-1126570444.html

Десятки случаев и смертей: COVID-сводка по Крыму и Севастополю за сутки

Десятки случаев и смертей: COVID-сводка по Крыму и Севастополю за сутки - РИА Новости Крым, 25.01.2023

Десятки случаев и смертей: COVID-сводка по Крыму и Севастополю за сутки

В Крыму и Севастополе подтвердили 38 новых случаев заражения коронавирусом, скончался один человек. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у такого же... РИА Новости Крым, 25.01.2023

2023-01-25T10:51

2023-01-25T10:51

2023-01-25T10:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе подтвердили 38 новых случаев заражения коронавирусом, скончался один человек. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у такого же количества пациентов.COVID-19 в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 23 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 260 положительных на COVID-19.Скончался еще один пациент. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 5417 человек.COVID-19 в СевастополеВ городе зарегистрировано 15 новых случаев заболевания COVID-19. Смертельных случаев от коронавируса не зарегистрировано.В ковидные стационары госпитализированы четыре человека, выписаны семь. На данный момент в больницах находятся 43 пациента, из них 37 - с подтвержденным COVID-19.В горбольницах развернуто 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 684 человека, выздоровели 95 019.Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что показатель заболеваемости гриппом и респираторными инфекциями в России за неделю снизился на 4%, однако стало больше новых случаев коронавируса. За неделю количество новых случаев в стране увеличилось на четверть.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 24 январяПочему умирают от COVID-19ОРВИ и грипп "косят" крымчан

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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