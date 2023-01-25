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Российские военные заняли выгодные рубежи в Запорожской области - РИА Новости Крым, 25.01.2023
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Российские военные заняли выгодные рубежи в Запорожской области
Российские военные заняли выгодные рубежи в Запорожской области - РИА Новости Крым, 25.01.2023
Российские военные заняли выгодные рубежи в Запорожской области
За сутки российские военные продвинулись на Запорожском направлении, заняв более выгодные рубежи. Об этом заявили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 25.01.2023
2023-01-25T16:26
2023-01-25T16:26
сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
армия и флот
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. За сутки российские военные продвинулись на Запорожском направлении, заняв более выгодные рубежи. Об этом заявили в Минобороны России.Уничтожены свыше 60 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, автомобиль и гаубица Д-20.Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ сформировали крупную группировку в районе Запорожья, насчитывающую до 40 тысяч боевиков, для контрнаступления на этом участке фронта. По словам Балицкого, российские войска занимают населенные пункты, находящиеся в "серой зоне", чтобы нейтрализовать эту угрозы.Обстановка на Херсонском направленииТакже сообщается о предотвращении попытки высадки диверсионно-разведывательных групп на левый берег Днепра."В районе населенного пункта Николаевка Херсонской области ударами авиации и огнем артиллерии российских войск поражены резервы противника на правом берегу Днепра до ротной тактической группы", - добавили ведомстве.Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 30 военнослужащих, три лодки и две боевые машины пехоты.Потери ВСУ в техникеЗа минувшие сутки противник также потерял один самолет Су-27, вертолет Ми-8, четыре беспилотника.Кроме того, перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Пологи и Тарасовка Запорожской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 377 самолетов, 204 вертолета, 2948 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7627 танков и других боевых бронированных машин, 988 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3906 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8171 единица специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем ответит Россия на поставку Украине танков AbramsНа Украине скандал из-за продуктов для солдат - в Минобороны отставкиСилы России продвинулись в Артемовске – Киев бросает резерв в Марьинку
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сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, армия и флот, запорожская область
Российские военные заняли выгодные рубежи в Запорожской области

Минобороны: российские военные заняли более выгодные рубежи на Запорожском направлении

16:26 25.01.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота экипажей российских самоходных установок "Гиацинт" на Запорожском направлении
Работа экипажей российских самоходных установок Гиацинт на Запорожском направлении
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. За сутки российские военные продвинулись на Запорожском направлении, заняв более выгодные рубежи. Об этом заявили в Минобороны России.
"На Запорожском направлении в ходе наступательных действий подразделениями группировки войск "Восток" заняты более выгодные рубежи и позиции", - говорится в сводке.
Уничтожены свыше 60 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, автомобиль и гаубица Д-20.
Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ сформировали крупную группировку в районе Запорожья, насчитывающую до 40 тысяч боевиков, для контрнаступления на этом участке фронта. По словам Балицкого, российские войска занимают населенные пункты, находящиеся в "серой зоне", чтобы нейтрализовать эту угрозы.

Обстановка на Херсонском направлении

Также сообщается о предотвращении попытки высадки диверсионно-разведывательных групп на левый берег Днепра.
"В районе населенного пункта Николаевка Херсонской области ударами авиации и огнем артиллерии российских войск поражены резервы противника на правом берегу Днепра до ротной тактической группы", - добавили ведомстве.
Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 30 военнослужащих, три лодки и две боевые машины пехоты.

Потери ВСУ в технике

За минувшие сутки противник также потерял один самолет Су-27, вертолет Ми-8, четыре беспилотника.
Кроме того, перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Пологи и Тарасовка Запорожской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 377 самолетов, 204 вертолета, 2948 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7627 танков и других боевых бронированных машин, 988 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3906 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8171 единица специальной военной автомобильной техники.
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