https://crimea.ria.ru/20230125/rossiyskie-voennye-zanyali-vygodnye-rubezhi-v-zaporozhskoy-oblasti-1126581991.html

Российские военные заняли выгодные рубежи в Запорожской области

Российские военные заняли выгодные рубежи в Запорожской области - РИА Новости Крым, 25.01.2023

Российские военные заняли выгодные рубежи в Запорожской области

За сутки российские военные продвинулись на Запорожском направлении, заняв более выгодные рубежи. Об этом заявили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 25.01.2023

2023-01-25T16:26

2023-01-25T16:26

2023-01-25T16:26

сво

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

армия и флот

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. За сутки российские военные продвинулись на Запорожском направлении, заняв более выгодные рубежи. Об этом заявили в Минобороны России.Уничтожены свыше 60 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, автомобиль и гаубица Д-20.Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ сформировали крупную группировку в районе Запорожья, насчитывающую до 40 тысяч боевиков, для контрнаступления на этом участке фронта. По словам Балицкого, российские войска занимают населенные пункты, находящиеся в "серой зоне", чтобы нейтрализовать эту угрозы.Обстановка на Херсонском направленииТакже сообщается о предотвращении попытки высадки диверсионно-разведывательных групп на левый берег Днепра."В районе населенного пункта Николаевка Херсонской области ударами авиации и огнем артиллерии российских войск поражены резервы противника на правом берегу Днепра до ротной тактической группы", - добавили ведомстве.Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 30 военнослужащих, три лодки и две боевые машины пехоты.Потери ВСУ в техникеЗа минувшие сутки противник также потерял один самолет Су-27, вертолет Ми-8, четыре беспилотника.Кроме того, перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Пологи и Тарасовка Запорожской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 377 самолетов, 204 вертолета, 2948 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7627 танков и других боевых бронированных машин, 988 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3906 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8171 единица специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем ответит Россия на поставку Украине танков AbramsНа Украине скандал из-за продуктов для солдат - в Минобороны отставкиСилы России продвинулись в Артемовске – Киев бросает резерв в Марьинку

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, армия и флот, запорожская область