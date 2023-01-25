https://crimea.ria.ru/20230125/gde-v-krymu-v-sredu-ne-budet-vody-adresa-1126572737.html

Где в Крыму в среду не будет воды: адреса

Где в Крыму в среду не будет воды: адреса - РИА Новости Крым, 25.01.2023

Где в Крыму в среду не будет воды: адреса

В Симферополе, Евпатории, Керчи, Джанкое и прилегающих селах в среду из-за ремонтов адресно не будет воды. Об этом сообщили в предприятии "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 25.01.2023

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2023-01-25T11:49

2023-01-25T12:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе, Евпатории, Керчи, Джанкое и прилегающих селах в среду из-за ремонтов адресно не будет воды. Об этом сообщили в предприятии "Вода Крыма". Отключения воды в Крыму - адресаВ крымской столице до 14 часов от водоснабжения отключат Пролетарскую, Кавказскую, Некрасова, Большевистскую, пер. Ремесленный, Петропавловскую, Курчатова, Сергеева-Ценского, пер. Тихий, Володарского, Одесскую, а также прилегающие улицы и переулки. Ориентировочно до 15 часов воды не будет по улицах Лебедева, Бабушкина, Солнечной, Ладыгина, Битакской, Чапаева, Енисейской, Иртышской, Амурской, Маршала Василевского, Байкальском проезде, Марка Донского, а также на прилегающих улицах и переулках. Кроме того, отключения затронут улицы села Молодежное - Крымскую, Полевую Абрикосовую, Грушевую, Вишневую. Подачу восстановят к 15 часам. Также до 20 часов воды не будет в садовом товариществе "Дзержинец" и на улице Мира в селе Мирное. Подвоз воды будет осуществляться по следующим адресам в "Дзержинце": ул. Клубничная, 2, с 12 до 14; ул. Западная, 1 с 14 до 16. В Мирном - ул. Мира, 16 с 09 до 16. Узнать актуальную информацию по подвозу и оставить заявку можно по телефону диспетчерской, отметили в предприятии. Помимо этого, из-за ремонтов до 18 часов подачу ограничат в селе Трудолюбовка, а до 17 часов - в Севастьяновке и Самохвалово. В Евпатории до 17 часов воды не будет в домах 110, 104, 104-а (бойлерная), 108 по улице Некрасова. В Джанкое до 13:30 - по улицам Титова (ч), Беляева (ч), Энергетиков, Лесная, Чапаева, Щорса, пер. Нахимова, Строителей. До 14 часов - Чкалова, Южная, Крайняя, Щорса, Колхозная, Гоголя.Ремонт водоводов в СимферополеОбщая протяженность водоводов в крымской столице превышает 1,2 тысячи километров. Несмотря на активную работу по улучшению качества сетей, износ коммуникаций в Симферополе сохраняется на достаточно высоком уровне – не менее 70%.Снизить потери воды на 11 тысяч кубов в сутки планируют к концу года, сообщил 23 января глава Крыма Сергей Аксенов. С этой целью ведутся проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту аварийных участков водоводов протяженностью более 20 километров. Закончить работы планируют до конца года.Читайте также на РИА Новости Крым:Столица Крыма останется без света на два дня: график и адресаЕсли в доме нет тепла: кто виноват и что делатьАксенов дал мэрам 12 дней на решение проблем в городах Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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