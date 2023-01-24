https://crimea.ria.ru/20230124/kak-virtualnaya-realnost-pomogaet-lechit-krymchan-1126537667.html

Как виртуальная реальность помогает лечить крымчан

Как виртуальная реальность помогает лечить крымчан - РИА Новости Крым, 24.01.2023

Как виртуальная реальность помогает лечить крымчан

Более 4,5 тысяч высокотехнологичных операций для лечения тяжелых заболеваний провели в Крыму за 2022 год. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава республики. РИА Новости Крым, 24.01.2023

2023-01-24T07:02

2023-01-24T07:02

2023-01-24T07:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Более 4,5 тысяч высокотехнологичных операций для лечения тяжелых заболеваний провели в Крыму за 2022 год. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава республики."В 2022 году в Республиканской клинической больнице им. Н. А. Семашко выполнено 4 835 операций в рамках высокотехнологичной медицинской помощи: 3 419 операций за счет средств ОМС и 1 416 - за счет федерального бюджета", - конкретизировали в ведомстве.В 2022 году в медучреждении появилось новейшее оборудование, которое позволяет оказывать пациентам высокотехнологичную медицинскую помощь по девяти профилям. Наиболее востребованными стали операции в области сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии, урологии и офтальмологии, отметили в ведомстве.Так, для реабилитации пациентов с заболеваниями центральной нервной системы специалисты используют виртуальную реальность; для анализа и лечения приступов эпилепсии вместе с фиксацией показателей активности головного мозга за пациентами наблюдают в период сна и бодрствования с помощью установленных в палате видеокамер; остановить легочное кровотечение врачам позволяет введение в сосуд специального вещества, а лечение эректильной дисфункции теперь проводится с помощью протезирования и лапароскопии.Также современное оборудование и методики применяют для лечения симптомов болезни Паркинсона, аневризмы сосудов головного мозга и опухолей центральной нервной системы, онкологии и шунтирования сердца.Врачи регулярно обучаются новым методикам диагностики и лечения, чтобы на практике применять новейшие медицинские технологии, отметили в минздраве. В прошлом году 75 врачей и 34 представителя среднего медицинского персонала повысили квалификацию, 10 докторов прошли профессиональную переподготовку.Читайте также на РИА Новости Крым:Установка для нейрохирургических операций появилась в СимферополеВ Крыму лечить руки, ноги и голову будут с помощью виртуальной реальностиВ Крыму провели операцию по имплантации стимулятора блуждающего нерва

https://crimea.ria.ru/20221202/krymskie-vrachi-proveli-unikalnuyu-operatsiyu-bolnomu-epilepsiey-1125657859.html

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