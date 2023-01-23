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Где в Симферополе два дня не будет света - РИА Новости Крым, 22.01.2023
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Где в Симферополе два дня не будет света
Где в Симферополе два дня не будет света - РИА Новости Крым, 22.01.2023
Где в Симферополе два дня не будет света
Восемнадцать улиц Симферополя и микрорайон Каменка на два дня останутся без электричества. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 22.01.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Восемнадцать улиц Симферополя и микрорайон Каменка на два дня останутся без электричества. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".Отмечается, что отключения запланированы на 23 и 24 января. Света в домах абонентов не будет с 8 утра до 17 часов вечера в связи с плановым ремонтом электрооборудования. От подачи электроэнергии будут отключены улицы:Читайте также на РИА Новости Крым:На Южном берегу Крыма запустили в работу три электроподстанцииЖители и предприятия Ялты задолжали за свет более 100 млн рублейТарифы в рост: на сколько в Крыму подорожали свет, газ и вода
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крым, симферополь, жкх, общество, новости крыма, гуп рк "крымэнерго"
Где в Симферополе два дня не будет света

В Симферополе жители 18 улиц и одного микрорайона на два дня останутся без электричества

07:01 23.01.2023
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВ Симферополе жители 18 улиц и одного микрорайона на два дня останутся без электричества
В Симферополе жители 18 улиц и одного микрорайона на два дня останутся без электричества - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Восемнадцать улиц Симферополя и микрорайон Каменка на два дня останутся без электричества. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".
Отмечается, что отключения запланированы на 23 и 24 января. Света в домах абонентов не будет с 8 утра до 17 часов вечера в связи с плановым ремонтом электрооборудования.
От подачи электроэнергии будут отключены улицы:
  • ул. Герцена, 2/13;
  • ул. Спера, 17-33/35 (нечет);
  • ул. Гоголя, 72-88 (чет), 73-83 (нечет);
  • ул. Дзюбанова, 12-36 (чет), 15-39 (нечет);
  • пер. Альпинистов, 3-38 (чет), 17-47 (нечет);
  • ул. Локомотивная, 2-4/34 (чет), 1-3 (нечет);
  • ул. Москалева, 21-66 (нечет), 13-27а (нечет);
  • ул. Артиллерийская, 74-90 (чет), 67-83 (нечет);
  • ул. 8 Марта, 118-134а (чет), 153-169/45 (нечет);
  • ул. Курцовская, 42-58/99 (чет), 41-47 (нечет);
  • ул. Ангарская, 2-34 (чет), 1-37 (нечет);
  • ул. Крылова, 108;
  • ул. Туристов, 2;
  • ул. З. Рухадзе, 84-96 (чет), 63-85 (нечет);
  • ул. Генова, 20-34 (чет), 11-17/3 (нечет);
  • пер. Туристов, 2-24 (чет), 1-9/139 (нечет);
  • ул. Проводников, 44-66 (чет), 13-55 (нечет);
  • ул. Русская, 103А, 103Б, 103В, 103Г.
  • мкрн. "Каменка": СОТ " Восход"; СОТ "Здоровье";
  • СОТ "Уют"; СОТ "Уют-1"; СОТ "Ударник".
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