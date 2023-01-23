Где в Симферополе два дня не будет света
В Симферополе жители 18 улиц и одного микрорайона на два дня останутся без электричества
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВ Симферополе жители 18 улиц и одного микрорайона на два дня останутся без электричества
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Восемнадцать улиц Симферополя и микрорайон Каменка на два дня останутся без электричества. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".
Отмечается, что отключения запланированы на 23 и 24 января. Света в домах абонентов не будет с 8 утра до 17 часов вечера в связи с плановым ремонтом электрооборудования.
От подачи электроэнергии будут отключены улицы:
- —ул. Герцена, 2/13;
- —ул. Спера, 17-33/35 (нечет);
- —ул. Гоголя, 72-88 (чет), 73-83 (нечет);
- —ул. Дзюбанова, 12-36 (чет), 15-39 (нечет);
- —пер. Альпинистов, 3-38 (чет), 17-47 (нечет);
- —ул. Локомотивная, 2-4/34 (чет), 1-3 (нечет);
- —ул. Москалева, 21-66 (нечет), 13-27а (нечет);
- —ул. Артиллерийская, 74-90 (чет), 67-83 (нечет);
- —ул. 8 Марта, 118-134а (чет), 153-169/45 (нечет);
- —ул. Курцовская, 42-58/99 (чет), 41-47 (нечет);
- —ул. Ангарская, 2-34 (чет), 1-37 (нечет);
- —ул. Крылова, 108;
- —ул. Туристов, 2;
- —ул. З. Рухадзе, 84-96 (чет), 63-85 (нечет);
- —ул. Генова, 20-34 (чет), 11-17/3 (нечет);
- —пер. Туристов, 2-24 (чет), 1-9/139 (нечет);
- —ул. Проводников, 44-66 (чет), 13-55 (нечет);
- —ул. Русская, 103А, 103Б, 103В, 103Г.
- —мкрн. "Каменка": СОТ " Восход"; СОТ "Здоровье";
- —СОТ "Уют"; СОТ "Уют-1"; СОТ "Ударник".
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