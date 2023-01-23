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Где в Симферополе два дня не будет света

Где в Симферополе два дня не будет света - РИА Новости Крым, 22.01.2023

Где в Симферополе два дня не будет света

Восемнадцать улиц Симферополя и микрорайон Каменка на два дня останутся без электричества. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 22.01.2023

2023-01-23T07:01

2023-01-23T07:01

2023-01-22T17:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Восемнадцать улиц Симферополя и микрорайон Каменка на два дня останутся без электричества. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".Отмечается, что отключения запланированы на 23 и 24 января. Света в домах абонентов не будет с 8 утра до 17 часов вечера в связи с плановым ремонтом электрооборудования. От подачи электроэнергии будут отключены улицы:Читайте также на РИА Новости Крым:На Южном берегу Крыма запустили в работу три электроподстанцииЖители и предприятия Ялты задолжали за свет более 100 млн рублейТарифы в рост: на сколько в Крыму подорожали свет, газ и вода

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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