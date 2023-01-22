https://crimea.ria.ru/20230122/glavnye-novosti-kryma-22-yanvarya-1126525667.html

Главные новости Крыма: 22 января

Главные новости Крыма: 22 января - РИА Новости Крым, 22.01.2023

Главные новости Крыма: 22 января

Бетонные работы в здании театра оперы и балета в Севастополе на мысе Хрустальный завершены на 95%. На горе Ай-Петри благоустроили тропу к Бирюзовому озеру. В... РИА Новости Крым, 22.01.2023

2023-01-22T19:56

2023-01-22T19:56

2023-01-22T19:56

крым

главное за день

севастополь

общество

спорт

природа

полиция севастополя

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/16/1126519052_0:162:1280:882_1920x0_80_0_0_3714336d1361dd5682a71f504d909951.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Бетонные работы в здании театра оперы и балета в Севастополе на мысе Хрустальный завершены на 95%. На горе Ай-Петри благоустроили тропу к Бирюзовому озеру. В минсельхозе Крыма поделились планами на год по высадке садов. Юные крымские борцы заняли призовые места на престижном турнире по греко-римской борьбе. В Севастополе на службу вышла конная полиция.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Строительство театра на мысе ХрустальныйЗдание театра оперы и балета в Севастополе построено на 95%. Об этом сообщила член архитектурно-художественного совета при департаменте градостроительства Севастополя Людмила Борденюк."На минусовых этажах уже ведутся черновые отделочные работы. А в соседнем объекте – Академии хореографии, они на сегодня выполнены более чем на 85%", – добавили в пресс-службе компании "АРГО", которая ведет строительство.Озеро на горе и тропа к немуПешеходный маршрут к Бирюзовому озеру на горе Ай-Петри благоустроили силами инспекторского состава объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий "Заповедный Крым"."На старте маршрута создали арочную входную группу и установили беседку для отдыха, а вместо бетонных скамей появились деревянные. В будущем планируется еще одна входная группа на верхнем входе, ее также оборудуют беседками для отдыха у озера", – уточнили в дирекции.Крымские садыВ 2023 году площади фруктовых садов в Крыму увеличатся на 900 гектаров. По словам главы республиканского минсельхоза Андрея Савчука, посадочный материал будут закупать в местных питомниках, а качественный урожай в будущем помогут обеспечить умные системы полива.Итоги турнира юных борцовСимферопольские борцы заняли призовые места в межрегиональном турнире по греко-римской борьбе в честь мастера спорта СССР Таймураза Бабухадия."Поздравляем юных борцов спортивной школы №3 Симферополя: Шахманова Эмиля с 1 местом (вес 26 кг) среди 32 участников в данной весовой категории; Суфьянова Эрвина с 3 местом (вес 29 кг) среди 34 участников в весовой категории; Сейтасанова Герая (вес 32 кг), занявшего 7 место среди 34 участников в данной весовой категории", – сообщили в пресс-службе администрации города.Конная полиция на "Максимовой даче"В Севастополе на территории природного парка "Максимова дача" за соблюдением порядка теперь следит полицейская кавалерия. Верными помощниками силовиков стали кони Донбасс и Добрыня."Патрулирование "Максимовой дачи" с использованием конной пары позволит эффективно выполнять поставленные служебные задачи там, где это не сможет оперативно выполнить пеший наряд и не сможет проехать патрульный автомобиль", – сообщили в управлении МВД России по городу.В скором времени полицейская кавалерия будет следить за порядком в районе пляжей, парков, лесных массивов и других мест отдыха в Севастополе.

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, главное за день, севастополь, общество, спорт, природа, полиция севастополя, новости крыма