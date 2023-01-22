https://crimea.ria.ru/20230122/glavnye-novosti-kryma-22-yanvarya-1126525667.html
Главные новости Крыма: 22 января
Главные новости Крыма: 22 января - РИА Новости Крым, 22.01.2023
Главные новости Крыма: 22 января
Бетонные работы в здании театра оперы и балета в Севастополе на мысе Хрустальный завершены на 95%. На горе Ай-Петри благоустроили тропу к Бирюзовому озеру. В... РИА Новости Крым, 22.01.2023
2023-01-22T19:56
2023-01-22T19:56
2023-01-22T19:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Бетонные работы в здании театра оперы и балета в Севастополе на мысе Хрустальный завершены на 95%. На горе Ай-Петри благоустроили тропу к Бирюзовому озеру. В минсельхозе Крыма поделились планами на год по высадке садов. Юные крымские борцы заняли призовые места на престижном турнире по греко-римской борьбе. В Севастополе на службу вышла конная полиция.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Строительство театра на мысе ХрустальныйЗдание театра оперы и балета в Севастополе построено на 95%. Об этом сообщила член архитектурно-художественного совета при департаменте градостроительства Севастополя Людмила Борденюк."На минусовых этажах уже ведутся черновые отделочные работы. А в соседнем объекте – Академии хореографии, они на сегодня выполнены более чем на 85%", – добавили в пресс-службе компании "АРГО", которая ведет строительство.Озеро на горе и тропа к немуПешеходный маршрут к Бирюзовому озеру на горе Ай-Петри благоустроили силами инспекторского состава объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий "Заповедный Крым"."На старте маршрута создали арочную входную группу и установили беседку для отдыха, а вместо бетонных скамей появились деревянные. В будущем планируется еще одна входная группа на верхнем входе, ее также оборудуют беседками для отдыха у озера", – уточнили в дирекции.Крымские садыВ 2023 году площади фруктовых садов в Крыму увеличатся на 900 гектаров. По словам главы республиканского минсельхоза Андрея Савчука, посадочный материал будут закупать в местных питомниках, а качественный урожай в будущем помогут обеспечить умные системы полива.Итоги турнира юных борцовСимферопольские борцы заняли призовые места в межрегиональном турнире по греко-римской борьбе в честь мастера спорта СССР Таймураза Бабухадия."Поздравляем юных борцов спортивной школы №3 Симферополя: Шахманова Эмиля с 1 местом (вес 26 кг) среди 32 участников в данной весовой категории; Суфьянова Эрвина с 3 местом (вес 29 кг) среди 34 участников в весовой категории; Сейтасанова Герая (вес 32 кг), занявшего 7 место среди 34 участников в данной весовой категории", – сообщили в пресс-службе администрации города.Конная полиция на "Максимовой даче"В Севастополе на территории природного парка "Максимова дача" за соблюдением порядка теперь следит полицейская кавалерия. Верными помощниками силовиков стали кони Донбасс и Добрыня."Патрулирование "Максимовой дачи" с использованием конной пары позволит эффективно выполнять поставленные служебные задачи там, где это не сможет оперативно выполнить пеший наряд и не сможет проехать патрульный автомобиль", – сообщили в управлении МВД России по городу.В скором времени полицейская кавалерия будет следить за порядком в районе пляжей, парков, лесных массивов и других мест отдыха в Севастополе.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, главное за день, севастополь, общество, спорт, природа, полиция севастополя, новости крыма
Главные новости Крыма: 22 января
Новости Крыма: главные события и заявления воскресенья, 22 января
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Бетонные работы в здании театра оперы и балета в Севастополе на мысе Хрустальный завершены на 95%. На горе Ай-Петри благоустроили тропу к Бирюзовому озеру. В минсельхозе Крыма поделились планами на год по высадке садов. Юные крымские борцы заняли призовые места на престижном турнире по греко-римской борьбе. В Севастополе на службу вышла конная полиция.
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.
Строительство театра на мысе Хрустальный
Здание театра оперы и балета в Севастополе построено на 95%. Об этом сообщила член архитектурно-художественного совета при департаменте градостроительства Севастополя Людмила Борденюк.
"На минусовых этажах уже ведутся черновые отделочные работы. А в соседнем объекте – Академии хореографии, они на сегодня выполнены более чем на 85%", – добавили
в пресс-службе компании "АРГО", которая ведет строительство.
Озеро на горе и тропа к нему
Пешеходный маршрут к Бирюзовому озеру на горе Ай-Петри благоустроили
силами инспекторского состава объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий "Заповедный Крым".
"На старте маршрута создали арочную входную группу и установили беседку для отдыха, а вместо бетонных скамей появились деревянные. В будущем планируется еще одна входная группа на верхнем входе, ее также оборудуют беседками для отдыха у озера", – уточнили в дирекции.
В 2023 году площади фруктовых садов в Крыму увеличатся
на 900 гектаров. По словам главы республиканского минсельхоза Андрея Савчука, посадочный материал будут закупать в местных питомниках, а качественный урожай в будущем помогут обеспечить умные системы полива.
Итоги турнира юных борцов
Симферопольские борцы заняли призовые места в межрегиональном турнире
по греко-римской борьбе в честь мастера спорта СССР Таймураза Бабухадия.
"Поздравляем юных борцов спортивной школы №3 Симферополя: Шахманова Эмиля с 1 местом (вес 26 кг) среди 32 участников в данной весовой категории; Суфьянова Эрвина с 3 местом (вес 29 кг) среди 34 участников в весовой категории; Сейтасанова Герая (вес 32 кг), занявшего 7 место среди 34 участников в данной весовой категории", – сообщили в пресс-службе администрации города.
Конная полиция на "Максимовой даче"
В Севастополе на территории природного парка "Максимова дача" за соблюдением порядка теперь следит полицейская кавалерия
. Верными помощниками силовиков стали кони Донбасс и Добрыня.
"Патрулирование "Максимовой дачи" с использованием конной пары позволит эффективно выполнять поставленные служебные задачи там, где это не сможет оперативно выполнить пеший наряд и не сможет проехать патрульный автомобиль", – сообщили в управлении МВД России по городу.
В скором времени полицейская кавалерия будет следить за порядком в районе пляжей, парков, лесных массивов и других мест отдыха в Севастополе.