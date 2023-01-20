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В пятницу в Крыму до +18 градусов и сухо
В пятницу в Крыму до +18 градусов и сухо - РИА Новости Крым, 20.01.2023
В пятницу в Крыму до +18 градусов и сухо
Благодаря воздушным массам южных широт в пятницу, 20 января, в Крыму сохранится теплая и сухая погода. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 20.01.2023
2023-01-20T00:01
2023-01-20T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Благодаря воздушным массам южных широт в пятницу, 20 января, в Крыму сохранится теплая и сухая погода. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +15...+17.В Севастополе тоже тепло и сухо. Ветер южный 6-11 м/с, днем порывы 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12, днем +16…+18.В Ялте и Алуште без осадков. Ночью столбики термометров покажут +7…+9 градусов, днем температура воздуха поднимется до +15.В Евпатории на несколько градусов теплее. Ночью до +10, днем - +14…+16 градусов.В Судаке и Феодосии облачно, без осадков. Ночью +8…+10 градусов, днем воздух прогреется до +12…+14.Читайте также на РИА Новости Крым:Аномалии зимы: что будет с урожаем в Крыму из-за странностей погодыЗемлю снова накроет геомагнитный шторм – карта космической погодыНа пути к рекорду: в Крыму на Крещение ждут аномальное тепло
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В пятницу в Крыму до +18 градусов и сухо
Прогноз погоды для Крыма на пятницу: по-южному тепло
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Благодаря воздушным массам южных широт в пятницу, 20 января, в Крыму сохранится теплая и сухая погода. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"Ветер юго-восточный 8-13 м/с, днем 20 января в южных и восточных районах порывы до 15 м/с. Температура воздуха в субботу составит: ночью +4…+9; днем +12…+17, в горах +6…+11", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +15...+17.
В Севастополе тоже тепло и сухо. Ветер южный 6-11 м/с, днем порывы 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12, днем +16…+18.
В Ялте и Алуште без осадков. Ночью столбики термометров покажут +7…+9 градусов, днем температура воздуха поднимется до +15.
В Евпатории на несколько градусов теплее. Ночью до +10, днем - +14…+16 градусов.
В Судаке и Феодосии облачно, без осадков. Ночью +8…+10 градусов, днем воздух прогреется до +12…+14.
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