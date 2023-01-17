https://crimea.ria.ru/20230117/zemlyu-snova-nakroet-geomagnitnyy-shtorm--karta-kosmicheskoy-pogody-1126432053.html

Землю снова накроет геомагнитный шторм – карта космической погоды

Землю снова накроет геомагнитный шторм – карта космической погоды - РИА Новости Крым, 17.01.2023

Землю снова накроет геомагнитный шторм – карта космической погоды

На следующей неделе над Землей пронесется магнитная буря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской... РИА Новости Крым, 17.01.2023

2023-01-17T20:37

2023-01-17T20:37

2023-01-17T20:37

космос

астрономия

наука и технологии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. На следующей неделе над Землей пронесется магнитная буря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.Когда ожидать удараПо данным ученых, магнитный шторм разразится над Землей 26 января. В остальные дни следующей недели магнитосфера будет относительно спокойной. Далее небольшое геомагнитное возмущение прогнозируют только на 9 февраля.Пока все спокойноКак уточняют специалисты, до конца текущей недели ожидать сильных всплесков магнитной активности тоже не стоит. Более ранние прогнозы, по которым шторма должны были разразиться 18, 20, 23 и 24 января в соответствии с обновленными данными не подтверждаются. При этом 19 января сохраняется невысокая вероятность возникновения магнитной бури.Солнечные взрывыКроме того, специалисты отмечают окончание всплеска солнечной активности, которую фиксировали на поверхности светила на прошлой неделе.При этом ученые подчеркивают, что возникновение солнечных взрывов является мало прогнозируемым процессом, поэтому вероятность повторного энергетического всплеска исключить нельзя.Ранее специалисты в области астрономии зафиксировали на поверхности Солнца крупнейшие за последнюю пятилетку вспышки, и пояснили, что это явление может провоцировать возникновение магнитных бурь и необычных явлений. В том числе появление полярных сияний над Крымом. Читайте также на РИА Новости Крым:Угроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероидПрофессор медицины научил распознавать настоящую метеочувствительностьПочему не стоит бояться магнитных бурь

https://crimea.ria.ru/20230113/ekho-solnechnykh-vzryvov-nad-krymom-mozhet-zazhechsya-polyarnoe-siyanie-1126375365.html

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космос, астрономия, наука и технологии, общество