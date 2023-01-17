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Землю снова накроет геомагнитный шторм – карта космической погоды - РИА Новости Крым, 17.01.2023
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Землю снова накроет геомагнитный шторм – карта космической погоды
Землю снова накроет геомагнитный шторм – карта космической погоды - РИА Новости Крым, 17.01.2023
Землю снова накроет геомагнитный шторм – карта космической погоды
На следующей неделе над Землей пронесется магнитная буря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской... РИА Новости Крым, 17.01.2023
2023-01-17T20:37
2023-01-17T20:37
космос
астрономия
наука и технологии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. На следующей неделе над Землей пронесется магнитная буря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.Когда ожидать удараПо данным ученых, магнитный шторм разразится над Землей 26 января. В остальные дни следующей недели магнитосфера будет относительно спокойной. Далее небольшое геомагнитное возмущение прогнозируют только на 9 февраля.Пока все спокойноКак уточняют специалисты, до конца текущей недели ожидать сильных всплесков магнитной активности тоже не стоит. Более ранние прогнозы, по которым шторма должны были разразиться 18, 20, 23 и 24 января в соответствии с обновленными данными не подтверждаются. При этом 19 января сохраняется невысокая вероятность возникновения магнитной бури.Солнечные взрывыКроме того, специалисты отмечают окончание всплеска солнечной активности, которую фиксировали на поверхности светила на прошлой неделе.При этом ученые подчеркивают, что возникновение солнечных взрывов является мало прогнозируемым процессом, поэтому вероятность повторного энергетического всплеска исключить нельзя.Ранее специалисты в области астрономии зафиксировали на поверхности Солнца крупнейшие за последнюю пятилетку вспышки, и пояснили, что это явление может провоцировать возникновение магнитных бурь и необычных явлений. В том числе появление полярных сияний над Крымом. Читайте также на РИА Новости Крым:Угроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероидПрофессор медицины научил распознавать настоящую метеочувствительностьПочему не стоит бояться магнитных бурь
https://crimea.ria.ru/20230113/ekho-solnechnykh-vzryvov-nad-krymom-mozhet-zazhechsya-polyarnoe-siyanie-1126375365.html
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космос, астрономия, наука и технологии, общество
Землю снова накроет геомагнитный шторм – карта космической погоды

Новая магнитная буря накроет Землю на следующей неделе

20:37 17.01.2023
 
© Pixabay/ipicgr Вспышка на Солнце
Вспышка на Солнце
© Pixabay/ipicgr
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. На следующей неделе над Землей пронесется магнитная буря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Когда ожидать удара

По данным ученых, магнитный шторм разразится над Землей 26 января. В остальные дни следующей недели магнитосфера будет относительно спокойной.
Далее небольшое геомагнитное возмущение прогнозируют только на 9 февраля.

Пока все спокойно

Как уточняют специалисты, до конца текущей недели ожидать сильных всплесков магнитной активности тоже не стоит. Более ранние прогнозы, по которым шторма должны были разразиться 18, 20, 23 и 24 января в соответствии с обновленными данными не подтверждаются. При этом 19 января сохраняется невысокая вероятность возникновения магнитной бури.

Солнечные взрывы

Кроме того, специалисты отмечают окончание всплеска солнечной активности, которую фиксировали на поверхности светила на прошлой неделе.
"Судя по всему, на данный момент наша звезда исчерпала почти все такие запасы и находится сейчас в состоянии, близком к так называемому потенциальному минимуму. Отдельные вспышки средней силы должны еще происходить, но будут представлять собой лишь остаточные эффекты", – считают ученые.
При этом ученые подчеркивают, что возникновение солнечных взрывов является мало прогнозируемым процессом, поэтому вероятность повторного энергетического всплеска исключить нельзя.
Ранее специалисты в области астрономии зафиксировали на поверхности Солнца крупнейшие за последнюю пятилетку вспышки, и пояснили, что это явление может провоцировать возникновение магнитных бурь и необычных явлений. В том числе появление полярных сияний над Крымом.
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