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Как работает Керченская паромная переправа 20 января - РИА Новости Крым, 20.01.2023
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Как работает Керченская паромная переправа 20 января
Как работает Керченская паромная переправа 20 января - РИА Новости Крым, 20.01.2023
Как работает Керченская паромная переправа 20 января
Керченская переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 20.01.2023
2023-01-20T09:30
2023-01-20T09:31
крым
керченская паромная переправа
керчь
транспорт
минтранс россии
общество
керченский пролив
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Керченская переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в Минтрансе России."Согласно прогнозу Росгидромета, 20 января ветер восточный 6-11 м/с, вечером порывы до 14 м/с, без осадков. Видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +8…10 градусов", - проинформировали в ведомстве.Паромами курсируют через Керченский пролив, в общей сложности с момента запуска морского сообщения они выполнили 1637 рейсов."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 67 897 пассажиров, 50 657 единиц автотранспорта и 5 762 железнодорожных вагона", - добавили в ведомстве.Как работает Крымский мост 20 январяДобраться на полуостров также можно по Крымскому мосту. Однако это пока могут сделать только легковые автомобили и автобусы. В январе и феврале проходят восстановительные работы на левой части моста, которая также была повреждена в результате теракта в октябре прошлого года. Работы выполняются поэтапно, с кратковременным ограничением движения.Так, 20 января проезд для автомобилей будет закрыт с 13:00 до 18:00. Водителей просят планировать поездки с учетом этих ограничений и следить за актуальной информацией на сайте ведомства.Сухопутный маршрут в КрымНа полуостров и в обратном направлении водителям большегрузов можно попасть не только через Керченскую паромную переправу, но и по альтернативному наземному маршруту. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км.Ежесуточно этой дорогой из Крыма выезжает около 700 грузовиков. Водители большегрузов могут следовать из республики самостоятельно или в составе организованной колонны. Для регистрации в составе колонны необходимо обратиться по телефону министерства +7 978 199 26 34.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют движение для грузовых авто по Крымскому мостуКогда ждать открытия Крымского моста для грузовиков – властиУникальная технология – Хуснуллин о восстановлении Крымского моста
https://crimea.ria.ru/20230120/krymskiy-most-snova-zakroyut-dlya-avtomobiley--kogda-i-kak-nadolgo-1126446516.html
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РИА Новости Крым
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крым, керченская паромная переправа, керчь, транспорт, минтранс россии, общество, керченский пролив, новости крыма
Как работает Керченская паромная переправа 20 января

Минтранс: Керченская паромная переправа 20 января работает в штатном режиме

09:30 20.01.2023 (обновлено: 09:31 20.01.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПаром в Керченском проливе
Паром в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Керченская переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в Минтрансе России.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 20 января ветер восточный 6-11 м/с, вечером порывы до 14 м/с, без осадков. Видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +8…10 градусов", - проинформировали в ведомстве.
Паромами курсируют через Керченский пролив, в общей сложности с момента запуска морского сообщения они выполнили 1637 рейсов.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 67 897 пассажиров, 50 657 единиц автотранспорта и 5 762 железнодорожных вагона", - добавили в ведомстве.
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Добраться на полуостров также можно по Крымскому мосту. Однако это пока могут сделать только легковые автомобили и автобусы. В январе и феврале проходят восстановительные работы на левой части моста, которая также была повреждена в результате теракта в октябре прошлого года. Работы выполняются поэтапно, с кратковременным ограничением движения.
Так, 20 января проезд для автомобилей будет закрыт с 13:00 до 18:00. Водителей просят планировать поездки с учетом этих ограничений и следить за актуальной информацией на сайте ведомства.
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На полуостров и в обратном направлении водителям большегрузов можно попасть не только через Керченскую паромную переправу, но и по альтернативному наземному маршруту. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км.
Ежесуточно этой дорогой из Крыма выезжает около 700 грузовиков. Водители большегрузов могут следовать из республики самостоятельно или в составе организованной колонны. Для регистрации в составе колонны необходимо обратиться по телефону министерства +7 978 199 26 34.
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